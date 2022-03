11 hábitos saudáveis para preservar a saúde dos olhos

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 31 de março de 2022.

Estar sempre saudável é um dos maiores desafios de muitas pessoas e, para isso, é necessário estar sempre atento a como anda a saúde. Pequenos cuidados, como ida frequente ao médico, são essenciais para manter a saúde alinhada.

No entanto, da mesma forma que buscamos sempre estar em dia e atento aos problemas relacionados à saúde mental e física, é importante estar por dentro da saúde ocular e dos problemas que podem ser acarretados a partir disso.

Por parecer algo bobo e irrelevante, muitas pessoas esquecem que a saúde ocular é tão importante quanto a saúde física e mental, afinal, a visão é um dos cincos sentidos básicos dos seres humanos.

A ida frequente ao oftalmologista e a prática de cuidados com a visão podem fazer total diferença para a saúde ocular e seu bem estar.

A saúde ocular

Entender sobre a importância da saúde ocular é o primeiro passo para que o indivíduo comece a mudar alguns hábitos e práticas relacionadas à visão. A visão, como sabemos, é o órgão responsável por possibilitar que as pessoas enxerguem tudo que está à volta delas.

No entanto, a região dos olhos é considerada uma das regiões mais sensíveis do corpo humano, logo, lidar com ela requer inúmeros cuidados.

Importância da saúde ocular

Assim, considerando as questões acerca da saúde ocular, é importante estar sempre em dia com a saúde da visão, já que, nossos olhos são expostos a diversos contatos, que podem ser prejudiciais.

Cuidados com a saúde ocular

Pensando na importância de manter a saúde ocular equilibrada, separamos algumas das principais dicas de cuidados que devemos ter com nossos olhos. Confira a seguir:

Consultas ao oftalmologista

Idas frequentes ao oftalmologista são essenciais para estar sempre informado acerca da saúde dos nossos olhos. Além disso, a realização de exames periódicos também é importante para saber se há ou não a ocorrência de algum problema.

Ter uma boa noite de sono

Parece algo bobo, no entanto, ter uma boa noite de sono faz com que seus olhos fiquem hidratados e descansados. Além disso, dormir a quantidade de horas recomendadas fará com que a ocorrência de coceiras diminua.

Qualidade na alimentação

Assim como a qualidade da alimentação influencia na saúde física e no bom funcionamento do corpo, ela também é uma das grandes responsáveis pelo funcionamento dos olhos.

Não utilize óculos de grau de terceiros

Os óculos de grau são pertences de uso pessoal, afinal, cada paciente tem um problema. Nesse sentido, ficar utilizando óculos de grau de outras pessoas, que não correspondam com o problema que você tenha, é algo extremamente prejudicial.

Além disso, ao se fazer necessário o uso de óculos de grau, basta que o paciente, junto com sua receita, vá até uma ótica, a qual conta com um estoque enorme de armação de óculos de grau feminino e masculino enorme.

Atente-se ao uso de lentes de contato

Para quem faz o uso de lentes de contato, é de extrema importância higienizar corretamente a lente antes de inseri-la nos olhos e, obviamente, fazer a higienização das mãos também.

Não deixe de piscar os olhos

Piscar os olhos com frequência também é algo extremamente necessário e importante. Isso porque, manter os olhos hidratados e lubrificados é fundamental para a saúde ocular, evitando o ressecamento e, consequentemente, coceiras e irritações.

Controle do nível de açúcar

A presença de açúcar em excesso no sangue pode causar o que chamamos de retinopatia diabética. Essa doença é desenvolvida de maneira silenciosa e o que acontece é uma hemorragia interna que, muitas vezes, pode levar à cegueira irreversível.

Higiene dos olhos

A higiene dos olhos é outro fator também muito importante para manter a saúde ocular equilibrada. É um cuidado que, apesar de parecer bobo, faz toda a diferença, afinal, ao fazermos essa limpeza estamos fazendo com que as impurezas saiam, evitando irritações e inflamações.

Ficar atento ao uso excessivo de maquiagem

O uso excessivo de maquiagem pode ocasionar diversos problemas se o produto for aplicado na região próxima aos olhos, já que é uma região sensível. Além disso, dormir de maquiagem também pode ser bastante prejudicial, por isso é fundamental remover corretamente a maquiagem antes de dormir.

Use óculos de sol com proteção

O uso de óculos de sol com proteção também é uma dica importante que ajuda a prevenir o contato dos olhos direto com a radiação solar. No entanto, o uso de óculos falsificados e sem proteção não irá adiantar nada ou poderá prejudicar mais ainda a visão.

Evite o contato com as mãos

As nossas mãos são veículos de tudo que realizamos no dia a dia, logo, são partes do nosso corpo que estão sempre expostas à sujeira, por isso, evitar o contato dos olhos com a mão é necessário. Afinal, a mão suja poderá causar diversos tipos de problemas, como coceiras, irritações e inflamações.

Assim, após entender sobre a importância da saúde ocular, procure sempre ter os cuidados básicos com seus olhos para que, dessa forma, não desenvolva nenhum tipo de doença ocular.