Quais são as vantagens do cartão de crédito e débito?

* Por: Jornal Montes Claros - 28 de fevereiro de 2023.

O cartão de crédito e débito é um dispositivo físico que permite a negociação de valores à vista ou a prazo, débito ou crédito, respectivamente. Então, veja as vantagens do cartão de crédito e débito nesta matéria.

Em primeiro lugar, você precisa saber qual é o melhor para sua necessidade e fazer um planejamento financeiro para cada ocasião que deseja utilizar o seu cartão de crédito e débito. Portanto, veja a seguir quais são as vantagens do cartão de crédito e débito e veja como usar.

Qual a diferença entre débito e crédito?

Antes de falar sobre as vantagens do cartão de crédito e débito, saiba que você precisa entender a diferença entre essas duas funções.

A pesquisa do SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) mais recente apontou que mais de 52 milhões de pessoas no Brasil usam cartão de crédito para fazer o pagamento primário. Ademais, todos que têm conta bancária têm cartão de débito para realizar suas compras.

As vantagens são várias para as duas funções, mas elas são diametralmente opostas quando se trata da negociação em compras de bens e serviços.

Afinal, a função débito existe para que a pessoa pague pelo que deseja à vista com o dinheiro que está em sua conta no banco. A função crédito, por sua vez, existe para que o consumidor faça sua compra a prazo para realizar o pagamento depois do fechamento da fatura.

Desse modo, a pessoa que deseja ter ambas as funções em um mesmo cartão pode aproveitar melhor as vantagens de ambos os lados em cada uma das ocasiões necessárias. Veja mais.

Vantagens do cartão de crédito e débito

Qualquer pessoa já ouviu a pergunta “débito ou crédito” de algum operador de caixa de qualquer estabelecimento, não é mesmo? Nessa hora, o consumidor se pergunta se ele passa no crédito para manter seu dinheiro intacto na conta bancária ou se paga à vista para evitar dúvidas futuras.

Então, se você está em dúvida sobre as vantagens do cartão de crédito e débito, veja algumas qualidades dessas funções para te ajudar a tomar suas decisões:

Vantagens do cartão de crédito

A pesquisa realizada pelo SPC deixou bem claro a preferência dos brasileiros quando o assunto é o pagamento primário, ou seja, aquele que a pessoa pensa primeiro na hora de gastar.

O cartão de crédito é muito querido pelos brasileiros por dar a falsa sensação de que você comprou “fiado”, já que não tinha dinheiro na conta na hora que desejava tal item.

Esse pagamento a prazo é uma das vantagens do cartão de crédito e débito. Afinal, a pessoa pode parcelar compras que seriam difíceis de serem pagas à vista para que a parcela caia no bolso.

Por isso, muita gente compra produtos mais caros sempre usando o cartão de crédito para ter acesso ao bem ou serviço que dificilmente poderia pagar no momento que deseja.

Outra vantagem do cartão de crédito é que ele pode oferecer uma série de benefícios. Por exemplo, o cashback é um programa feito por empresas de cartões que devolvem uma parte do dinheiro gasto comprando alguns produtos na função crédito.

O programa de milhas é bastante conhecido do público que utiliza a função crédito e viaja muito. Nesse caso, o consumidor recebe milhas aéreas comprando quaisquer produtos utilizando alguma bandeira de cartão de crédito.

Por fim, a segurança também é uma das vantagens do cartão de crédito e débito, pois ele permite que você possa andar sem dinheiro físico na carteira e isso dificulta bastante a perda da grana.

Quais as vantagens do cartão de débito

As vantagens do cartão de crédito e débito não se limitam somente à primeira modalidade, visto que algumas pessoas preferem a segunda função.

Afinal, o cartão de débito oferece a mesma segurança para quem não quer andar com dinheiro físico na carteira. Portanto, as chances de perder sua grana na rua não existem quando você utiliza apenas o cartão para realizar suas transações, e não moeda em espécie.

Outra vantagem da função débito no cartão é o pagamento à vista que ele proporciona, mesmo que você não tenha o dinheiro de papel em mãos. Ou seja, o estabelecimento que oferece desconto para o pagamento feito na hora garante essa mesma condição para quem paga utilizando cartão de débito.

Como vimos, as vantagens do cartão de crédito e débito são variadas e ter ambas as modalidades no mesmo cartão garante um poder de compra maior para a população, já que não dá para saber quando vamos comprar à vista ou parcelar tudo, não é mesmo?