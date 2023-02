Como preservar a casa de mofo, manchas, buracos, fissuras e mais

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de fevereiro de 2023.

Saiba como agir para preservar o imóvel e não ter que fazer uma reforma total na casa antes do tempo esperado

Nossa casa é um bem de valor inestimado, valor esse que cai quando ela não é preservada e não recebe as manutenções preventivas. Mesmo com materiais bons na infraestrutura, no telhado, no acabamento de tinta e de outros revestimentos, o uso, o tempo e suas ações são implacáveis. Quando não há preservação e cuidado, o resultado são manchas, mofo, fissuras, buracos e outros problemas que têm como principal origem a falta de manutenção.

Quando essas avarias acumulam e deixam de ser resolvidas num tempo aceitável, o problema se transforma numa bola de neve e pode ser necessária uma reforma geral, algo para o qual nem sempre se tem dinheiro suficiente para fazer e, se tiver, é um “quebra-quebra” e dias ou até meses de transtornos dentro de casa com barulho e muita sujeira.

Então, para que você saiba como preservar sua casa para evitar esses problemas e não cair na enrascada de uma reforma total, montamos um guia rápido de como agir para não ter que lidar com esses imprevistos — ou para saber como resolvê-los o mais rápido possível.

Mofo

Ambientes fechados, isolados ou muito úmidos são favoráveis à proliferação do mofo. Portanto, o mofo é sempre consequência de uma infiltração, por isso é tão importante manter a casa com ventilação e iluminação natural amplas.

Para se prevenir de infiltrações e, por consequência, do mofo, é preciso realizar impermeabilização adequada na laje, na fundação, nos tetos, na parte inferior das paredes e nos encontros entre paredes e teto.

Além disso, é importante ficar atento ao estado da caixa d’água e das infiltrações para identificar vazamentos em tubulações da casa ou de edificações vizinhas.

Caso o problema de vazamento não seja resolvido, além de promover a proliferação do mofo, isso pode trazer sérios danos para a construção, como avarias na parte elétrica e na estrutura.

Caso o mofo já esteja alojado em algum ambiente, além de encontrar a origem do acúmulo de umidade, é preciso removê-lo da parede com produtos específicos para eliminação do mofo.

Manchas

As manchas são inevitáveis, pois são causadas pelo uso do imóvel, ou seja, não dá para escapar delas. O início da prevenção contra manchas é antes mesmo de pintar as paredes, ou seja, na escolha da tinta.

Para isso, é importante que, na hora de pintar suas paredes, você escolha tintas que sejam laváveis e de alta durabilidade.

Depois que elas já estão presentes, a melhor maneira de prevenir para evitar que as paredes fiquem encardidas e precisem de uma nova demão de tinta é limpá-las assim que elas sejam notadas, pois quanto mais recente for a mancha, mais fácil é sua remoção.

No entanto, você não pode limpar as manchas de qualquer jeito. Na verdade, existe uma maneira adequada de limpá-las, que vai de acordo com a causa da mancha.

Confira como fazer isso:

manchas de poeira ou de mãos sujas: podem ser removidas facilmente com um pano úmido e movimentos circulares. Se a parede ficar muito úmida, passe um pano seco;

manchas de gordura: use uma esponja levemente umedecida com algumas gotas de detergente neutro. Esfregue suavemente até toda a gordura sair e depois seque a parede;

manchas de mofo: utilize uma mistura de vinagre branco ou água oxigenada diluída em água, aproximadamente 100 ml para cada litro de água. Borrife generosamente a mistura na região das manchas e deixe agir por 5 minutos. Depois, remova com um pano úmido, seque com outro pano seco. Se não sair tudo, repita o processo quantas vezes forem necessárias.

Além dessas soluções de prevenção, também é importante tomar muito cuidado com produtos químicos para limpeza, tanto na parede quanto no revestimento do piso. Quando são utilizados produtos inadequados para o tipo da superfície a ser limpa podem aparecer manchas irreparáveis.

Buracos, fissuras e mais

Os buracos são feitos pelos usuários. As fissuras são resultado do deslocamento da edificação no solo, de infiltração ou exposição solar intensa sem revestimentos adequados para áreas externas. Outro problema comum são paredes descascadas, que podem ser resultado de tinta velha demais sobre outras demãos mais antigas e/ou infiltrações.

Buracos

Contra os buracos, a única maneira é optar por fixadores que não necessitem que a parede seja furada ou diminuir o número de coisas penduradas na parede. Quando o item é removido e o buraco fica exposto, é indispensável tapá-lo com massa corrida ou gesso e pintar a região para manter a estética, já que buracos não oferecem riscos estruturais.

Fissuras

As fissuras são inevitáveis, visto que a casa se movimenta por anos até se acomodar no solo. Portanto, com o passar do tempo, elas irão aparecer. Apesar de serem superficiais e não oferecerem risco à estrutura, podem aumentar de tamanho, descascar a parede e tornar o reparo muito mais complexo.

Paredes descascando

Para se prevenir de paredes descascando, é importante realizar todas as manutenções periódicas a fim de se certificar de que não há infiltrações, uma das principais causas do descascamento. Outra causa comum desse problema é a tinta de baixa qualidade ou pintura inadequada, que pode ser eliminada com o uso de revestimentos duráveis e de qualidade.

A prevenção contra o descascamento das paredes é fundamental, pois quando elas começam a descascar existe uma avaria embaixo do revestimento muito maior do que o problema aparenta ser pela parte de fora.

Dessa forma, assim que notar uma parte descascando, é preciso raspar a parede para remover as cascas, utilizar um primer para preparar a parede e revesti-la novamente com tinta de qualidade, além de eliminar a causa do descascamento, que provavelmente será uma infiltração.