Como se vestir para ir a uma festa na praia

* Por: Jornal Montes Claros - 3 de agosto de 2022.

Se ir para uma festa já é bom, imagina ir para uma festa na praia. Com tantas roupas disponíveis na moda praia é quase impossível definir um look para comparecer ao evento.

Seja em uma festa durante a viagem de formatura ou em um evento casual com os amigos, dá para ficar elegante e estilosa à beira-mar. Continue lendo o artigo e veja as dicas que separamos especialmente para você!

Fuja do tradicional

Se você parar para pensar na festa, a primeira coisa que virá à sua cabeça são os biquínis e maiô de praia. Afinal, o traje para a praia é esse, entretanto, lembre-se de que todos vão com o mesmo look.

Portanto, se você quer fugir do tradicional e montar um look perfeito, está no post certo para saber como fazer isso. Confira:

Aposte em conjuntinhos praianos

Uma das principais tendências da moda praia são os conjuntinhos que, por sinal, são muito elegantes. Neste caso, dê preferência aos conjuntos folgadinhos, com tecidos finos e, de preferência, que sejam brancos ou estampados.

Conjuntos com top na parte de cima e saia de praia na parte de baixo são as melhores referências, mas você pode apostar em calças e croppeds, se isso fizer com que você se sinta mais confortável.

Abuse dos vestidos

Sempre é bom lembrar que as roupas praianas precisam ser confeccionadas com tecidos finos e precisam ser folgadinhas, nunca justas.

Seja um vestido longo, curto ou um kaftan, ambos modelos são perfeitos para ir à praia ou para comparecer a uma festa na areia. Além de confortáveis, são estilosos e elegantes.

Além disso, você pode encontrar diferentes modelos, cores e estampas. Quanto mais estampado for, melhor, mas se quiser uma cor de referência, as cores branca e azul estão sempre em alta.

Aposte em calças!

Calma! Não são as calças que você está pensando, como as leggings e as calças jeans. Neste caso, trata-se da calça feminina de praia, que pode ser encontrada em cores claras, vibrantes ou em linho.

É como uma calça alfaiataria apropriada para a ocasião, extremamente confortável, estilosa e sofisticada. Você pode usá-la com cropped, parte de cima do biquíni ou cropped. Combine as cores e os modelos e esteja pronta para os elogios!

Body/maiô

Para quem gosta, o body é bem-vindo em todas as ocasiões. As criações de roupas são sempre incríveis.

Há bodys que parecem maiôs. Você pode investir neles para comparecer ao evento praiano e colocar uma saída de praia como terceira peça para garantir ainda mais a sofisticação e modernidade.

Dependendo do horário da festa ou do horário que você for embora, levar uma blusa de moletom feminina também é legal.

À noite, é comum que algumas mulheres fiquem com uma blusa de moletom um pouco maior que o seu número e a parte de baixo do biquíni. Sinônimo de estilo e personalidade.