Como driblar o calor em casas muito quentes

* Por: Jornal Montes Claros - 21 de março de 2022.

Difícil ficar em casa nos dias quentes? Descubra como aproveitar sua casa e amenizar o calor nessa estação

Os dias quentes do verão são belos, coloridos e sempre nos dão ânimo. É a estação preferida para as pessoas irem a clubes ou praias e aproveitar os dias de sol. Ao mesmo tempo, as casas mais expostas ao sol acabam sofrendo com pouca ventilação e muito calor, deixando todos os cômodos quentes e abafados.

Uma boa opção para driblar o calor é ter um bom ar-condicionado, mas, além disso, você pode usar algumas técnicas que vão amenizar essa sensação dentro de casa. Veja a seguir 6 truques que vão te ajudar a manter o ambiente fresco mesmo nos dias mais quentes.

1 – Use lâmpadas incandescentes

A primeira dica para diminuir o calor dentro de casa é trocar as suas lâmpadas. As vantagens das lâmpadas brancas ou de LED em relação às incandescentes são várias, desde a economia na conta de luz até a duração. E quando se trata de driblar o calor dentro de casa, essa é uma mudança essencial.

Esses dois tipos de luz são chamadas de “frias”, ou seja, elas não esquentam como as lâmpadas normais. Ao fazer essa troca, você consegue diminuir o calor dentro dos cômodos.

2 – Deixe água nos cômodos

Uma das dificuldades de quem sofre com casas muito quentes e abafadas é deixá-las frescas e melhorar a qualidade do ar. Um dos fatores fundamentais para isso é a água, ou seja, em lugares mais úmidos, você consegue respirar melhor e também fica com uma sensação refrescante e agradável.

Para conseguir isso, coloque baldes de água ou toalhas molhadas em cada cômodo. Você pode optar por deixá-los perto de locais onde há circulação de ar, como janelas ou ventiladores, mas se não houver essa opção, coloque perto de você.

Dessa maneira, você irá umidificar o ar e também diminuir a sensação de calor e abafamento dentro dos cômodos.

3 – Use roupas de cama de algodão

Escolher uma boa roupa de cama é fundamental para se ter uma boa noite de sono. Seja no frio ou no calor, o tecido do lençol e da fronha influenciam muito em aquecer ou esfriar o nosso corpo durante a noite.

O algodão é o tecido perfeito para lugares muito quentes, porque ele permite absorver o suor durante a noite e, dessa forma, permite a ventilação do nosso corpo. Por isso, é a melhor opção para quem não consegue dormir por causa do calor durante a noite.

4 – Mantenha a casa arejada

Sempre tem uma parte da casa que é bem afetada pelo sol durante grande parte do dia. Por isso, quando chega a noite, as paredes ainda estão muito quentes e a sensação de calor parece igual.

Existem algumas opções para diminuir essa sensação. Uma delas é utilizar boas cortinas que bloqueiam a luz solar em algumas partes da casa durante o dia. Isso não significa deixar as janelas fechadas, mas sim mantê-las abertas para circular o ar, mas deixar algumas cortinas fechadas e assim diminuir a entrada de luz solar.

Além disso, você pode molhar algumas paredes de casa. Seja com borrifador ou com um balde de água em algumas paredes de fora da casa, umedecê-las é uma boa estratégia para refrescar o ambiente.

5 – Desligue os aparelhos da tomada

Os aparelhos eletrônicos, mesmo quando desligados, ainda esquentam e isso contribui para a sensação de calor dentro dos lugares. Então desligar todos os aparelhos da tomada é importante para deixar os ambientes mais frios e também contribui para a economia de energia.

6 – Tome banhos frios

Algumas pessoas amam e outras não tem a menor vontade, mas um bom banho frio no fim do dia ajuda muito para manter a temperatura corporal mais baixa. Depois de um longo dia e com o sol forte, o banho frio ajuda a nos refrescar e, por estar um pouco mais frio, o corpo mantém essa temperatura mais amena por mais tempo.

Assim você consegue driblar a sensação de calor e ter uma ótima noite de sono, sem se preocupar em acordar no meio da noite com o quarto muito quente e abafado.