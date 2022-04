Quais são as roupas ideais para quem faz exercícios físicos?

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 28 de abril de 2022.

Escolher a roupa certa para exercícios nem sempre é algo fácil de fazer, especialmente se você estiver um pouco constrangido com sua aparência. Você quer que suas roupas e calçados sejam elegantes, mas também precisam ser funcionais.

Se você passar algum tempo pesquisando on-line ou fazendo compras em lojas de roupas, poderá encontrar o tipo certo de equipamento de treino para suas necessidades.

Roupa ideal para exercícios físicos

Quando você compra roupas de ginástica ou roupa yoga, uma boa regra a ser usada é comprar roupas para a aparência que você tem agora, e não para a aparência que deseja no futuro.

Usar roupas muito apertadas pode fazer você parecer pouco atraente e também não funcional. Se você precisa ajustar constantemente sua roupa durante uma sessão de treino, pode acabar passando mais tempo na academia do que gostaria.

Vá a uma loja de roupas e selecione várias roupas para experimentar. Se você se preocupa com seu peso, escolha roupas escuras em vez de cores vivas ou pastéis.

Suas camisas devem ser folgadas, mas não tão grandes que façam você parecer desleixado. Camisas grandes também podem atrapalhar durante um exercício.

Tente selecionar alguns shorts de treino que desçam pelo menos até o meio da parte superior das pernas. Se você faz muita flexão durante o treino, pode querer que seu short tenha algum espaço extra no assento.

Combine os shorts com suas camisas para que você tenha uma roupa bonita.

Guia de calçados de exercício

Escolher o tipo certo de calçado depende da sua rotina de exercícios. Certos exercícios exigem sapatos leves, enquanto outros exigem mais apoio no tornozelo.

Se você realizar mais de um tipo de treino, convém comprar um par de sapatos diferente para cada atividade.

Por exemplo, se você é um corredor, precisa de sapatos leves projetados especificamente para corrida. É uma boa ideia ir a uma loja de corrida para comprar seus sapatos, em vez de uma loja de sapatos padrão.

A equipe de vendas medirá seu pé e observará seu design. Se você é um corredor de longa distância, certifique-se de informar ao vendedor quantos quilômetros você corre a cada mês. Isso irá ajudá-los a recomendar o tipo certo de sapatos.

Se você joga basquete, você pode querer comprar sapatos de cano alto para apoiar seus tornozelo . É fácil virar o tornozelo com toda a corrida, corte e salto que o basquete exige, então escolha um par de sapatos que lhe dê proteção suficiente.

Muitas lojas de sapatos de cadeia têm uma grande variedade de tênis de basquete para escolher, então faça algumas compras de comparação para encontrar um par por um bom preço.

Também é importante escolher o tipo certo de meias para usar com seus sapatos. Dependendo do tipo de sapato que você escolher, você pode querer que a marca de suas meias combine com os sapatos. Decida o quão alto você quer que as meias cheguem ao seu tornozelo e, em seguida, experimente-as com seus sapatos para ver como elas ficam.

Para se certificar de que suas roupas de treino se encaixam no seu corpo e no treino que você planejou, considere estas dicas:

Quando você está se exercitando, você não deseja usar roupas excessivamente restritivas que fiquem presas nos pedais ou nos baixos, pois isso pode interromper seu exercício.

Para atividades físicas como ioga ou pilates, você deve selecionar tecidos elásticos que eliminam a transpiração. Em geral, você quer roupas que não atrapalhem seus movimentos.

Durante os meses quentes de verão, certifique-se de escolher tecidos que permitam que sua pele respire e remova o suor. Vista-se com roupas legais e confortáveis e permita que você se mova livremente.

Quando estiver muito frio lá fora, você precisará se vestir calorosamente, mas tenha em mente que você estará se exercitando e aumentando sua frequência cardíaca e sua temperatura corporal.

Vista-se em camadas que você pode remover e sempre se vista para o clima mais quente do que o termômetro do lado de fora diz. Mantenha roupas que absorvem o suor em sua camada interna e coloque uma camada isolante em cima disso. Sempre cubra a cabeça, as orelhas e as mãos para protegê-las do frio.

Nada pode arruinar um treino ao ar livre mais rápido do que ficar embebido na chuva ou pego por um vento forte. Use uma camada externa que proteja sua pele dos elementos.

Lembre-se de que, independentemente da temperatura, é provável que você sue durante o treino. Mantenha-se o mais confortável possível com roupas projetadas para exercícios pesados que afastam o suor da pele. E mantenha o clima em mente se você estiver se exercitando ao ar livre e se vestir adequadamente.

Com essas dicas em mente, continue praticando seus exercícios físicos, mas agora de forma ainda mais confortável usando roupas ideias.