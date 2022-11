Que tal acompanhar a copa do mundo com outra perspectiva?

* Por: Jornal Montes Claros - 8 de novembro de 2022.

Chegou o evento de maior paixão mundial. Veja formas de aproveitar a Copa do Mundo de 2022

Após pouco mais de 2 anos de pandemia da Covid-19, retomamos os encontros, abraços e comemorações. Muitos eventos a nível mundial também voltaram ao calendário e neste ano de 2022 teremos a Copa do Mundo, que ocorrerá no Catar.

Vivenciar uma Copa do Mundo sempre foi sinônimo de união. Ruas pintadas, troca de figurinhas para preencher o álbum com jogadores de futebol das seleções mundiais, encerramento ou pausa no horário de trabalho para acompanhar o time que representa nossa nação.

Retomando esse clima de festejo, separamos uma lista com diferentes formas para você aproveitar este momento de reencontros e acompanhar a Copa de 2022, que começará no dia 21 de novembro.

Aos apaixonados por reunir a galera em casa

Quem prefere juntar os amigos e familiares para assistir aos jogos da copa no conforto da própria casa poderá contar com a transmissão pelas emissoras Globo, SporTV e Claro TV.

Para deixar tudo mais fácil, existem soluções de delivery que entregam bebidas e comidas via aplicativo, assim você se preocupa apenas com o momento da diversão!

Megaevento esportivo muito além do futebol

Na cidade de São Paulo, o Parque Ibirapuera será palco de uma experiência que irá muito além do futebol. Um megaevento será realizado entre 24 de novembro e 12 de dezembro.

Montado numa estrutura com uma área de mais de 33 mil m², o evento contará com 6 telões para o público acompanhar aos jogos e muitos shows de artistas brasileiros, como Anitta. Haverá ainda bares e outras áreas e atrações de lazer para entreter o público.

A Arena Brasileira, nome dado ao evento, tem ingressos disponíveis pelo site www.ingresse.com/arenabrasileira que vão de R$ 100,00 a R$ 480,00 por pessoal e por dia de evento.

Quem acompanha futebol já conhece

Muitas pessoas possuem um ritual em dias de jogos do seu time do coração. Para acompanhar as partidas da Copa do Mundo, não seria diferente. Um desses rituais é frequentar sempre os mesmos bares que exibem os jogos nos telões, sendo isso sinal de boa sorte.

Se você é daqueles que tem mesa fixa nos principais bares conectados ao tema esportivo, com certeza não ficará sozinho durante os jogos da Copa.

Na cidade de São Paulo, alguns circuitos de bares são famosos por receber os fanáticos por futebol. Existem muitas opções na Vila Madalena como o Posto 6; Vila 567 e o Pasquim Bar & Prosa.

Um esquenta de respeito

Faltando um pouco menos de 2 meses para o início da Copa, que tal entrar no clima esportivo e fazer uma visita ao Museu do Futebol? Situado na praça Charles Miller, no estádio do Pacaembu em São Paulo, o Museu é atração para toda a família.

A exposição principal do museu conta com quinze salas distribuídas em mais de 6 mil m² e retrata a importância do futebol como patrimônio da nossa cultura.

O museu funciona de terça a domingo, das 9h às 17h. O ingresso custa R$ 20,00, existindo a opção de meia entrada. Crianças até 7 anos não pagam e é grátis para todos às terças. Para mais informações, acesse museudofutebol.org.br/.