* Por: Jornal Montes Claros - 2 de agosto de 2022.

Qual o horário de funcionamento das lotéricas? Essa é a pergunta que vamos responder na nossa matéria de hoje dando também outros detalhes. Portanto, é essencial que você leia nosso conteúdo até o final para não perder nenhum detalhe.

Primeiramente, vamos responder a pergunta principal da nossa matéria. Afinal, qual o horário de funcionamento das lotéricas?

Durante os dias úteis da semana (De segunda a sexta), as lotéricas abrem das 8h da manhã e funcionam até 18h. As lotéricas não abrem aos fins de semana. Ou seja, no sábado e no domingo.

Dessa forma, as casas lotéricas funcionam oito horas por dia, ficando abertas nos dias da semana. Entretanto, existem alguns casos especiais que precisamos falar.

Em feriados nacionais, por exemplo, as lotéricas não ficam abertas para as pessoas. Entretanto, estamos falando de feriados que são válidos em todo o país. Em feriados estaduais ou feriados que ocorrem na sua cidade, quem decide é a câmara dos dirigentes e lojistas.

Portanto, é essencial que você verifique a informação do horário de abertura antes de fazer qualquer pagamento em uma lotérica, sempre que ocorrer um desses feriados. Geralmente há algum tipo de aviso pela própria lotérica todas as vezes que um feriado se aproxima.

Apesar de existir esses fatores na teoria, na prática pode ser um pouco mais complicado. Ninguém gosta de dar uma viagem perdida até a lotérica.

Entretanto, existe uma maneira 100% funcional de você verificar se a lotérica está aberta ou não. É exatamente essa resposta que vamos dar no próximo tópico.

Como descobrir se a lotérica perto da minha casa está aberta?

Falamos no tópico anterior o horário de funcionamento da casa lotérica. Entretanto, imprevistos podem acontecer e nós sabemos que pode acontecer atrasos.

O problema é que esses atrasos podem custar uma viagem perdida da nossa parte. Dessa forma, vamos ensinar uma maneira de você descobrir se a lotérica está perto da sua casa.

Além disso, esse método funciona para qualquer lotérica que esteja próxima da sua região. Dessa maneira, você pode ir em uma lotérica aberta se a mais próxima está fechada.

1. Faça uma pesquisa no Google

Primeiramente, faça uma pesquisa no Google utilizando seu smartphone ou computador. Digite na barra de pesquisa “Casas lotéricas” ou simplesmente “Lotéricas”. Em seguida, clique no botão de pesquisar ou “ENTER” se estiver no computador.

2. Verifique quais casas lotéricas estão abertas

O segundo passo é verificar na tabela quais casas lotéricas possuem a marcação “aberta ou fechada”. Em uma pesquisa rápida podemos ver que algumas lotéricas fecham 17h e não 18h como deveria ser. Todas essas informações juntas são essenciais para não perder sua viagem.

Outro detalhe importante é conferir o número de telefone da lotérica. Afinal, é uma possibilidade ligar se no seu caso for apenas para tirar uma dúvida. Mesmo que essa dúvida seja apenas se a lotérica está aberta ou não.

Para finalizar nossa matéria vamos falar quais são os serviços das casas lotéricas. Isso é essencial porque você pode não conhecer todos ou ficar na dúvida de algum.

Qual o horário de funcionamento das lotéricas: Quais serviços posso ter?

Se é a sua primeira vez indo a uma lotérica ou até mesmo ficou na dúvida, é muito importante saber os serviços dessas casas. Afinal, muitas coisas você pode resolver facilmente.

Uma casa lotérica é um empreendimento como qualquer outro. Entretanto, ele oferece serviços financeiros e abrigam as loterias federais (A famosa Mega Sena por exemplo).

Além disso, esses serviços financeiros são autorizados pela Caixa Econômica Federal. Isso significa que você consegue acessar esses serviços sem ter uma ligação direta com qualquer banco.

Além disso, nas lotéricas também é possível fazer depósitos para o Nubank, através do pagamento de boletos gerados dentro do aplicativo deste Banco Digital.

Dessa forma, você consegue fazer pagamentos de contas e boletos diretamente na lotérica, sem ser cliente e de forma livre. Além disso, você consegue fazer saques de benefícios e outras bonificações se for permitido para você.

Portanto, entender os serviços que uma casa lotérica tem é essencial. Esses serviços são:

Apostas em loterias federais

Verificar resultados das loterias

Pagamento de boletos e contas (Luz, água, internet e muito mais)

Receber benefícios

Pagamento de prestações, faturas, carnês e até fatura de cartão de crédito

Pagamento dos seus tributos

Depositar dinheiro em contas corrente ou poupança

Recarregar seus créditos de celular

Gostou da nossa matéria sobre qual o horário de funcionamento das lotéricas? Comente abaixo se gostou do nosso conteúdo e se ficou alguma dúvida.