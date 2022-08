Conheça a trajetória incrível da moda praia

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 3 de agosto de 2022.

Que a moda praia é incrível todo mundo sabe, mas aqui vai uma pergunta bastante interessante sobre ela: você conhece a trajetória desta categoria? Sabe como ela surgiu? É bastante provável que não. Antes dos holofotes, muitas coisas aconteceram para a moda chegar ao patamar que se encontra hoje.

Se quer saber como tudo aconteceu, é um bom momento para isso. Continue a leitura e confira esta trajetória incrível.

Como era antigamente

Antes de as primeiras peças de biquíni surgirem, era comum e extremamente normal ver pessoas nadando com peças íntimas ou nuas. Naquela época, isto é, no final do século XVIII, as pessoas não acreditavam que era importante ter peças ideais para essa atividade.

A mudança aconteceu quando o turismo e as roupas de banho adentraram à sociedade. Há tantas marcas nessa história que as pessoas nem sequer imaginam, mas que atingiram sobretudo a moda praia. Veja tudo a seguir!

Moda praia em 1910

Em 1910, a chegada do transporte ferroviário permitiu que as pessoas tivessem acesso ao mar e às viagens de forma menos complicada, dando espaço para o turismo. A fama das viagens começou a exigir roupas adequadas em alguns ambientes, como a praia, por exemplo.

No caso das mulheres, elas costumavam se banhar com uma espécie de vestido com calça. Os novos hábitos foram criados para não constranger os bons costumes da época.

Moda praia em 1920

Os jogos olímpicos foram responsáveis por trazer à moda o uso dos maiôs. Devido ao esporte natação, as pessoas acharam importante criar modelos de roupas que fossem parecidos com o maiô que temos hoje.

Moda praia em 1930

Em 1930, as cores e os acessórios praianos viraram tendências. Os modelos eram os mesmos de 1920, mas as confecções passaram a investir em cores vivas e acessórios distintos.

Moda praia em 1940

Foi em 1940 que os queridinhos da mulherada, mais conhecidos como biquínis, nasceram. O estilista Louis Réard observou que algumas mulheres tinham o costume de dobrar as roupas de banho a fim de garantir um bronzeado melhor. Então, surgiu a brilhante ideia de trazer para a moda os biquínis.

Moda praia em 1950

A moda foi parar nas telas de cinemas em 1950. Os diretores cineastas acreditavam que aparecer de biquíni nas telonas chamaria ainda mais a atenção do público. A primeira mulher a aceitar o ‘‘desafio’’ foi Brigitte Bardot.

Moda praia em 1960

Foi em 1960 que os maiôs ganharam ainda mais destaque e passaram a ser confeccionados com um material conhecido como lycra. O material permite secagem rápida no tecido e possui bastante elástico.

Os anos seguintes

Os anos posteriores foram de grande importância para a moda praia, visto que novos estilistas foram surgindo e a moda foi ganhando novos destaques, tecidos e modelos.

Depois dos biquínis e maiôs, vieram as cangas, a saída de banho e os conjuntinhos praianos. Além de serem confeccionados com o objetivo de garantir o conforto e o estilo entre as mulheres, a moda vai além disso, pois reflete o interior e revela a personalidade de cada pessoa.