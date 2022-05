Principais acessórios para maquiagem

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 20 de maio de 2022.

Itens são interessantes por facilitarem a produção de qualquer make

Para dar um up no olhar, deixar as maçãs do rosto mais rosadas ou, ainda, para arrasar quando for sair à noite, a maquiagem é algo bastante presente na vida de muita gente. E não é para menos, já que ela ajuda a valorizar a beleza de cada um.

A questão é que, para além dos produtos específicos de make — batom, rímel, blush, base, corretivo etc. —, existem também os acessórios usados. Tem quem aguarde as épocas de promoção para conseguir tudo com superdescontos (superválido, é claro!). Entretanto, se a dúvida é quanto ao que comprar, você veio ao lugar certo.

Hoje vamos te mostrar os principais acessórios usados na maquiagem do início ao fim. O que significa que serão produtos que vão te ajudar tanto na aplicação e nas técnicas, quanto na higienização do rosto e dos pincéis, por exemplo. Confira!

O que não pode faltar num estojo de maquiagem?

A variedade de cosméticos no mercado atual faz com que a gente se sinta, muitas vezes, perdida na hora de comprar maquiagem. E não é para menos! Tem rímel alongador e para dar volume; batom mate, cremoso e líquido; base líquida e cremosa; sombras de múltiplas cores e tonalidades.

No entanto, vale dizer que esse tipo de escolha deve considerar principalmente as suas necessidades e seu gosto pessoal. De nada adianta investir em uma paleta com dezenas de cores se você só usa um trio. A escolha pela maquiagem é algo extremamente individual e não há nenhum problema nisso.

É claro que vão existir produtos de uso geral, usados tanto em maquiagens para o dia a dia quanto para uma festa. Alguns deles são base, batom, blush, corretivo, rímel, lápis de olho e sombra. É bom ter em casa pelo menos uma unidade desses cosméticos.

Em se tratando de acessórios, a variedade também é muito grande e só tende a aumentar. Cada dia o mercado desenvolve novas técnicas de aperfeiçoamento para facilitar o dia a dia de quem usa maquiagem, e isso se reflete nesses objetos. A seguir, conheça os principais deles.

Apontador

Quem usa lápis de olho sabe o quão desagradável é quando a ponta quebra ou fica muito diminuta, dificultando o seu uso. A solução para isso é o apontador. Ele é específico para lápis de olho e não deve ser o mesmo encontrado no material escolar.

Curvex

Como o nome já sugere, o curvex é um acessório usado para curvar os cílios, podendo ser usado por qualquer pessoa que queira deixar esses pelinhos com um formato mais destacado. Uma vantagem extra para quem tem os cílios naturalmente curtos e retos. Use-o antes de aplicar a máscara de cílios.

Cílios postiços e cola

Para um olhar mais marcante, o acessório mais indicado são os cílios postiços. Para escolher o modelo, considere o tamanho dos seus cílios naturais, principalmente se deseja um efeito mais natural. Caso contrário, aposte nos maiores. A cola deve ser específica para isso e vai ajudar a manter os fios grudados por mais tempo.

Esponja

A esponja é um item de muita valia na hora de uma make, pois ajuda a distribuir melhor os cosméticos líquidos ou cremosos, como a base e o corretivo. Há diversos modelos, mas o mais interessante no momento é o de formato de gota, ajudando a cobrir até as menores áreas do rosto.

Escova para sobrancelhas

Este acessório ajuda a deixar os fios da sua sobrancelha devidamente penteados e com aspecto mais arrumadinho, além de auxiliar a remover o excesso de maquiagem nessa região.

Kit de pincéis

O kit de pincéis é um dos melhores amigos de qualquer maquiador. Nele estão os pincéis para blush, corretivo, base, sombra, esfumar e até mesmo para aplicação de batom.

Higienizador de pincéis

Manter a higiene dos seus acessórios de maquiagem é algo que precisa ser feito de tempos em tempos, evitando o acúmulo de sujeiras e possíveis contaminações. Para tanto, existem higienizadores em spray e líquidos. Após a aplicação, os pincéis e esponjas devem ser lavados e colocados para secar ao sol.

Lenço demaquilante

Por fim, mas não menos importante, temos um item que facilita a remoção da maquiagem, principalmente para quem está com pressa: o lenço demaquilante. Parecido com os lenços umedecidos para bebê, esse produto vai te ajudar a limpar a pele de forma rápida e suave.