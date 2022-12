Furukawa fornece infraestrutura para o projeto Piauí Conectado

Compartilhe Facebook

19 de dezembro de 2022.

Conectar 100% da população do estado com internet banda larga, beneficiando mais de 3 milhões de pessoas tanto com o atendimento mais eficiente aos usuários de serviços públicos como, também, com a oferta de acesso WiFi gratuito em praças e outros locais espalhados pelos 224 municípios do Piauí. Esse é o objetivo principal do projeto Piauí Conectado, um dos cases de inovação envolvendo o uso de soluções Furukawa que, em setembro, foi premiado com o Furukawa Electric Awards – na categoria Utility/Smart City.

Fruto de uma parceria público-privada (PPP), o projeto começou a ser implantado em meados de 2019, com a construção de uma infraestrutura de rede óptica no estado do Piauí para transporte de dados, voz e imagem. “Em 2015, quando começaram os estudos para o processo licitatório, o governo do estado tinha apenas 400 Mb de banda disponíveis para uso e somente 25% dos municípios do Piauí possuíam algum tipo de conectividade”, conta Edson Silva, presidente da Global Task, empresa responsável pelo projeto dentro do modelo PPP.

Assim, o projeto foi estruturado para atender duas frentes: os pontos de acesso do governo, que incluem as escolas públicas, universidades, hospitais, delegacias e outros órgãos estaduais, e os pontos de acesso público, para a oferta de WiFi e internet grátis para a população. Um backbone em fibra óptica foi construído para interligar os 224 municípios do estado, com garantia de segurança às conexões em 2.400 pontos de acesso à internet distribuídos pelo Piauí.

“A Furukawa é o principal fornecedor do projeto Piauí Conectado, que já tem a infraestrutura da rede preparada para novas tecnologias como o 5G”, afirma Edson Silva. A solução fornecida pela empresa inclui mais de 11 mil quilômetros de fibra óptica, caixas de emendas e outros acessórios, equipamentos GPON (OLTs e ONUs), software de monitoramento de rede e ainda serviços de suporte. Além da solução completa, a Furukawa também proporcionou treinamento e certificação dos profissionais que atuam no projeto.

Entre os resultados já obtidos, o presidente da Global Task destaca as mais de 20 mil videoconferências realizadas durante o período de pandemia de Covid-19 e os mais de 2 milhões de acessos à internet, em 363 pontos de acesso público já implantados em todo o estado. “E isso graças a uma rede de qualidade, que tornou o Piauí o estado com a internet mais rápida do Brasil e, também, com a menor latência e a melhor velocidade para download de vídeos, de acordo com testes realizados por site especializado”, acrescenta.

Outro resultado importante do projeto está relacionado à universalização do acesso à internet, que incluiu a comunidade quilombola Mimbó, localizada em Amarante, na zona rural do estado. “Lançamos 150 quilômetros de fibra óptica para atender essa comunidade, que é o primeiro quilombo 100% conectado com fibra do Piauí”, enfatiza Edson Silva.

O projeto social, batizado de Mimbó Conectado, beneficia mais de 600 moradores da região, que passaram a ter acesso gratuito à internet em espaços de convivência. A escola também foi conectada à rede de fibra óptica, bem como as residências dos alunos, que receberam tablets para acompanhar as aulas online durante a pandemia – e também como reforço do ensino e aprendizagem.