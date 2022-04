Como parcelar seus débitos veiculares online

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 12 de abril de 2022.

Todo ano os motoristas precisam lidar com o pagamento do IPVA (Imposto Sobre Propriedade do Veículo), pois é com o pagamento do valor cobrado anualmente deste e dos débitos veiculares que se garante a circulação do seu automóvel pelas vias públicas em todo território nacional com segurança e regularmente.

Com o acesso à internet, os condutores podem realizar os pagamentos relacionados ao seu veículo em sites de confiança, agilizando a regularização e resolvendo os pagamentos online, com comodidade e sem complicações.

O que são débitos veiculares?

Os débitos veiculares são cobranças relacionadas aos veículos, ou seja, os impostos e custos que precisam ser pagos anualmente para regularizar a situação do automóvel e poder circular com segurança. Os principais débitos relacionados aos veículos são:

IPVA;

Licenciamento;

Multas;

Seguro DPVAT.

Os motoristas podem consultar os débitos do veículo em sites específicos, como os órgãos fiscalizadores da Secretaria da Fazenda do seu estado ou Detran (Departamento Estadual de Trânsito).

Contudo, para além desses órgãos, muitas empresas colocam em prática suas ações de marketing para divulgar os seus serviços de pagamento online, algo que pode gerar interesse nas pessoas que buscam sites de confiança para resolver as pendências anuais do seu veículo.

Para realizar a ação, no entanto, é preciso garantir que o site acessado seja seguro, avaliando os certificados de segurança disponíveis na página, podendo avaliar – também – comentários e avaliações de antigos clientes.

Como funciona o processo de pagamento de débitos veiculares online?

Os motoristas podem realizar o pagamento de IPVA, licenciamento e seguro DPVAT utilizando número do RENAVAM (Registro Nacional de Veículos Automotores) nas redes bancárias.

O pagamento pode ser feito pelo aplicativo do banco ou internet banking (site), serviço que já está disponível em alguns estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Um detalhe importante que demanda atenção é que o serviço ainda não está disponível em todos os estados, pois depende de uma parceria entre o Detran (Departamento Estadual de Trânsito) e as instituições financeiras, demandando uma pesquisa prévia com a instituição.

Como pagar online?

Para pagar online basta entrar no internet banking ou app do seu banco ou mesmo recorrer a ferramentas dedicadas ao processo.

No caso do internet banking, é possível selecionar a opção pagamentos > débitos de veículos. Posteriormente, é preciso selecionar qual o tipo de serviço a ser quitado junto ao Detran, que deve ser selecionado no menu de acesso.

Em seguida selecione o estado onde o seu veículo está registrado e informe o número de RENAVAM que está presente no documento.

Após colocar o número, a instituição bancária irá informar os débitos do veículo:

DPVAT;

IPVA;

Licenciamento;

Multas.

Ao ver os débitos, é possível selecionar os serviços que você deseja efetuar o pagamento e seguir os procedimentos informados pela instituição.

Outra possibilidade para os pagamentos é contar com ajuda de empresas especializadas em débitos veiculares.

Com o credenciamento e autorização do Detran, essas companhias podem ajudar os seus clientes no parcelamento dos valores, de modo simples, rápido e por meio de ferramentas online, agilizando todo o processo e possibilitando parcelar o valor, caso não seja possível pagar integralmente no momento do vencimento estabelecido.

As pessoas que optarem por esta opção, podem, por exemplo, pesquisar informações e referências sobre a atuação da empresa.

Consultar sites de reclamação e avaliação de empresas, como o Reclame Aqui, é uma excelente maneira de ver a reputação da empresa e decidir se irá utilizar os seus serviços ou não.

Parcelamento de multas

A opção de parcelar as multas existe desde 2016, graças a resolução de nº619. Um ano depois, uma nova resolução acrescentou algumas novidades interessantes para os motoristas.

Isso porque o CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito) permitiu que o Detran presente oferecesse o parcelamento de débitos veiculares, algo que facilita o pagamento e reduz os índices de inadimplência, além de permitir que as pessoas circulem com veículo em dia, com facilidade e garantindo o pagamento às instituições.

Para o parcelamento da multa é necessário ir até o Detran em que seu veículo está registrado e levar documentos pessoais como RG e CPF, além das multas impressas com os valores para o pagamento.

Caso não seja possível levar as multas impressas, é necessário apresentar o licenciamento do veículo.

O IPVA é outro débito que pode ser parcelado. O mês de janeiro é o único que garante desconto, pois o pagamento deve ser feito à vista. A partir de fevereiro, o motorista pode parcelar o valor em até 5x.

A data limite para pagamento é definida conforme a numeração da placa do veículo, por isso é importante se atentar a este detalhe.

O parcelamento pode ser feito através da sua própria conta bancária, desde que ela seja de instituições bancárias conveniadas.

Além disso, é possível emitir a guia para pagamento no site da Secretaria da Fazenda. P

Para o parcelamento do IPVA em até 12x, é necessário procurar empresas especializadas que são credenciadas ao Denatran, possibilitando o parcelamento não só do IPVA, mas também de outros débitos veiculares com segurança e garantias.

Deste modo, pesquisar informações sobre os melhores sites para pagamentos de débitos online é uma das formas de manter a situação do seu veículo em dia e poder viajar e circular pela cidade sem complicações, com segurança e regularizado.