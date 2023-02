Automação comercial: conheça 4 ferramentas para otimizar suas vendas

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de fevereiro de 2023.

Em resumo, a automação comercial é o processo de utilização de ferramentas e técnicas tecnológicas para simplificar os sistemas de uma empresa.

O principal objetivo da automação comercial é proporcionar resultados internos melhores e mais significativos para as empresas. Além disso, também busca reduzir a recorrência de erro humano.

O foco é tornar a execução das tarefas diárias cada vez mais automática e menos manual, dando aos gestores e colaboradores mais tempo para focar em demandas mais importantes que envolvem o uso da mente para resolver problemas.

Esse segmento de automação, como o nome sugere, tem como alvo lojas físicas, comércio eletrônico e outros setores de varejo.

Os resultados que a utilização desse método proporciona são excelentes, aumentando a produtividade, a lucratividade e fazendo melhorias no setor operacional.

Um sistema de automatização comercial facilita tarefas repetitivas, tornando a execução cada vez menos burocrática. A parte estratégica da empresa também se beneficia e fornece dados confiáveis para o planejamento de ações futuras.

Alguns setores podem ser automatizados usando métodos de vendas, marketing e relacionamento com o cliente. O sistema de automatização facilita a análise de crédito, dando maior segurança às negociações.

Quais os benefícios de automatizar um negócio?

Existem vários benefícios que a automação comercial pode trazer para uma empresa, qualquer que seja o setor dela, como:

Reduz os custos do processo e o desperdício de matéria-prima;

Otimiza a logística;

Melhora as relações com os clientes;

Controla o faturamento;

Atendimento flexível e simples.

Por exemplo, uma empresa que fornece capa tela para piscina para diversos clubes pode automatizar a logística da sua entrega e melhorar as relações com os clientes.

Essa prática irá aumentar a agilidade e a eficiência da empresa, usando a tecnologia para apoiar os processos de negócios. O principal objetivo é proporcionar resultados internos melhores e mais significativos, reduzindo a recorrência de erro humano.

A popularização da automatização comercial serve de alerta para as empresas principalmente do varejo, que ainda relutam em adotar uma ferramenta para desenvolver rotinas de trabalho e atendimento ao cliente.

A automação comercial é o processo de utilização de ferramentas tecnológicas para simplificar os sistemas de uma empresa.

Por exemplo, uma empresa que utiliza conduletes de alumínio em instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais pode querer automatizar sua fabricação.

O foco é tornar a execução das tarefas do dia a dia cada vez mais automática e menos manuais, dando aos gestores e colaboradores mais tempo para focar em demandas mais importantes que envolvem o uso da mente para resolver problemas.

Esse segmento de automação, como o nome sugere, tem como alvo o comércio, como lojas físicas, comércio eletrônico e outros setores de varejo.

Uma empresa que fabrica armário organizador de chaves e quer levar para os seus clientes produtos a um preço acessível, ela poderá automatizar a produção, tornando a execução cada vez menos burocrática.

A parte estratégica da empresa também se beneficia e fornece dados confiáveis ​​para o planejamento de ações futuras.

Quantos tipos de automação comercial existem?

No espectro da automação comercial, seis setores principais podem ser automatizados usando esse método sendo eles o de vendas, mercadologia, sugestões, contratos, API e relacionamento com o cliente, que podem ser aplicadas das seguintes maneiras:

Automatização constante

Mais rigorosa e menos flexível, este é um tipo comum de automatização de linhas de montagem na indústria. Se não for possível fazer alterações no sistema sem a necessidade de desenvolver um novo projeto, isso traz ganhos de eficiência e capacidade de produção.

Automatização programável

É possível criar diferentes orientações no mesmo sistema, e isso pode ser benéfico desde que haja um planejamento adequado, pois qualquer ajuste demanda muito tempo e dinheiro.

Automação flexível

Sistema de fácil atualização com grande potencial de otimização de tempo e ampla gama de soluções. Pode ser mais caro, mas os resultados tendem a ser melhores.

Automação comercial no varejo

Em uma empresa que vende qualquer tipo de produto, existem alguns setores que devem receber mais atenção, então citaremos cada um deles, explicando sua funcionalidade.

Gerenciamento financeiro

É possível maior controle financeiro sobre a empresa, ou seja, o fluxo de entradas e saídas, como contas a remunerar e o que receber dos clientes, assim como em um negócio que envolva construtoras que vendem piso drenante.

Normalmente, quanto maior a operação, mais complicado é controlar esse setor de forma eficaz. Por outro lado, quanto maior o número de registros e transações, mais útil é a automatização.

Análise de crédito

Uma preocupação relevante para qualquer gestor é a inadimplência, ou seja, atraso dos clientes.

O sistema de automatização também facilita a análise de crédito, dando maior segurança às negociações, pois minimiza a possibilidade de venda para quem não tem crédito limpo.

Vendas

A implementação da automatização de vendas também traz ganhos naquela que talvez seja a área mais vital do negócio, as vendas.

Isso é possível graças a serviços aprimorados, onde o vendedor tem acesso a um banco de dados que contém todas as informações relevantes para fechar o negócio.

Por exemplo, a estrutura metálica para telhado preço hoje é uma alternativa ecologicamente mais correta pois não utiliza a madeira em sua fabricação. Ao automatizar as vendas desse material, é possível reduzir o tempo consumido conversando com um cliente em potencial.

Estoque

Uma empresa que não tem controle total de seu estoque, mais cedo ou mais tarde se encontrará em sérios problemas.

O sistema a ser utilizado automatizará todo o processo proporcionando previsibilidade e otimizando a tomada de decisão, pois os enganos humanos serão reduzidos.

Projetos residenciais para um município que necessite de pisograma de concreto preço para ser aplicado em áreas externas e de grande circulação, ao fazer a automatização, irá reduzir todos os custos do processo, além de evitar desperdício de matéria-prima.

Outro exemplo de produção que seria beneficiada ao utilizar automatização, economizando tempo para todos os funcionários, seria a produção de uma fábrica de telhado de vidro, que é o que garante proteção e segurança da mercadoria durante o processo de transporte.

Se produzido em alta escala, facilitaria na organização da mercadoria e na segurança do transporte dos fardos.

Uma empresa que tem alta tecnologia, equipamento de última geração, agilidade e quer ser competitiva no mercado atualmente, precisa se diferenciar.

As gráficas em Campinas, por exemplo, já estão seguindo essa linha e se diferenciando ao cativar clientes, oferecendo parceria e comprometimento com o resultado. Dessa forma, ela utiliza de atendimento flexível e simples, que facilita na comunicação e nas vendas.

Melhores ferramentas de automatização

Existem várias ferramentas para utilizar na automação comercial, e cada uma delas têm a sua função, que certamente ajudará na sua empresa, então separamos quatro para você conhecer melhor.

1. CRM

O software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) é um sistema projetado para simplificar o complexo processo de vendas da empresa.

Essa ferramenta potencializa o desempenho de vendas ao centralizar todas as atividades do negócio, sendo fácil de usar e de instalar. As principais vantagens são:

Automatização de processos de vendas e fluxos de trabalho;

Padronização da construção de propostas complexas;

Integração com ERP;

Solicitação externa para abrir API;

Redução de enganos e otimização dos recursos da empresa.

Com certeza a sua empresa vai perceber a melhoria nos processos internos depois de utilizar o CRM.

2. ERP

O Enterprise Resource Planning (ERP) é um dos preferidos das empresas devido ao seu potencial de unificar os processos empresariais por meio dos três pilares de automatização, controle e otimização.

O ERP também funciona como um data center de fácil acesso por gestores e funcionários, onde todas as informações pertencentes a uma empresa são atribuídas a um mesmo sistema, dessa forma a cadeia produtiva é otimizada do início ao fim.

Alguns dos benefícios dessa ferramenta são o fluxo de caixa automático, integração com CRM, eficiência do planejamento, democratização ao acesso à informação, segurança de dados e redução do erro humano.

3. Marketing

A comunicação entre a empresa e o cliente deve ser bem estabelecida para uma negociação bem-sucedida, aumentando assim o número de conversões e lucros.

Para isso, utilizar uma ferramenta de automatização de marketing é uma ótima opção para manter o público sempre bem informado sobre o negócio e as novidades do mercado em diversos canais de comunicação.

Os benefícios de usar essas ferramentas permeiam:

Otimização do tempo de conversão;

Melhores leads;

Melhorar os processos de pré-venda e pós-venda;

Ciclo de vendas reduzido;

Eficiência da negociação;

Aumentar o retorno sobre o investimento;

Diminuição do custo de aquisição do cliente (CAC).

Em todas as ferramentas, vale a pena pesquisar e discutir com especialistas da área e funcionários da empresa para definir estrategicamente o melhor sistema de automação comercial.

4. Business Intelligence

Conhecido também apenas por sua sigla BI, essa ferramenta serve para coletar, organizar, analisar, compartilhar e monitorar informações para dar suporte à gestão do negócio.

Se utilizado de forma conjunta com o CRM, pode oferecer ainda mais ajuda principalmente para as áreas de marketing e vendas. Dentre seus benefícios podemos citar:

Otimização no tempo;

Informações confiáveis;

Melhoria na coleta e análise dos dados;

Impulsionamento dos resultados em marketing e vendas;

Dados atualizados;

Integração dos setores.

Comece a utilizar essas ferramentas agora para conseguir levar o seu empreendimento para o sucesso no mercado.

