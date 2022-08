Como vender sua empresa com melhor valor?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 10 de agosto de 2022.

Para o empresário que está considerando passar seu negócio adiante, a grande dificuldade pode ser encontrar o melhor comprador e conseguir negociar os melhores termos, pelo melhor valor. Como vender uma empresa em funcionamento evitando riscos e gerando lucro é um desafio de qualquer processo de fusão ou aquisição.

Antes de mais nada, é preciso saber quais são os passos anteriores ao processo de venda, essenciais para entender se realmente é o momento certo de alienar o seu negócio.

Primeiramente, é preciso ter um bom controle financeiro da companhia. É primordial garantir um acompanhamento do histórico contábil e financeiro do negócio, entender se a empresa está lucrativa ou se tem pendências.

Para isso, é importante que esses dados sejam de pelo menos o último ano, sendo melhor ainda se o acompanhante for dos últimos 3 anos.

A partir dessas informações, o empresário poderá identificar se a empresa está saudável, quais são os riscos relacionados ao negócio e se é realmente o momento de colocá-lo à venda de forma lucrativa.

Revisar contratos e documentos

Faz parte da preparação de uma empresa para a venda rever toda a papelada. Isso inclui contratos, acordos com fornecedores e clientes, demonstrações financeiras e pendências jurídicas e tributárias, se houver.

Isso já dará ao empresário uma noção de quais são os riscos e os passivos da companhia, podendo ter mais tempo de resolver pendências para tentar não desvalorizar tanto o negócio no momento das negociações para a venda.

Valuation

A avaliação da empresa é um passo importante e essencial, que deve ser feito tanto do lado comprador como vendedor, para tentar extrair qual é o valor justo para a venda da empresa.

Essa não é uma conta simples que se faz para buscar um número ideal. Mas sim, leva em consideração algumas premissas, muitas vezes até intangíveis, sobre a companhia.

Há três tipos de metodologias utilizadas para o valuation de uma empresa. São elas: fluxo de caixa descontado, que mede quanto que a companhia poderá gerar de caixa no futuro; múltiplos, que avalia o valor da empresa com base em empresas comparáveis; e valor dos ativos e passivos.

Lembrando que essas metodologias não visam chegar a um preço único, já que são consideradas premissas como estimativas de custos, projeção de crescimento, entre outras. Fazer um valuation de forma profissional, contudo, ajuda o empreendedor a ter mais argumentações sobre o valor justo de sua empresa no momento das negociações.

Estruturação da venda

As informações sobre o negócio darão um direcionamento ao empreendedor sobre como estruturar o processo de venda e começar a negociar com os potenciais investidores. Entender qual a situação da empresa dará, inclusive, melhor direcionamento sobre qual o perfil de comprador ideal para o negócio.

Se a empresa tiver dívidas, por exemplo, o perfil do investidor será diferente do que uma empresa que está em fase de crescimento, expandido e se destacando entre concorrentes.

Apresentação e road show

Apresentar a empresa para investidores exige cuidado para que as negociações não sejam prejudicadas no meio do caminho. Por isso, são utilizados dois tipos de documentação: a confidencial e a não confidencial.

Na não confidencial, os dados da empresa não são revelados para que não caiam nas mãos erradas, como concorrentes ou até colaboradores da empresa. Já a documentação confidencial é apresentada em um momento mais avançado das negociações, e junto dela um termo de confidencialidade deve ser assinado também para evitar que as informações vazem.

Fazer um road show em busca de investidores, tanto locais quanto internacionais, também é um passo importante do processo de vender uma empresa. Isso ajuda a expandir as possibilidades de compradores, inclusive podendo valorizar o negócio.

Negociação, due diligence e formalização do contrato

Os últimos passos do processo de venda de empresas para investidores envolvem a negociação das ofertas, de acordo com o valor e também o perfil ideal para o negócio. Depois disso, é feito um due diligence para o comprador verificar se as informações da companhia a ser vendida estão corretas. Por fim, as cláusulas do contrato são negociadas, e é feita a formalização da transação de compra e venda.

Esse é um processo longo, e por isso é importante saber como vender uma empresa tentando alcançar um valor justo, mitigando os riscos, com o auxílio de uma assessoria especializada em fusões e aquisições.

Fonte: Capital Invest – assessoria especializada em fusões e aquisições.