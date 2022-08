Aposte nas melhores séries com tema esportes!

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Redação - 12 de agosto de 2022.

Assistir a um jogo de futebol ou de qualquer outro esporte é um momento mágico para todo apaixonado por esportes.

Em um país como o Brasil, onde o futebol é pauta de discussão em qualquer lugar, e em qualquer momento do dia, é muito comum que conteúdos relacionados a esse esporte apareçam com frequência na tela dos brasileiros.

Uma prova disso é a expansão das casas de apostas no Brasil também.

Cada vez mais, esse mercado vem conquistando seu espaço e colocando novos usuários para palpitar.

A 888sport, por exemplo, é uma casa que ganhou seu espaço e está colocada como uma das melhores no segmento.

Principalmente quando o assunto é mercado de apostas esportivas.

Caso esteja pensando em assistir um conteúdo diferente, como uma série ou filme, saiba que é possível permanecer conectado no universo do futebol ou de outro esporte.

Afinal, o esporte é movido por paixão e esses conteúdos trazem isso em sua essência também.

Dessa maneira, convido você a fazer a leitura desse artigo e descobrir mais sobre o universo de séries que envolvem o esporte.

Tenho certeza que você vai se emocionar e gostar da maioria dos conteúdos que serão abordados por aqui.

Quem sabe você não fica com uma adrenalina por assistir a esses conteúdos e começa a fazer seus palpites na 888 sport também.

Arremesso Final

Começamos essa lista com um documentário de grande sucesso recente. A série Arremesso Final, da Netflix.

Indo por dentro do vestiários e dos bastidores da vitoriosa equipe do Chicago Bulls do ano de 1997-98, o documentário ainda aborda o auge da carreira do astro Michael Jordan.

Quem é fã de esportes e do basquete em especial, precisa assistir a esse documentário.

Sunderland Até Morrer

Agora o assunto é futebol.

Se você gosta deste esporte e, principalmente, do futebol inglês, terá que assistir a Sunderland Até Morrer na Netflix.

Entrando nos bastidores da equipe, essa série aborda a história do Sunderland na temporada de 2017/18.

Rebaixada à segunda divisão inglesa e com problemas organizacionais, a equipe busca reestruturação e a tarefa é muito complicada.

The English Game

Ainda no futebol, uma série que traz o primórdio do jogo para o mundo: The English Game.

Se você deseja saber mais sobre o surgimento do esporte e como ele se dividiu entre os ricos e a classe trabalhadora, precisa ver essa série.

Tudo ou Nada: Seleção Brasileira

Se você gosta de futebol, certamente gosta de ver os jogos da seleção brasileira, correto?

Essa é mais uma série que entra de cabeça nos bastidores do futebol, trazendo a seleção brasileira em busca da Copa América em 2019.

Depois de cair nas quartas da copa um ano antes, a seleção precisou entrar de cabeça erguida nessa disputa.

Last Chance U

Para os amantes de futebol americano, essa pode ser a melhor escolha possível.

Abordando temas como busca por uma chance e jovens promissores no esporte, essa série documental faz muito sucesso na Netflix.

F1: Dirigir Para Viver

Outro esporte de muito sucesso no Brasil e no mundo é a Fórmula 1.

Com grandes equipes e corridas que entraram para a história do automobilismo, esse esporte é movido por paixão.

Descubra bastidores interessantes das corridas vendo esse documentário.

E agora que você já tem um catálogo de séries para ver, que tal se aventurar nos palpites esportivos?

E, melhor, com um bônus especial!

Aposte em esportes na 888sport com um bônus

Para quem gosta de apostas esportivas, é possível começar a fazer os seus palpites com um bônus na 888sport.

Dessa maneira, caso esteja pensando em abrir uma conta em uma casa de apostas, não pense duas vezes.

A 888sport é uma casa conceituada e disponibiliza excelentes mercados para você fazer os seus jogos.

Além disso, é uma casa confiável e muito segura para você fazer seus palpites. Contando, inclusive, com excelentes métodos de pagamento.

Lembre-se de apostar para se divertir e jogar com responsabilidade?