Como tirar o Creci mais rápido?

* Por: Jornal Montes Claros - 25 de maio de 2022.

Se você é uma pessoa que procura ser um Corretor de Imóveis certamente sabe que para se tornar um profissional da área precisará ter o seu registro junto ao CRECI. Somente tendo este documento você poderá atuar legalmente no mercado imobiliário e dentro da lei.

Porém, o que poucas pessoas sabem é como fazer para tirar o CRECI mais rapidamente. Sendo assim, nesta matéria, separamos alguns passos para que você possa começar e ter uma carreira promissora e de sucesso!

Faça um curso profissionalizante para corretor de imóveis

Se você realmente quer se tornar um corretor de imóveis e tirar o seu CRECI, você terá de fazer um curso de TTI – Técnico em Transações imobiliárias, e assim, se especializar na área. Você somente poderá atuar no mercado imobiliário se se formar neste curso.

Neste curso profissionalizante, você irá aprender o passo a passo de como atuar como um corretor de imóveis, e assim, exercer a profissão de forma autônoma e com total liberdade de poder se associar a imobiliárias.

Nele você irá aprender as leis imobiliárias e poderá ter todo o passo a passo para se tornar um bom vendedor no ramo e saber o que pode ou não pode fazer no ramo. Neste curso você fará provas para atestar a sua capacidade de atuação e após aprovado, você poderá dar entrada no seu CRECI definitivo.

Procure fazer um estágio em uma imobiliária

Se você realmente quer tirar o seu CRECI rapidamente, terá de fazer um estágio em uma imobiliária, e assim, poderá apresentar a documentação necessária para tirar o seu registro provisório de estagiário e assim, já fazer as suas primeiras vendas.

Ao fazer o estágio, você estará seguindo o segundo passo para poder tirar o seu CRECI definitivo e assim, poderá conhecer como funciona uma imobiliária e ir aprendendo na prática como funciona o mercado e assim exercer a profissão com dignidade.

Vá a um um posto do CRECI munido da documentação

Este passo é muito importante para poder atuar como corretor de imóveis, e é o mais chatinho, por ser um pouco burocrático. Após pegar o certificado de conclusão do curso de TTI, e após pegar a carta de conclusão do estágio poderá ir retirar o seu CRECI definitivo.

Os principais documentos necessários para você entregar na Delegacia do CRECI mais próxima são os seguintes: RG, CPF, Certidão de Nascimento, Histórico Escolar do Ensino Médio Completo, e o documento mais importante de todos que deve ser assinado pelo dono da imobiliária que você fez o estágio, e o certificado de conclusão do seu curso profissionalizante.

Tendo estes documentos em mãos, vá o quanto antes e dê entrada, assim poderá atuar e exercer a profissão de forma rápida.

Invista no marketing digital para encontrar seu clientes

Vale lembrar que você poderá usar a internet como uma forma e meio e fazer vendas encontrando novos clientes em potencial para você. Sendo assim, estude publicar os seus imóveis em plataformas online, para assim, criar autoridade e ser encontrado pelas pessoas.

Como ganhar mais no mercado depois de aprender como tirar o CRECI rápido?

Após você tirar o seu CRECI definitivo, poderá começar a peneirar imóveis para venda indo até imobiliárias ou procurando incorporadoras ou construtoras para tirar fotos e publicar os imóveis prospectados para venda.

Faça um cursos de especialização

Vale lembrar que neste setor é extremamente importante, por mais que você já esteja credenciado a se tornar um corretor, procure inovar a cada dia, aprendendo novas formas e técnicas de captar bons imóveis e bons clientes.

Se você procurar fazer um curso para aprender boas práticas de gestão e administração para o seu negócio, poderá até abrir a sua própria imobiliária para associar outros corretores e ter ajuda para faturar mais atuando em novas frentes do mercado.

Crescimento profissional

Muitas pessoas procuram crescer rapidamente na profissão, o que não é errado, porém, a maturidade vem somente com o tempo, de forma sólida na prática contínua do trabalho. Ainda que você queira tirar o seu CRECI rapidamente, respeite o tempo de maturidade de cada coisa, para que você possa tirar um bom proveito do aprendizado da profissão.

Não procure caminhos alternativos nem atalhos, isso poderá atrapalhar o seu crescimento profissional. Siga estes passos e boa sorte!