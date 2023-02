5 dicas para perder gordura abdominal de forma rápida rápida e eficaz

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 16 de fevereiro de 2023.

Inegavelmente, perder gordura abdominal é uma forma de ter saúde e melhorar sua qualidade de vida. Todavia, nem sempre se consegue queimar a gordura localizada na mesma velocidade que ganhamos peso, não é mesmo?

Nesse sentido, é comum iniciar uma dieta e parar no meio do caminho. Com toda a certeza você já passou por isso ou conhece alguém que está lutando para emagrecer.

Se já tentou de tudo e pensa em ter o apoio de uma clínica estética para resolver seu problema, esse texto é para te ajudar. Vem comigo que te conto cinco dicas para perder gordura abdominal de um jeito rápido e eficaz.

5 dicas para perder gordura abdominal de forma rápida

Seja por estar acima do peso, seja por uma motivação estética, a verdade é que a maioria de nós deseja ter menos gordura abdominal. Entenda de uma vez por todas como fazer para secar a barriga já seguindo essas dicas simples.

1- Pratique atividade física todos os dias

Em primeiro lugar, a prática de exercícios físicos fortalece o sistema imunológico e ajuda a manter o peso corporal. Só para ilustrar, exercícios que tenham grande queima de calorias são os mais indicados para queimar gordura abdominal.

Assim, a prática da corrida é uma alternativa para entrar em forma e perder gordura abdominal.Esse treino pode ser alternado com outras atividades, como musculação e até mesmo a ginástica localizada.

Na parte estética, é possível usar BCAA injetável para potencializar os efeitos do treino. O procedimento estimula a construção das fibras musculares, dando ganho de massa muscular e definição muscular.

2- Insira alimentos ricos em fibras nas refeições

Seja como for, o consumo de fibras é um aliado para ter o corpo dentro do peso planejado por você. Além de saborosos, os alimentos ricos em fibras ajudam a regular seu intestino.

Por outro lado, o consumo de fibras aumenta a sensação de saciedade, o que faz com que se sinta menos fome.

Anote aí, os alimentos ricos em fibras são: soja, grão de bico, lentilha, linhaça, aveia, cevada, farinha integral e centeio.

3- Usar creme redutor de gordura

Atualmente, existem diversas opções de cremes específicos para reduzir a gordura abdominal. O uso do creme redutor de gordura pode ser feito em uma clínica de estética ou em casa.

No momento em que for usar o creme redutor não esqueça de fazer massagem diretamente na barriga. A massagem tem o poder de modelar a silhueta e ativar a circulação sanguínea.

Na hora de comprar, confira no rótulo as informações sobre os componentes do produto.

4- Coma várias vezes ao dia para queimar gordura

Surpreendentemente, comer mais vezes ao dia pode ajudar a queimar gordura abdominal. Dessa forma, o recomendado é que sejam feitas três refeições e três lanches diariamente.

Essa divisão serve para que o corpo não comece a engordar, já que os alimentos da dieta são divididos em pequenas porções.

Do mesmo modo, é importante não pular refeições, principalmente as do início do dia. Leve uma fruta com você ou faça marmitas com a alimentação do dia. Desse modo, mesmo quando não estiver em casa, continuará seguindo seus hábitos alimentares.

5- Inclua alimentos termogênicos na dieta

Uma forma inteligente de perder gordura abdominal é consumindo alimentos termogênicos. De fato, os termogênicos aumentam a temperatura corporal quando em contato com o nosso organismo.

Talvez você já saiba, talvez não, mas esse tipo de alimento acelera o metabolismo e potencializa sua perda de peso.

Outra vantagem comprovada dos alimentos termogênicos na dieta é que o gasto de energia pode aumentar até 15% após a ingestão desse tipo de

Alguns dos alimentos termogênicos mais populares são: café, vinagre de maçã, gengibre, chá de hibisco, canela e pimenta.

Preciso de ajuda profissional para perder gordura abdominal?

O acúmulo de gordura deixa de existir quando as calorias consumidas são menores do que o desgaste energético. Porém, ao ter acompanhamento de um profissional ele pode sugerir outros tratamentos como a escleroterapia, para te deixar com uma aparência ainda melhor.