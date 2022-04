Máscaras deixam de ter uso obrigatório em diversos estados do Brasil

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 7 de abril de 2022.

O mundo vem enfrentando há dois anos uma pandemia, e com ela veio muitas restrições e obrigatoriedades, entre elas o uso da máscara. Todos nós sabemos que ela virou uma companheira inseparável.

Alguns depois de tanto tempo já se acostumaram, outros não veem a hora de poder não usá-la mais. Máscaras e álcool gel viraram praticamente os EPIs durante a pandemia, quando queremos lembrar em proteção.

Mas depois de um grande surto de covid-19 em janeiro deste ano, veio mais uma flexibilização, pois o Governo liberou o uso da máscara em lugares abertos e fechados, exceto transportes públicos, hospitais e clínicas médicas.

Levando em conta, 14 dias depois do feriado de carnaval, os casos estariam controlados, ou seja a transmissão da covid-19 estaria controlada no Estado de São Paulo.

O número de internados na UTI e na enfermaria, também caíram muito. Novos casos de internações tiveram também uma queda de 18,5%.

Veja como ficou a situação em alguns estado no Brasil com a nova flexibilização sobre o uso de máscaras

Muitos brasileiros apoiaram a nova flexibilização, no entanto alguns não gostaram tanto assim, por acharem muito cedo para tal decisão. Confira como ficou o decreto de alguns estados.

Acre

O Acre também informou nesta terça-feira (8) que no estado o uso de máscaras também não será mais obrigatório em ambientes abertos. Porém em lugares fechados o uso de máscaras ainda continua sendo obrigatório.

O estado ainda diz que o cidadão pode ficar à vontade se quiser continuar usando a máscara em lugares abertos.

A Secretaria da Saúde do Acre afirma que cerca de 74% da população já recebeu pelo menos a segunda dose da vacina contra a covid-19.

Distrito Federal

No DF, desde o dia 7 de março as máscaras já não são mais obrigatórias em lugares abertos. A decisão veio depois da taxa de transmissão ter batido o menor número desde o começo da pandemia.

Nos lugares fechados ainda continua sendo obrigatório o uso, porém o Governa afirma que pode retirar a obrigatoriedade logo. A taxa de vacinação por lá é de 79,82%.

Goiás

A Secretária de Saúde de Goiás, afirma que ainda continua sendo obrigatório o uso de máscaras em locais públicos.

O estado afirma que só vai avaliar uma nova flexibilização após duas semanas do feriado de carnaval, para avaliar se terá crescimento nos casos.

No entanto, de acordo com o atual cenário, o estado de Goiás se prepara para liberar as máscaras em locais públicos. O estado tem cerca de 73,13% da população vacinada.

Mato Grosso

O estado do Mato Grosso, cancelou na segunda-feira (7), a obrigatoriedade do uso de máscaras.

Mas cabe aos municípios a decisão sobre o uso ou não de máscaras em lugares abertos e fechados, levando em conta a situação sanitária do estado. O estado tem uma cobertura de vacinas contra a covid-19 de 61,72%

Minas Gerais

No estado de Minas, ainda é obrigatório, portanto a Secretaria de Estado, diz que a avaliação da flexibilização pode ser logo.

Tudo vai depender dos números de infecção e de internação diminuírem. Pode ser que a flexibilização comece primeiro pelos lugares abertos. Atualmente o estado tem uma taxa de vacinação de 81,3%

Pará

A situação do Pará é a mesma de alguns estados que já vimos por aqui. Pois ainda é exigido pelo estado que as máscaras continuem sendo usadas pela população.

Ainda é pedido o comprovante de vacinação para adentrar em alguns lugares, a cobertura vacinal do estado está em 74,6% na população.

Piauí

No Piauí, de acordo com o decreto divulgado no último dia 9 de março, o estado manteve a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes abertos e fechados.

A taxa de vacinação do estado é de 79,84%.

Rio de Janeiro

O estado do Rio de Janeiro, divulgou no dia 3 de março, que os municípios têm a permissão de flexibilização do uso de máscaras em lugares fechados, isso só pode ser feito por conta da alta taxa de vacinação no estado.

No Rio, atualmente a cobertura vacinal é de 83% da população. O estado ainda diz que se o cidadão quiser ainda continuar usando a máscara em lugares abertos ou fechados, pode continuar.

São Paulo

O estado liderou no dia 9 de março, a liberação do uso de máscaras em locais abertos. Nos lugares fechados como por exemplo, transportes públicos, hospitais, salas de aula, cinema, entre outros, o uso da máscara ainda é obrigatório. A taxa de vacinação do Estado de São Paulo é de 84%.

Tocantins

No estado o uso de máscaras ainda permanece obrigatório. O estado segue a indicação do Ministério da Saúde, que ainda não se manifestou sobre o assunto.

Entretanto o MS, faz a recomendação do uso de máscaras, porém não obriga. A vacinação no estado é de 63,03%.

O Brasil segue gradativamente enfrentando a covid-19 e vem dando muito resultado, se tudo continuar indo bem, em breve os números de transmissão vão diminuindo cada vez mais.