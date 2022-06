Como cuidar de um cachorro no inverno?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 16 de junho de 2022.

O inverno é um período difícil não só para as pessoas, mas também para os animais. Baixas temperaturas e vento forte dificultam a vida cotidiana. Nos dias frios de inverno, as pessoas podem cuidar de seu próprio conforto usando roupas e sapatos adequados e quentes.

Porém precisamos lembrar que os animais são completamente dependentes dos cuidados humanos e sua saúde e bem-estar dependem disso.

Faça caminhadas, mas não nos dias muito frios

Embora seja aconselhável caminhar no inverno, deve limitar as suas caminhadas em dias extremamente frios, gelados e ventosos. Os cães, como os humanos, são sensíveis a temperaturas muito baixas.

Preste atenção a quaisquer sinais de que seu animal de estimação está com frio. Comportamento nervoso, tremores, levantar as patas, parar, tentar voltar para casa – esses são sinais que não devem ser subestimados e você deve voltar para casa o mais rápido possível.

Após retornar de cada passeio, lave as patinhas e enxugue bem. Depois seque seus pêlos molhados. Nunca deixe o cãozinho úmido, ele assim como os humanos, também pegam resfriados.

Para facilitar os passeios de inverno do seu animal de estimação, você deve lubrificar as patas com azeite ou vaselina ou usar preparações especiais com propriedades protetoras.

Antes de dar um passeio, o cão não deve ser superaquecido por brincadeiras ativas na casa. A casinha do cão não deve ser colocada perto de fontes de calor, como aquecedores ou lareiras.

Durante as geadas, a atividade física é importante. Um cachorro parado imóvel congela rapidamente. Portanto, evite conversar com seus vizinhos durante os passeios com seu animal de estimação. Não vamos expor o animal a longas esperas na frente da loja, vamos às compras sem ele.

Durante a caminhada, deixe o animal correr. Um cão que corre com crianças ou outros cães não sentirá frio, mesmo que sua pelagem não seja muito grossa. O esforço físico aumentará a temperatura corporal, melhorará a circulação sanguínea, melhorará a condição do animal e evitará o acúmulo de quilos em excesso.

Dieta adequada

É importante prestar atenção ao que damos ao nosso amigo de quatro patas para comer. No inverno, o cão precisa de mais energia, seu apetite aumenta, muitas vezes até os comedores exigentes exigem porções maiores de comida. Por isso, escolha a melhor ração para cachorro. A comida para cães deve conter todos os nutrientes necessários. O animal também deve ter acesso sempre a água limpa e fresca.

Faça visitas ao veterinário

Se perceber que seu caõzinho anda meio cabisbaixo, não quer comer ou brincar, talvez esteja na hora de ver com o veterinário se está tudo bem. Visitas constantes ao seu veterinário de confiança são essenciais para manter a saúde do seu cachorro em dia, ainda mais nos dia gelados.

Quando sair, deixe-o dentro de casa

Jamais deixe seu cão na rua quando sair. Se ele costuma ficar no pátio, tenha certeza que ele tem um abrigo quentinho, com cobertores, e protegido do vento. Jamais deixa o cão preso ou sem nenhuma proteção contra o frio.

Proteger o seu cachorro é responsabilidade sua. Com certeza ele irá te agradecer com muito carinho!