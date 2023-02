Tipos de cartões de crédito: tudo o que precisa saber!

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 1 de fevereiro de 2023.

O cartão de crédito é um dos principais meios de pagamentos na atualidade, devido a praticidade e facilidade de uso. E justamente por seus benefícios, é muito procurado pelos consumidores que gostam de utilizar essa linha de crédito.

Se você é uma dessas pessoas, vai se deparar com diversos tipos de cartões de crédito disponíveis no mercado, o que pode te gerar algumas dúvidas ao escolher a melhor opção. Para te ajudar, vamos apresentar as principais modalidades e finalidades de uso desses cartões para você conhecer e aprender tudo sobre o assunto. Continue a leitura!

Entenda mais sobre os cartões de crédito

É um meio de pagamento eletrônico, em que o consumidor se compromete a pagar o valor gasto com produtos ou serviços, podendo haver taxas e condições exclusivas ao final de cada mês. São disponibilizados pelas instituições financeiras, que colocam um limite pré-definido para os gastos.

Os principais pontos que diferenciam os tipos de cartões de crédito são quanto a sua modalidade e finalidade de uso. Cada um possui seus critérios e podem variar conforme a instituição que concedeu esse crédito.

Quais são os tipos de cartões de crédito por modalidade?

A categoria confere determinadas vantagens conforme as características técnicas. Separamos as principais do mercado a seguir:

Nacional

É o cartão que só pode ser utilizado em compras em território nacional. Geralmente, possuem serviços mais básicos e acessíveis, como sem taxa de anuidade e limite mais baixos. Porém, podem ter disponíveis serviços adicionais, dependendo da instituição financeira.

Internacional

Muito conhecida, é a categoria básica ideal para quem busca realizar compras no exterior utilizando essa linha de crédito. Pode-se fazer saques em dinheiro em outros países, participar de programas de fidelidade e pontos, entre outros.

Gold

A versão dourada já está acima da modalidade anterior, oferecendo mais benefícios aos seus usuários. Podemos listar os seguintes: seguro em compras, programas de fidelidade com vantagens exclusivas, atendimento diferencial. Porém, como as vantagens são maiores, também podem trazer taxas e condições com valores mais altos.

Platinum

Neste aqui é exigido alguns requisitos dos consumidores, como a exigência de uma renda mínima elevada. Para se diferenciar de outras categorias anteriores, este possui como upgrade com tratamento diferenciado, linha de crédito expandida, e muito mais. A adesão aos programas de milhas também é mais vantajosa. Entretanto, podem possuir taxas e tarifas também mais elevadas.

Black ou Infinite

O mais desejado entre os consumidores, afinal é sinônimo de poder e status. O que diferencia o black do infinite é a bandeira, mas no geral oferecem vantagens super exclusivas para os consumidores selecionados. Ou seja, é exigido uma renda mensal elevada, além de um bom relacionamento com a instituição financeira.

Da mesma maneira que nas categorias anteriores, também possuem taxas e tarifas, as quais são maiores, porém oferecem tratamento único em resorts, programas de milhas ainda mais vantajosos, parcerias com diversas empresas, entre outros. Se quer ser tratado como uma realeza, confira aqui esse conteúdo com as dicas para aprovar o cartão black!

Quais são os tipos de cartões de crédito conforme a finalidade?

Também são classificados conforme a categoria da finalidade de uso. Veja a seguir:

Pré-pago

O grande diferencial desse cartão é que em vez de pagar somente no fechamento da fatura, este deve ser carregado com saldo antes do uso, parecidos com o cartão de débito, porém são utilizados para compras no crédito.

É uma alternativa para quem possui dificuldades em controlar suas contas, pois só poderá gastar o saldo que depositar no cartão. Como também, para os pais que querem dar mesada para seus filhos.

Universitário

Também é outro tipo de cartão de crédito, porém como o próprio nome já menciona, é para uso de estudantes de graduação. Possui vantagens exclusivas para esse público, como o parcelamento do valor total da fatura. Sua adesão é mais facilitada na grande maioria dos cartões do mercado, não exigindo comprovante de renda. Porém, o limite é menor.

Virtual

Como já dá para imaginar, esse aqui só existe virtualmente, sendo uma opção segura para compras online. Sua ativação é por tempo determinado com o objetivo de garantir segurança durante as transações na internet.

Corporativo

Outra opção é o corporativo, porém esse é disponibilizado por empresas para seus colaboradores. Fornecidos para os casos de viagens ou outras compras em trabalhos externos.

Como escolher o melhor tipo de cartão de crédito?

Tudo vai depender de suas necessidades e objetivos para encontrar a opção que melhor se adapte à sua rotina. Atente-se em todas as condições de contrato das instituições financeiras, verificando taxas, tarifas, bandeira, limites, prazos de pagamentos, serviços adicionais, entre outros aspectos.

Ao escolher, tente negociar com a credora sobre as possíveis taxas, já que com as concorrências, muitas dessas instituições negociam condições para ganhar novos clientes.

E aí, qual dos tipos de cartões de crédito é o ideal para você? Aproveite e compartilhe este artigo com seus amigos para que eles também aprendam sobre o assunto.