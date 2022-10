Software para gestão de clínica: mais do que uma central de registros

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 18 de outubro de 2022.

Um bom software para gestão de clínica tem sido uma das ferramentas mais buscadas no país. Ser especializado numa determinada área, procedimento ou mesmo um bom nome no mercado não são mais suficientes para garantir uma agenda cheia. Muitos médicos e administradores da área da saúde sabem a importância de um bom atendimento dentro de um consultório, porém poucos conhecem como funcionam as ferramentas que podem aprimorar e contribuir para a melhoria da qualidade dos seus serviços nesse quesito.

Construir um atendimento de excelência é um dos pontos de diferenciação que tem chamado muita atenção entre os especialistas em gestão de clínicas e consultórios.

Nesse post, apresentamos de que forma um bom software pode ser a solução para o dia a dia da sua clínica, contribuindo para organizar e beneficiar seu contato com o paciente, proporcionando-lhes maior bem-estar e passando uma maior sensação de segurança e credibilidade.

Pontualidade e histórico clínico organizado

Imagine que você é o paciente. Depois de uma hora de atraso, você entra em uma sala e percebe que o médico faz as mesmas perguntas que havia feito na última consulta.

Esse tipo de conduta, além de gerar um enorme desconforto, é uma das principais razões pelas quais a agenda de um consultório atrasa. Por não contar com um prontuário eletrônico bem registrado e organizado, muitos médicos acabam perdendo-se em sua própria rotina e prejudicando o andamento do consultório.

Ter as informações organizadas por meio de um histórico clínico informatizado permite que o médico otimize o tempo das suas consultas, identificando todas as informações necessárias para avaliar e tratar cada paciente, mesmo quando estiver fora do consultório.

Por meio de um software de fácil manuseio, é possível não apenas organizar as informações relativas a cada paciente, como facilitar o dia a dia proporcionando um atendimento personalizado e beneficiando a confiança e o vínculo entre médico e paciente.

Auto-agendamento online, consultas e retorno

Um atendimento falho pode ser a principal razão de problemas de relacionamento como faltas, cancelamentos e, consequentemente, reclamações.

Para evitar esse tipo de situação, um dos recursos oferecidos pelo software é o envio automatizado de mensagens informando sobre as consultas de retorno ou mesmo sugerindo a sua necessidade.

Outro benefício do software é o auto-agendamento online. Em caso de falta, o paciente recebe automaticamente um link permitindo um novo agendamento, com as mesmas características do qual não pode comparecer.

O médico conta também com ferramentas que permitem a integração de cada prontuário com regras de comunicação, que possibilitam uma melhor adesão do paciente com o seu tratamento.

Integração entre os diversos profissionais da clínica

Além de permitir uma boa comunicação entre médico e paciente, os softwares possibilitam um alinhamento e melhor integração entre os profissionais que atuam na clínica, facilitando a comunicação interna e melhorando o relacionamento interpessoal.

Com um cadastro do paciente informatizado e integrado com a agenda dos médicos, é possível ter acesso rápido e organizar o dia de forma eficiente e prática. Por ter uma interface online, o software para atendimento também permite que o paciente agende sua consulta sem perder tempo ao telefone.

A comunicação junto aos planos de saúde, por meio desse sistema, também pode ser simplificada, evitando assim a perda de tempo para a verificação de condições que afetam o andamento da consulta e do consultório.

Com esse tipo de ferramenta, os pacientes certamente se sentem bem recebidos e sabem que contarão com um atendimento individualizado. E, ao contrário do que pensam muitos médicos e administradores, os softwares hoje contam com condições que se adaptam mesmo a clínicas de médio e pequeno porte, possibilitando que mesmo com estruturas pequenas o atendimento seja da melhor qualidade.