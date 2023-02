Antifraude: segurança digital já integra o plano empresarial

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 15 de fevereiro de 2023.

Para trazer mais segurança para os seus clientes e diante dos novos desafios que o uso contínuo das tecnologias tem trazido, as empresas estão investindo cada vez mais em sistemas antifraude. São milhares de dados que circulam diariamente na internet para realizar transações, pagamentos e pedidos realizados por smartphones, computadores, maquininhas móveis, caixas eletrônicos e, até mesmo, Smart TVs.

Já são mais de 27 milhões de dispositivos conectados no mundo, conforme constatações da pesquisa ISG Provider Lens Internet das Coisas (IoT), ou seja, milhões de operações ocorrendo simultaneamente expostas a interceptações de agentes maliciosos dos mais diversos tipos e origens.

Diante disso, é preciso entender esse cenário, os riscos que podem ocorrer e tomar as devidas providências para proteger os dados internos das empresas e dos seus clientes.

Cibersegurança para empresas

Os sites empresariais são grandes alvos dos hackers, principalmente aqueles que possuem dados dos clientes ou da empresa. Estes são valiosos, uma vez que podem ser vendidos ou utilizados para aplicar golpes.

Para protegê-los é possível a utilização da criptografia através do certificado digital SSL (Secure Sockets Layer), que garante a proteção das informações na internet e oferece aos usuários segurança e confiança para navegar, bem como inserir dados sem preocupação no site. Esse certificado é conhecido pelo “https” antes do site da empresa.

O HTTP (Hypertext Transfer Protocol) é um protocolo utilizado para transmitir e receber informações entre servidores, através da internet, de forma rápida e fácil.

O https é igual ao http, porém o “s” indica que o site que está sendo acessado é seguro e autêntico, criptografando as informações dos clientes que o acessam, protegendo as informações contra ataques de hackers.

Como proteger as transações online

Outra questão importante tange às operações realizadas na internet. Essas também requerem cuidado, pois costumam estar carregadas de informações importantes que podem ser interceptadas e causar sérios prejuízos às empresas envolvidas.

O uso de senhas fortes, com números, letras e caracteres, bem como evitar o uso de senhas com datas de aniversário, números sequenciais, como “123”, ou senhas fáceis de serem descobertas pode ajudar nessa proteção. Essas simples atitudes protegem os processos e asseguram as informações preenchidas.

A orientação dos colaboradores para o bom uso da internet em seus computadores também é essencial, uma vez que mensagens ou links suspeitos recebidos pode garantir o acesso de hackers.

Além disso, o uso de certificados digitais na rotina empresarial permite que documentos sejam assinados digitalmente, de forma remota, além de transmitir dados e atender aos compromissos fiscais que toda empresa tem com o Governo, bem como ter acesso à sites como da Receita Federal do Brasil (RFB), eSocial e Conectividade Social, garantindo a integridade e segurança das informações, por meio da criptografia que garante a proteção dos dados em todos os atos.



É preciso que os negócios estejam prontos para a Transformação Digital, utilizando dos serviços de proteção antifraude para evitar possíveis problemas e posterior desgastes.

Com a implementação de tecnologias avançadas e cuidados diários para a autenticação das informações na internet, as empresas pode garantir a segurança dos dados que detém, podendo, inclusive, avaliar as operações através de comportamentos suspeitos para diminuir as fraudes eletrônicas.