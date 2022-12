Brasil supera América Latina em vendas via e-commerce

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 20 de dezembro de 2022.

O mercado digital tem sido palco para diversos empreendimentos de sucesso, sendo o e-commerce uma forma de potencializar as vendas de produtos de diversos segmentos. Nosso país foi destaque no recorte, segundo pesquisa realizada pela empresa Rentail X que analisa todos os dados da América Latina. O varejo digital brasileiro foi o que obteve maior crescimento do ano, a receita totalizou US$ 8,1 bilhões em 2022 em relação ao ano anterior.

Em 2022, o mercado digital foi impactado pela crescente de compras online que se originou na pandemia. Tendo em vista o grande potencial de crescimento, e-commerces de todo o Brasil foram fortificados e, por consequência, investiram em marketing como forma de alavancar suas vendas.

Esse crescimento tem forte influência das estratégias de marketing por trás de todo conteúdo, promoções e linguagem dos sites. Um caminho bem traçado em relação a posicionamento, persona e remarketing apresenta resultados nos mais diversos tipos de lojas virtuais. Como foi o caso do ganhador do prêmio Digital Awards por resultados digitais, a Agência Unika levou o troféu para casa pelo case com a empresa de cosméticos veganos Physalis.

“Nós notamos que e-commerces de todo Brasil tem se preocupado cada vez mais de como se posicionam como marca, como se comunicam e como persuadem seus consumidores a serem clientes fiéis. E quando existe essa consciência de mercado, o ambiente se torna mais competitivo e aquecido. É realmente muito interessante observar como cada cliente tem um plano de ação incrível e único para ser posto em prática através do marketing”, afirma Thiago Lima, Diretor Executivo da Agência Unika.