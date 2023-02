6 formas de identificar uma criança em perigo

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 24 de fevereiro de 2023.

Veja os sinais que podem indicar que há algo de errado com uma criança

Quem convive com crianças sabe que é preciso estar sempre atento para evitar acidentes e problemas maiores com a saúde. Por isso, aprender sobre emergências é uma ótima dica para quem quer se sentir mais preparado caso algo aconteça.

Além disso, também existem situações que podem indicar riscos para os pequenos. Nesse caso, é importante perceber sinais no comportamento que mostram algo de errado.

Veja alguns desses sinais para ficar atento!

Situação de saúde: sinais que podem indicar que há algo de errado

Uma das maiores preocupações é saber quando uma situação de saúde pode ser perigosa para a criança. Nesse quesito, vale a pena perceber alguns sinais que os pequenos demonstram e que podem precisar de atendimento médico.

1 – Dificuldade para respirar ou respiração rápida

A dificuldade em respirar é um dos sinais que mais preocupam os responsáveis. Isso pode ser causado por diversos fatores, desde vias respiratórias congestionadas até engasgamento.

No primeiro caso, é muito importante que a criança seja atendida por um médico, pois as vias respiratórias obstruídas podem levar à falta de respiração. Assim, ele indicará a melhor medicação e o tratamento adequado para ajudar nisso.

No segundo caso, que é uma emergência, é essencial realizar a manobra de desengasgo no mesmo momento. Por isso, é indicado que todos que tenham contato mais próximo com crianças saibam fazer essa manobra, garantindo mais segurança.

2 – Sonolência excessiva

Sono excessivo também é um sinal de que há algo de errado com a criança. Pode ser gripe, resfriado ou outro tipo de doença causada por vírus ou bactérias. Porém, é preciso observar mudanças para encontrar os sinais.

Se o sintoma persistir por muito tempo, vale a pena procurar auxílio médico para entender qual a real causa.

3 – Sintomas como febre e náuseas muito recorrentes

Febres e náuseas são comuns entre as crianças, pois elas estão em constante construção do seu sistema imunológico. Porém, se esses sintomas se tornam muito frequentes, é preciso fazer um acompanhamento médico para entender quais são as doenças que mais podem fazer mal a ela e encontrar o melhor tratamento.

Situação de violência e de risco: sinais que podem indicar perigo

Além dos sinais de saúde, todos os adultos precisam estar atentos a sinais que algumas crianças demonstram e que podem indicar que estão em situação de violência e risco. Veja alguns deles!

1 – Mudanças de comportamento

Um dos sinais mais claros que as crianças dão de que algo está errado é a mudança repentina de comportamento. Fique atento a crianças expressivas que passam a ficar quietas ou que choram com mais frequência, que passaram a brigar com os colegas ou perderam a vontade de brincar.

Esses são alguns sinais que podem indicar algo de errado. Nesse caso, converse com a criança e busque acolhê-la, abrindo um caminho seguro para ela contar o que está acontecendo.

2 – Dificuldade para dormir

Assim como a mudança de comportamento, a dificuldade para dormir também é um sinal claro. Cada criança tem um tipo de comportamento no sono, mas é essencial que os responsáveis saibam diferenciar quando algo estiver errado.

Medo de dormir sozinho, dificuldade de pegar no sono e dificuldade em acordar são algumas situações que merecem atenção.

3 – Marcas pelo corpo

Sem dúvidas, observar se a criança está com alguma marca no corpo também é imprescindível. Afinal, é um sinal físico de que algo pode ter acontecido, como prática de bullying na escola ou de violência na família.

Cabe a todos os adultos que têm contato com crianças observar esse tipo de comportamento que foge do padrão para enxergar quando elas podem estar precisando de ajuda.