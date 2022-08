Modelos de calça legging e os exercícios recomendados

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 5 de agosto de 2022.

Vamos combinar: a calça legging é uma peça bastante comum no guarda-roupa das mulheres brasileiras. No entanto, não é todo mundo que sabe que existem inúmeros modelos dessas calças, cada um com características particulares. Hoje, iremos explicar um pouco sobre as opções! Vamos lá?

Legging suplex

A legging suplex é a queridinha do momento e proporciona mais elasticidade, visto que é feita com um tecido macio e bem flexível. Além disso, o modelo é resistente e dá liberdade para o movimento durante o uso, adaptando-se perfeitamente ao corpo. Não à toa, está entre as favoritas para a prática de exercícios físicos, como musculação, e dança. A famosa calça de academia.

Legging cirrê

Já a legging cirrê, tem como principal característica a beleza, pois é confeccionado com um tecido brilhoso, que traz um grande estilo e sofisticação ao look. E os benefícios não param por aí: a cirrê é confortável e possui um ótimo fator de adaptação ao corpo.

É recomendada para exercícios com menos movimento ou até mesmo para arrasar em uma festa, como roupa casual!

Legging Ikat 3D

A Ikat 3D é um modelo de calça legging moderno e diferenciado. O tecido dela é mais texturizado e intercala fios brilhosos com fios opacos, uma mistura resultante em uma peça linda e mais firme. Por isso, a Ikat disfarça marquinhas de celulites e outras imperfeições (que, cá entre nós, não precisam ser escondidas). Há quem prefira e está tudo certo.

É um dos modelos mais procurados atualmente e, ao lado do biquíni, está em alta!

Fusô

A fusô difere das demais na questão do comprimento. É cerca de 3 centímetros mais comprida, cobrindo o pé por completo. Para praticantes de pilates e yoga, tal modelagem proporciona maior liberdade de movimentos. Existem também as versões com bolsos funcionais, ideais para guardar acessórios como chaves ou celulares.

Qual a melhor forma de usar calça legging?

Não existe uma receita de bolo na hora de compor um look com a peça. Porém, certos detalhes podem sim fazer a diferença para cada pessoa. Caso você tenha pernas finas, invista em legging feminina estampada ou com recortes horizontais, que formam blocos de cores. Elas têm um efeito visual de maior volume e estão em alta na moda fitness.

Para quem tem pernas grossas, aposte nas leggings com cores mais escuras. Detalhes abaixo do joelho também são ótimos, pois levam a atenção do olhar para essa região.

Para parecer mais alta, as leggings de uma cor só com a presença de faixas verticais nas laterais são boas opções para alongar a silhueta! Modelos de cintura alta também. Já para disfarçar a altura elevada, modelos com cós de cor diferente da calça ou com comprimento mais curto caem bem. Assim como a calça jogger feminina moletinho.

E aí, você que gosta de moda, costuma usar qual modelo de calça legging?