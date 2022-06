Cães também podem ter incontinência urinária

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 7 de junho de 2022.

Assim como com os humanos, os animais também sofrem com a falta de controle da bexiga, condição causada por diversos fatores

Encontrar pequenos vestígios de urina pela casa nem sempre é um caso isolado ou sinal de rebeldia do animal. Quando essa situação começa a acontecer com frequência, gerando a necessidade de distribuir o tapete para o cachorro urinar em diferentes pontos da casa, é preciso ficar alerta.

Embora muitos tutores não saibam, esse comportamento característico pode ser sinal de incontinência urinária, uma doença que atinge geralmente cães idosos, mas que também pode acometer os mais jovens.

Segundo o Hospital Veterinário São Francisco, a incontinência ocorre quando o cachorro não consegue controlar a bexiga e, dependendo da severidade do quadro, pode ir desde pequenos vazamentos de urina até grandes quantidades. A condição também acontece com os humanos, mas não é um problema transmissível.

Quais os sintomas de incontinência urinária em cães?

A maioria das doenças que afetam os animais pode ser percebida por meio das mudanças de comportamento que o pet apresenta durante o dia a dia. Um tutor que se mantém atento a esses hábitos ajuda a prevenir uma série de problemas e a minimizar complicações.

No caso da incontinência urinária, é preciso prestar atenção em dois aspectos: a quantidade de vezes que o animal faz as suas necessidades fisiológicas e a mudança repentina e aleatória do local onde ele se alivia. Alguns cães com a doença costumam urinar enquanto dormem ou quando estão caminhando, por exemplo.

Vale ressaltar que diversos fatores influenciam a alteração das necessidades fisiológicas, como mudanças no ambiente onde o animal reside. É importante que os tutores fiquem atentos e reparem na frequência que os episódios ocorrem.

De acordo com o Hospital Veterinário São Francisco, a lambedura excessiva na área da vulva ou do pênis também pode ser indicativo para a condição.

Se agravada, a incontinência urinária pode se estender a outros órgãos, como bexiga, rins e pele onde cai a urina, provocando infecções. Assim que perceber os sintomas, é importante que o tutor encaminhe o animal a uma clínica veterinária para avaliar o quadro.

O que causa incontinência urinária?

Para o Centro de Especialidades Veterinárias, a incontinência urinária costuma ser causada por desordens em vários sistemas do animal, como o neurológico, o endócrino e o urinário. A instituição afirma que quando a condição ocorre pela falha do sistema neurológico, está geralmente associada a lesões na medula espinhal e pode causar também fraqueza no pet.

Já quando a desordem é no sistema endócrino do cachorro, principalmente por baixos níveis do hormônio estrógeno, ocorre uma fragilidade ou inabilidade em reter a urina na bexiga.

Por fim, a doença também pode acontecer devido a anormalidades no sistema urinário do animal. Ainda conforme o Centro, o veterinário deve buscar por dados do histórico do animal, como castração, antecedentes mórbidos e idade.

Para obter um diagnóstico mais preciso sobre o animal, o profissional também pode fazer uma série de perguntas sobre o comportamento do pet e pedir avaliações complementares, como análise de urina e exames de imagem.

Existe tratamento para cães com esse problema?

A boa notícia para os pais de pet é que há sim tratamento para incontinência urinária. Mas para que o método seja eficaz, será preciso conhecer as causas que levaram o cão à doença. Por esse motivo, é possível tratar a condição com diferentes formas como por meio de antibióticos ou cirurgias, dependendo do diagnóstico do animal.

É importante ressaltar que quanto antes o tutor perceber que o cachorro está com incontinência urinária, mais chances terá de minimizar riscos da doença e auxiliar na eficácia do tratamento do animal.

O que fazer quando o cão estiver com incontinência urinária?

O processo até o diagnóstico pode ser angustiante tanto para os cães quanto para seus tutores. Por isso, existem algumas práticas que ajudam a tornar essa etapa um pouco mais tranquila.

Como o animal nessa condição costuma urinar com frequência, pode ser interessante levá-lo para passear mais vezes ao dia, principalmente pela manhã e antes de dormir. Em casa, o uso de tapetes higiênicos ajuda a manter o ambiente mais limpo.

O acessório também pode ser colocado na cama do cão para absorver a urina e garantir mais conforto enquanto ele estiver dormindo.

Fraldas próprias para cães também podem ser usadas, mas é preciso ter atenção para que o pet não sofra com assaduras, irritações ou infecções na pele. Isso porque se o tutor deixar de trocar a fralda por muito tempo, o contato da urina pode causar outros problemas para a saúde do cão.