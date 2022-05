5 Móveis decorativos e úteis para jardim e piscina

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 17 de maio de 2022.

Você acabou de construir uma piscina no jardim e está pronto para nadar, tomar sol e receber amigos e familiares. Porém, não tem ideia de como adornar o ambiente para recebê-los. Desse modo, primeiro, considere a função e, em seguida, o estilo ao equipar seu novo espaço com móveis para jardim piscina que sejam decorativos e úteis ao local. Sendo assim, estamos compartilhando nossas melhores dicas para que sua nova piscina no jardim possa ser o destaque desse maravilhoso lar.

No entanto, antes de realizar qualquer um de seus desejos relativos à piscina no jardim, primeiro pense em como quer usar o espaço e aborde essas funções em suas escolhas de móveis para jardim piscina. Por isso, é recomendado, a princípio, criar uma planta baixa usando papel para anotar as medidas do ambiente.

Obviamente, a maioria dos proprietários de piscinas, vai querer ter uma variedade de lugares para sentar, além de áreas de entretenimento. E pensando nisso, são indicados os seguintes móveis para jardim piscina:

1 – Caixas de armazenamento

Piscina no jardim é um grande investimento, então, em primeiro lugar, você vai querer que seu novo espaço funcione para nadar, mergulhar e se divertir. Portanto, comece criando um plano de móveis para o lugar e, em seguida, adicione armazenamento para brinquedos e toalhas. Dessa forma, a caixa de armazenamento é uma ótima opção e pode ser dividida dentro com cestas e caixas de plástico para manter as coisas organizadas.

2 – Mesa para refeições

Se você comprou uma casa nova ou acabou de construir uma piscina, provavelmente sonha em criar a sensação de resort no próprio jardim para ser desfrutado sempre que quiser. Assim, como seu refúgio favorito, incorpore móveis para jardim piscina elegantes e funcionais que tornem o espaço bonito. Onde você pode não precisar de uma mesa de jantar ao lado da água, mas um local para refeições será muito útil se planejar fazer churrascos para amigos e familiares. Quanto espaço você tem provavelmente determinará o tamanho da mesa que pode caber.

3 – Armários e prateleiras

A maioria dos novos proprietários de piscinas aprende rapidamente quantas bugigangas e necessidades vêm com sua feliz aquisição. Então, pensando nisso, planeje com antecedência a compra de móveis para jardim, piscina e encontre maneiras inteligentes de armazenar brinquedos, toalhas e outros itens. Assim, se tiver uma área coberta por perto, prateleiras e armários abertos podem funcionar. Onde brinquedos de piscina desagradáveis podem ficar em cestas no fundo, junto com toalhas dobradas ou roupões em prateleiras abertas em cima.

4 – Espreguiçadeiras e puffs

Se você está sempre em casa com seus amigos na piscina, é quase garantido que se torne o novo ponto de encontro. Desse modo, abrace sua nova função e facilite a diversão com soluções inteligentes. Visto isso, espreguiçadeiras são as primeiras opções para relaxar à beira da piscina, mas a espreguiçadeira puff também pode ficar bem. Um par está ótimo para começar, a menos que você saiba que vai receber muitas visitas, então talvez opte por três ou quatro.

5 – Móveis de descanso

Assim como você faria em sua sala de estar, misture e combine peças no espaço ao ar livre para criar um ambiente com camadas interessantes. Portanto, comece escolhendo alguns materiais diferentes para usar em todo o local, depois misture coleções e estilos de móveis para jardim piscina. Então, se você adora petiscar sentado à beira da água e talvez não esteja nadando, tenha uma área de estar com mesa de café, mesas laterais e lugar de bate-papo. Pois esses espaços são ótimos para as noites sentados à beira da piscina ou para os pais enquanto observam as crianças nadando.

Por fim, à medida que tiver ideias de móveis para jardim piscina, pense quais cores deseja enfatizar. Onde para piscinas, um turquesa ou azul sempre faz sentido porque ecoam as cores da água e do fundo da piscina. Ou se você tem uma flor específica em seu jardim que floresce a cada verão, use essa cor em almofadas e puffs.