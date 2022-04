Como evitar o mofo no guarda-roupa durante o inverno?

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 7 de abril de 2022.

Quem é que nunca pegou uma peça de roupa no guarda-roupa, sentiu um odor estranho e, ao procurar o motivo, encontrou vários pontinhos de mofo espalhados não somente pela roupa, mas também por boa parte do móvel? Todo mundo já passou por isso, não é verdade?

Mas você sabia que existem algumas formas bem simples de evitar que o mofo tome conta do guarda-roupa e das roupas que estão dentro dele? São truques caseiros e extremamente simples que evitam que o ambiente dentro do guarda-roupa fique úmido e, consequentemente, evitam que o mofo e o bolor se proliferem.

Então, se você quer aprender essas dicas, continue lendo nosso artigo e veja como é fácil manter o mofo e o bolor bem longe do seu guarda-roupa e das suas peças de roupa não somente durante o inverno, mas em todas as estações do ano.

Como evitar o mofo no guarda-roupa?

Você sabia que quando encontramos uma forma de evitar o mofo, também conseguimos evitar o bolor? Isso porque eles são bem parecidos, e ambos aparecem por conta da umidade. E ainda que o mofo seja mais complicado de limpar, o bolor também é bastante incômodo.

Esses visitantes indesejados não incomodam apenas por sua aparência e pelo fato de estragarem as roupas e o móvel, o mofo faz mal a saúde, tanto dos humanos quanto dos animais de estimação e, por conta disso, é preciso saber como evitá-lo.

Preparamos algumas dicas que podem te ajudar a evitar o mofo no guarda-roupa não somente no inverno, mas em todas as épocas do ano. Veja a seguir:

Abra todas as portas e gavetas do seu guarda-roupa todos os dias durante 1 hora, pelo menos, para que o ar se renove e para evitar a umidade;

Em dias chuvosos e mais frios, deixe o guarda-roupa aberto o máximo de tempo que conseguir, pois esses dias são propícios ao surgimento de mofo;

Nunca guarde suas roupas se elas estiverem úmidas. Deixe que elas sequem por completo para somente então armazená-las dentro do guarda-roupa;

Quando for passar roupa, caso passe-as com um ferro a vapor, o ideal é deixá-las esfriar para somente depois, guardá-las. Isso porque o vapor deixa as roupas úmidas, e nós sabemos que guarda roupa e umidade não combinam;

Roupas e sapatos recém tirados do corpo também precisam ficar um tempo fora do guarda-roupa antes de serem guardadas. Pois o suor também é capaz de gerar umidade, fazendo com que as roupas e, consequentemente o guarda-roupa, fiquem mofados;

Crie o hábito de fazer uma limpeza geral em seu guarda-roupa a cada 2 ou 3 meses, pelo menos. Retire tudo de dentro do móvel, coloque para tomar um ar e limpe o guarda roupa com álcool e água, ou com água e vinagre para remover a poeira e também as manchas de bolor que podem estar aparecendo;

Pedaços pequenos de gesso ou giz de lousa espalhados dentro do guarda-roupa também são excelentes para evitar o mofo, visto que esses objetos absorvem a umidade;

Se preferir, pode adquirir em qualquer supermercado algumas bolinhas anti-mofo e espalhá-las pelo guarda roupa. Contudo, elas precisam ser trocadas de 6 em 6 meses;

Sapatos, casacos, cobertores, chapéus e bolsas que costumam ser pouco utilizados podem ser guardados em sacos de TNT dentro do guarda-roupa, assim, essas peças ficam totalmente protegidas da proliferação de mofo;

Seguindo o mesmo raciocínio da dica acima, jamais armazene estas roupas em sacos de plástico, pois o plástico não permite que as roupas respirem, o que as deixa propícia a umidade, aumentando assim, a possibilidade do surgimento de mofo e bolor;

Guardar roupas em cabides é uma excelente maneira de evitar que o mofo se prolifere dentro do guarda-roupa e nas roupas também, mas é importante sempre se lembrar de deixar um espaço entre os cabides, para que as roupas não fiquem sujeitas a umidade;

É claro que ninguém tem o hábito de armazenar as roupas somente em cabides. E para evitar o aparecimento do mofo dentro das gavetas do guarda-roupa, forme pilhas com as roupas e deixe cada pilha com uma distância de 2 a 3 centímetros umas das outras;

Sachês aromáticos após uma boa limpeza também colaboram para evitar que o mofo apareça, pois caso tenha sobrado algum pontinho de mofo que você não tenha notado, os sachês acabarão com ele;

Por fim, é preciso checar o chão, o teto e a parede onde se encontra o guarda-roupa. Isso porque caso haja algum tipo de infiltração, é necessário arrumar, pois ela pode atingir o móvel e, além de criar mofo, também vai estragar o guarda-roupa.

Agora que você já sabe como evitar o mofo no guarda-roupa, chegou a hora de fazer aquela limpeza profunda, e garantir que todos os seus móveis para quarto, incluindo o guarda-roupa, estejam sempre livres da proliferação de mofo e bolor.