O que o exame toxicológico consegue detectar?

* Por: doutormultas - 1 de fevereiro de 2023.

A necessidade de passar por um exame toxicológico se tornou uma realidade para alguns motoristas que aspiram ter o tipo de habilitação C, D, ou até mesmo E. Esse exame é requisitado para identificar o uso de produtos psicoativos, ou seja, que causem um efeito sobre a atividade psíquica, mental ou ao comportamento de um indivíduo.

Dessa forma, as autoridades de trânsito visam garantir que os futuros responsáveis pela direção de veículos pesados possuam uma certa responsabilidade e não arrisquem as vidas deles mesmos e de outros ao redor no trânsito. Essa necessidade se torna ainda mais forte ao pensar que esses motoristas dirigem principalmente nas rodovias brasileiras, muitas vezes em altas velocidades, todos os dias.

Apesar disso, ainda existem muitas dúvidas sobre o exame toxicológico, por exemplo como se dá o seu funcionamento, quem necessita passar por esse procedimento, quais substâncias ele consegue detectar e quais ele não detecta. Com isso em mente, esse artigo irá responder todas essas perguntas!

Como funciona o exame toxicológico?

Diferentemente do bafômetro, que só consegue detectar o uso de álcool no dia em questão, o exame toxicológico possui a capacidade de detectar o uso desses psicoativos em um longo tempo retroativo.

Não se pode dizer que existe somente um tipo de exame toxicológico. Para ser mais exato, existem 3 tipos que são muito utilizados. O de sangue, um dos mais conhecidos, o que analisa a urina do indivíduo, e, por último, o que analisa uma amostra de pelos e cabelos. A análise desses dois últimos aspectos funciona por conta da queratina que eles possuem. Enquanto a análise de um pelo pode mostrar um histórico dos últimos 6 meses, a do cabelo mostra dos últimos 3.

Quem precisa realizar o teste?

Como brevemente mencionado anteriormente, existem alguns condutores que necessitam passar pelo exame toxicológico. Dentre eles, temos os que querem a habilitação do tipo C, tipo D e tipo E.

Para saber melhor o que significa cada uma, segue abaixo no que consiste cada tipo e quais categorias de veículos são inclusas.

Categoria C: A categoria C inclui os veículos que possuem um peso de mais de 3500 quilos, ou seja, 3,5 toneladas. Quem a possui, pode dirigir tanto esses veículos como os veículos inclusos pela habilitação B.

Categoria D: A categoria D, por sua vez, aborda os veículos que tenham espaço e assentos para mais de 8 passageiros. Os maiores exemplos disso são os ônibus ou as vans. Como na categoria mencionada anteriormente, quem possui a D pode também dirigir todos os veículos contidos na habilitação C.

Categoria E: Na Carteira Nacional de Habilitação do tipo E, os condutores podem ser responsáveis por conduzir veículos acima de 6 toneladas, como caminhões de reboque. Além disso, também está liberado de conduzir os veículos da CNH de tipo B, C e D.

Portanto, se você se encaixa entre as pessoas que querem uma dessas carteiras, será necessário passar pelo exame toxicológico.

Que substâncias o teste consegue detectar?

O teste só consegue detectar as substâncias psicoativas, ou seja, aquelas que possuem um efeito no sistema nervoso e resultam em uma mudança na função cerebral.

Dessa forma, ele detecta drogas como a cannabis, a cocaína, a codeína, o crack, a heroína o MDMA, MDA, a morfina e até mesmo outras drogas menos conhecidas, como Anfepramona, que possui como objetivo controlar o apetite.

Que substâncias o exame não detecta?

Ainda assim, existem diversas substâncias que o exame não consegue abordar. Apesar de detectar remédios do seu uso cotidiano, não tem por que se preocupar se eles são lícitos. Portanto, não se preocupe com o uso de vapes, cigarros (nicotina e tabaco) ou outros remédios.