Tratamento para rugas: quais os melhores cuidados para os sinais na pele?

* Por: Jornal Montes Claros - 2 de março de 2023.

Se os sinais na pele começaram a aparecer por aí, e estão prejudicando sua autoestima, você precisa conhecer um bom tratamento para rugas.

Afinal, apesar do envelhecimento da pele ser inevitável, isso não significa que você não possa contar com intervenções e produtos para reduzir ou retardar esse processo.¹

A boa notícia é que existem diversas opções disponíveis para ajudar tanto a prevenir quanto a melhorar estes sinais, suavizando as rugas e linhas de expressão.

Se você quer saber quais são eles e quais as causas desse tipo de marca no rosto, continue lendo para descobrir tudo sobre este assunto.

O que são rugas?

A ruga é um dos diversos sinais de envelhecimento que se pode perceber na pele com o passar dos anos.¹ Seu aparecimento é natural, e acontece devido às mudanças do próprio organismo, como a alteração da espessura da pele e a perda das fibras de sustentação.¹

Além disso, a movimentação repetitiva dos músculos pode resultar nessas marcas, especialmente no rosto.¹

Alguns fatores externos também podem ser a causa do aparecimento das rugas, como:¹

Falta de hidratação da pele;

Exposição solar excessiva;

Baixa ingestão de água;

Poluição;

Tabagismo;

Estresse e privação do sono.

Quando esse sinal começa a ser percebido, o primeiro instinto é buscar por tratamento para rugas.

Mas, afinal, será que dá para se livrar dessas linhas de depressões que se formam na pele?

Diferença entre rugas e linhas de expressão

A diferença entre rugas e linhas de expressão é que as primeiras resultam do processo de envelhecimento, já a linha de expressão é uma marca que aparece no rosto devido à repetição de expressões faciais.¹,²

Ou seja, se você tem o hábito de franzir a testa, certamente possui linhas de expressão na região.

Apesar de serem diferentes, como a pele perde a firmeza e a elasticidade com o passar dos anos, as linhas de expressão não tratadas podem se tornar mais profundas, tornando-se rugas.²

Por isso, se notar os primeiros sinais de marcas no rosto, e elas te incomodarem, procure um dermatologista para saber como diminuir rugas e linhas de expressão.

Tipos de rugas

As rugas são divididas em dois tipos, segundo o seu estágio:¹

Rugas dinâmicas: elas só aparecem quando você movimenta os músculos;

Rugas estáticas: são perceptíveis mesmo sem nenhum movimento ou expressão facial.

Em geral, as rugas começam no primeiro estágio, o dinâmico. No entanto, com o passar dos anos, caso não sejam tratadas, elas se tornam estáticas. ¹

Quando as rugas começam a aparecer?

O aparecimento das rugas não tem idade certa para acontecer. Afinal, existem diversos fatores externos que impactam a qualidade da pele e que podem acelerar o envelhecimento. ¹

No entanto, a partir dos 25 anos, quando a renovação da pele e a produção de colágeno e elastina começam a sofrer uma queda, algumas pessoas podem notar rugas e linhas de expressão.³

A boa notícia é que você pode buscar um tratamento para rugas para prevenir o aparecimento dessas marcas.¹

Quando a ruga se torna estática, ou seja, mais profunda, o tratamento, que não é considerado preventivo, é realizado para suavizá-las.¹

Tratamento para rugas: principais procedimentos

O cuidado no dia a dia, com uma boa rotina de skincare, é fundamental para a prevenção das rugas.¹

Porém, quando elas já estão formadas, os tratamentos clínicos se tornam mais eficientes.

Algumas alternativas disponíveis no mercado são:

Aplicação de toxina botulínica (botox);⁴

Preenchimento facial;⁵

Peelins químicos;⁶

Fios de sustentação.¹

Para saber qual o melhor tratamento para rugas em seu caso, você deve passar por uma avaliação dermatológica.

Ad-til é bom para a pele?

Se você acompanha as novidades que surgem na internet, especialmente no TikTok, deve ter visto alguns conteúdos instruindo o uso do Ad-til na rotina de skincare.

Mas, afinal, para que serve o Ad-til?

O Ad-til é um suplemento infantil usado para suprir carências nutricionais de vitamina A e vitamina D.⁷

Seu uso é indicado para crianças em fase de crescimento, especialmente em casos de raquitismo e osteomalácia. Ou seja, ele ajuda a fortalecer os ossos, além de contribuir para o sistema imunológico.⁷

Como a deficiência de vitamina A e D são mais comuns nas fases de desenvolvimento infantil, o Ad-til ajuda a suprir as necessidades do organismo, prevenindo e tratando essa carência nutricional.⁷

Mas, você deve estar se perguntando, por que o suplemento está sendo usado no rosto por algumas pessoas?

Possivelmente, devido aos benefícios da vitamina A e D para a cútis, que ajudam a estimular a renovação da pele, além de restaurar a sua barreira de proteção.⁸

Apesar disso, é importante lembrar que existem dermocosméticos próprios para o uso facial com ambos os nutrientes.

De todo modo, se você quer saber se Ad-til para pele do rosto é uma boa ideia, vale a pena buscar orientações de profissionais da área da saúde e estética.

A seguir, confira o que a esteticista Patrícia Elias fala sobre o assunto:

https://youtu.be/yNw0rD4YCY8

Esperamos que este conteúdo tenha esclarecido as suas dúvidas sobre rugas e linhas de expressão. Se você gostou, não deixe de compartilhá-lo com aquele amigo que está em busca de um bom tratamento para rugas.

