* Por: Jornal Montes Claros - 10 de janeiro de 2023.

O cabelo orgânico é um tipo de perucas e apliques feitos a partir de fibras bio-vegetais. Desse modo, diferentemente do cabelo sintético, o cabelo orgânico pode ser pintado, modelado em secadores e chapinhas. Além disso, o cabelo orgânico se aproxima muito do cabelo natural.

O cabelo orgânico pode ser utilizado com presilhas, telas e com tranças. Atualmente, a forma mais utilizada é com as tranças. Pensando nisso, trouxemos um conteúdo completo de ideias de tranças com cabelo orgânico para 2023. Confira!

Por que usar cabelo orgânico?

Um dos principais motivos pelos quais as pessoas compram o cabelo orgânico é para disfarçar a queda de cabelo, mudar o visual de forma rápida e ganhar mais praticidade no dia a dia.

Além de usar o cabelo orgânico para ver seu cabelo mais comprido, você também pode usar um dos melhores ingredientes capilares para fazer seu cabelo crescer, o Minoxidil.

O Minoxidil é um ingrediente excelente capaz de auxiliar no crescimento dos cabelos, além disso, o Minoxidil sobrancelha consegue cobrir as falhas e acelerar o crescimento dos pelos, na região da sobrancelha.

Tipos de tranças para cabelo orgânico

Agora que você já sabe por que usar o cabelo orgânico, chegou a hora de conhecer as principais ideias de tranças com cabelo orgânico para 2023.

Trança Nagô

As tranças Nagô podem ser utilizadas em qualquer tipo de cabelo. Além disso, o penteado cai bem em todos os comprimentos e cores. A trança Nagô começa na raiz e vai em direção a nuca. Desse modo, o penteado é feito com três mechas rentes ao couro cabeludo.

Então, a ideia principal é que quanto mais você trança o cabelo, mais mechas são acrescentadas. Além disso, uma das principais vantagens da trança Nagô é que ela não precisa ser feita em linha reta, o que quer dizer que você pode personalizar a sua trança da forma que quiser.

Trança Box

As tranças Box são muito utilizadas atualmente e não poderia faltar na nossa lista de ideias de tranças com cabelos orgânicos para 2023. As técnicas da trança box consistem em unir os cabelos orgânicos aos fios naturais na hora de fazer o penteado.

Desse modo, a trança box é uma excelente opção para quem está passando pelo processo de transição capilar. Por fim, a trança box pode ser dividida em dois tipos. No tipo comum, os fios de cabelo orgânico são da mesma cor do cabelo, já nas jumbo, o cabelo orgânico é de outra cor.

Então, essa é uma excelente opção para você que busca um penteado lindo, moderno e cheio de personalidade!

Como cuidar do cabelo orgânico

Agora que você conhece as principais ideias de tranças com cabelo orgânico para 2023, é ideal que você saiba cuidar desses fios corretamente.

Glicerina

O uso da glicerina é primordial para garantir ao cabelo orgânico brilho e saúde. Isso porque, a glicerina contém diversos componentes hidratantes e nutritivos capazes de deixar seu cabelo orgânico mais sedoso e brilhante. Além disso, a glicerina garante um aspecto mais natural e bonito aos fios orgânicos.

Para fazer o uso da glicerina, você pode optar por shampoos e condicionadores que contenham o ingrediente em sua fórmula, ou você pode usar a glicerina vegetal misturada em água.

O ideal é que você use uma colher de sopa de glicerina com duas colheres de sopa de condicionador. Depois, você deve misturar tudo e aplicar a mistura após a aplicação do shampoo. Por fim, você deixa a glicerina agir por 30 minutos no cabelo orgânico e depois enxágue-o.

Lavagem do cabelo orgânico

Um dos fatores mais importantes no cuidado com o cabelo orgânico é a higienização do mesmo. Por isso, você deve saber como fazer a lavagem do cabelo orgânico corretamente para evitar danos.

Em primeiro lugar, você deve ter em mente que o cabelo orgânico só pode ser lavado uma vez na semana. Isso porque, a limpeza constante desgasta os fios e consequentemente, diminui a durabilidade do cabelo orgânico, além de deixá-lo com um aspecto áspero e quebradiço.

Chapinha e secador no cabelo orgânico

Como vimos no início deste artigo, diferentemente dos cabelos sintéticos, o cabelo orgânico permite que você passe chapinha e secador nos fios. Contudo, é importante ter em mente que esse não deve ser uma prática recorrente, além da necessidade de tomar os cuidados devidos com os fios orgânicos.

Deste modo, ao usar qualquer objeto de definição dos fios como chapinha, babyliss ou secador, você deve ter certeza de que a temperatura não seja maior que 180.º. Isso porque, quando o cabelo orgânico entra em contato com temperaturas superiores a 180.º, ele fica com um aspecto danificado e com aparência sintética e artificial.

Tintura

Do mesmo modo, o cabelo orgânico permite que você realize tingimentos nos fios. Contudo, você deve ter em mente que, tanto quanto os fios de cabelos naturais, a pintura frequente deve ser evitada. Isso porque, uma vez pintado, o cabelo orgânico nunca mais volta ao seu aspecto original.