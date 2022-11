Como usar calça pantalona sem errar?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 29 de novembro de 2022.

A pantalona é um tipo de calça que voltou ao mercado e está fazendo bastante sucesso entre as mulheres.

Sua fama é justificável por ser um modelo versátil, confortável e elegante.

Contudo, muitas mulheres têm dificuldade para usar esse tipo de calça, por medo de não conseguirem compor um look que valorize o corpo.

A boa notícia é que existem várias possibilidades de composições com essa peça. Basta analisar alguns pontos!

Quer descobrir como usar a pantalona da forma correta e arrasar no look?

Então, continue a leitura deste artigo e tire todas as suas dúvidas a respeito dessa calça maravilhosa.

Antes de mais nada, o que é uma calça pantalona?

Calça pantalona é um modelo de roupa com corte reto, sendo uma ótima opção para quem deseja alongar a silhueta.

Além disso, essa peça tem um caimento fluido e amplo, o que ajuda na modelagem do corpo feminino sem marcar.

A Pantalona é atemporal e considerada um modelo coringa, isto é, útil em várias ocasiões, basta saber escolher o material correto.

Quem deseja um visual mais despojado, por exemplo, pode investir em cor e estampas na sua calça.

Já para eventos noturnos, a sugestão é optar por peças de cores neutras.

Entre os materiais mais usados para a calça pantalona feminina, estão:

Malha;

Jeans;

Linho;

Seda;

Algodão.

Como usar a calça pantalona da maneira certa?

Ao usar uma pantalona, fique atento ao comprimento da peça.

Por ter uma modelagem diferente e uma boca ampla, é comum ter dificuldades para combinar a calça com o restante do look.

Mas, qual é o tamanho ideal? É aquele que deixa a ponta dos sapatos aparentes.

Essa regra vale tanto para as mulheres mais altas quanto para as baixinhas, combinado?

Ao seguir essa dica, você evita que a peça fique arrastando no chão e transmita uma imagem de deselegante.

Adicionalmente, temos outras dicas que te ajudam no processo de decisão, confira:

Alongue a silhueta com pantalona cintura alta

Esta peça deixa o corpo da mulher mais longilíneo.

Para potencializar esse efeito, use a blusa para dentro da sua calça pantalona. Desta forma, você evita o ar de achatamento.

Escolha a parte de cima certa

A calça pantalona combina com diversos modelos de blusas, desde as T-shirts, até as mais formais como as camisas sociais.

Porém, deve-se ter atenção com as proporções para não transmitir uma imagem de descuido.

Aqui, o segredo é deixar as blusas mais ajustadas ao corpo. Tops e Body Feminino ficam ótimos com esse tipo de calça.

Saiba escolher as cores e estampas

As pantalonas estão disponíveis em diversas cores e estampas. Para acertar no look, tenha sempre no armário peças na cor preta e jeans. Elas são consideradas modelos coringas, por serem fáceis de combinar.

Se deseja um visual mais elegante e formal, escolha tons mais sóbrios, como branco, preto, tons terrosos e azul marinho.

Uma produção mais despojada, por sua vez, pede peças com cores mais vibrantes, como vermelho, laranja, verde e rosa.

Outra opção são as pantalonas listradas. Aqui, escolha roupas com listras verticais para transmitir uma imagem de alongamento.

Sapatos para usar com pantalona

Ao contrário do que muitas mulheres imaginam, as calças pantalonas não precisam ser usadas somente com salto alto.

Ela é liberada para todos os tipos de calçados, sejam baixos ou altos, inclusive, com tênis.

Aí vão algumas dicas que te ajudam na escolha do look:

Mulheres que gostam de salto alto: use modelos de anabelas, plataformas e de tiras;

Mulheres que não gostam de salto alto: utilize rasteirinhas ou tênis.

Além disso, vale apostar nos sapatos com modelo de bico fino, como as sandálias mules, sapatilhas e botas, que sempre caem muito bem com as pantalonas.

Viu só como é simples usar a calça pantalona?

Agora que você já sabe as melhores opções para essa peça, não perca mais tempo e monte o seu look.

É bem simples. Não existem restrições para o seu uso, apenas mulheres com o corpo no estilo retangular que precisam tomar cuidado ao utilizar a peça, para não desvalorizar o seu corpo.