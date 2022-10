Nova tendência, desodorante em barra da B.O.B tem fórmula natural e eficiente

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 28 de outubro de 2022.

Ter um bom desodorante é sinônimo de sensação de bem-estar no dia a dia. Mas é comum ver relatos de consumidores que se decepcionam com fórmulas em spray ou roll-on que não previnem o mau-cheiro e o suor excessivo. Foi por isso que a versão de Desodorantes em Barra da Bars Over Bottles (B.O.B) se tornou um verdadeiro sucesso e tendência.

Com ativos naturais, vegano e embalagem sustentável, sem uso de plásticos, os desodorantes em barra da B.O.B Deo se tornaram ícone de custo-benefício no mercado dos cosméticos.

Com hidratação das axilas, produtos com alta durabilidade e praticidade na aplicação, os desodorantes da B.O.B Deo hoje são os que melhor atendem às necessidades.

Os desodorantes em barra da B.O.B Deo são formulados com ingredientes naturais que permitem a regulação térmica do corpo, são livres de alumínio, parabenos e álcool, protegem e hidratam a pele com mais eficiência, não obstrui os poros, e além disso são sustentáveis, veganos e livres de plásticos.

Bem diferente de desodorantes convencionais, que apresentam durabilidade baixa e fórmulas com ingredientes potencialmente tóxicos, os desodorantes da B.O.B se destacam pela saúde plena das axilas.

E há diferentes versões para cada necessidade, mas todos são indicados para todos os tipos de pele.

Entre os desodorantes queridinhos, a B.O.B oferece Desodorante em Barra Suavizante, que cuida e acalma a pele; Desodorante em Barra Purificante, que proporciona efeito detox na pele; Desodorante em Barra Intensivo que garante cuidado e proteção extra; e o Desodorante em Barra Refrescante que nutre, hidrata e refresca a pele a qualquer hora do dia.

Vale destacar, que os desodorantes em barra são considerados o que mais hidrata a pele, já que há ingredientes naturais emolientes que suavizam a derme. Por isso, o cosmético da B.O.B é o mais indicado para pele sensível, para pessoas que precisam de proteção máxima e para quem faz depilação com lâmina, por exemplo.

Além disso, o fato de desodorantes em barra da B.O.B serem livres de álcool, evita risco de irritação, ressecamento e coceira na pele. Também livre de alumínio, componente que obstrui temporariamente os poros que liberam o suor, os desodorantes da B.O.B não causam obstrução e nem inflamação das glândulas sudoríparas.

Usar um desodorante natural B.O.B Deo garante ao corpo o direito sagrado de transpirar, usando componentes naturais para combater a proliferação das bactérias causadoras de odores desagradáveis, e pode ser aplicado até de noite, antes de dormir, sem se preocupar.

Além de evitar o odor, a fórmula dos desodorantes em barra da B.O.B aumenta o pH da pele, repõe minerais essenciais, controla a oleosidade e garante uma boa hidratação. Ou seja: com B.O.B Deo é possível ter axila saudável e com pele macia e hidratada, sem ressecamento ou inflamações. Também é super fácil de usar e prático para levar na bolsa no dia a dia.

Acompanhe a marca nas redes sociais em @use.bob