Do verão ao inverno: saiba como utilizar peças de tricô no seu look

* Por: Jornal Montes Claros - 22 de fevereiro de 2023.

O tricô não é queridinho apenas no inverno… ele vem com tudo no verão! Saiba como usar as peças de tricô também nos dias mais quentes

Figurinha carimbada nos looks de outono/inverno, o tricô traz muito estilo, versatilidade e praticidade para se vestir no dia a dia, tanto em ocasiões formais como informais. Mas não é só nas estações mais frias que ele rouba a cena, a arte de tramar os fios vem com tudo nas peças de primavera/verão também.

Seja como blusa feminina, biquínis, saídas de praia, kimonos, shortinho, chapéu… a infinidade de peças em tricô garante que os looks de verão sejam fashionistas, sem perder o conforto e o frescor.

Quer saber como seguir essa tendência? Continue a leitura e descubra como usar tricô no verão.

Qual a diferença entre os tricôs de inverno e verão?

A principal diferença entre as peças de tricô para o frio e para o calor está no tipo de trama. Enquanto as peças de inverno são mais grossas e com textura bem felpuda, o tricô de verão utiliza fios mais finos e tramas mais abertas para proporcionar o frescor que a estação pede.

Portanto, podemos esperar peças mais macias, leves, arejadas e confortáveis para garantir o bem-estar de quem está usando.

Cores

Outra diferença entre os tipos de tricô usados em cada estação é a paleta de cores. Normalmente, peças de primavera/verão são mais coloridas, enquanto o outono/inverno tem como tradição peças mais sóbrias e discretas, usando uma paleta de cores mais neutra.

5 peças de tricô para usar no verão

Agora que você já sabe como é possível usar tricô no verão sem passar calor, conheça algumas peças que podem fazer parte do seu repertório sem medo para criar looks incríveis e alinhados com as tendências de moda.

1- Saia

No verão não podem faltar as saias, uma peça que pode ter diferentes formatos, cores e detalhes para garantir looks frescos e estilosos. A saia de tricô destaca a silhueta e traz um toque de sensualidade para o look, ao lado de um estilo despojado.

2- Vestidos

Também não podemos deixar de lado os vestidos para os looks de verão, pois são um verdadeiro sucesso da estação. Seja em vestidos curtos ou longos, o bacana de apostar no tricô é que ele pode trazer conforto e movimento para a peça. Aposte em cores para reforçar a proposta de verão.

Com uma sandália rasteirinha, um vestido de tricô transita em diferentes ambientes, do mais despojado ao sofisticado.

3- Cropped

Croppeds mais curtos, de alcinha ou manga cavada, são trends para os looks de verão, agregando sensualidade e modernidade nas composições. Usando uma terceira peça, como camisa ou kimono, é possível criar infinitas combinações. O melhor é que os croppeds de tricô podem ser “reaproveitados” nos dias mais frios, fazendo diferentes combinações com jaquetas.

4- Biquíni

O biquíni de tricô já caiu no gosto das celebridades e influenciadoras digitais. Com uma pegada boho-chique, eles dão um toque todo especial no beach wear.

É importante ficar atenta na hora de escolher o seu modelo, pois o fio utilizado precisa ser adequado para não ficar muito pesado e demorar a secar, além de ter um forro para proporcionar mais conforto a quem usa.

5- Saída de praia / kimono

Os kimonos são um tipo de terceira peça muito curinga para montar looks em diferentes estações, inclusive no verão. Pode ser usado com shorts, vestido e até como saída de praia, por cima do biquíni.

O tricô pode estar presente também em saídas de praia alongadas, que proporcionam sofisticação e elegância ao look de praia.

Agora que você já sabe como é possível usar tricô no verão e conhece algumas peças curinga para criar diferentes combinações com estilo e conforto, escolha sua preferida e arrase na estação mais quente do ano.