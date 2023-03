Qual é mais fácil de ganhar: Lotofácil ou Mega Sena?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 10 de março de 2023.

Apostar na loteria é visto por muitas pessoas como a única chance de ficar milionário, ainda mais para quem já está em uma fase avançada na vida. Entre as várias loterias existentes, podemos dizer que entre Lotofácil ou Mega Sena?, estas são duas das que mais recebem apostas e que podem aumentar as suas chances de ganhar o grande prêmio.

A probabilidade de ganhar na Lotofácil é maior do que na Mega-Sena. Na Lotofácil, o apostador deve escolher 15 números de um total de 25 possíveis. As chances de acertar as 15 dezenas sorteadas é de aproximadamente 1 em 3,2 milhões.

Já na Mega-Sena, o apostador deve escolher 6 números de um total de 60 possíveis. As chances de acertar as seis dezenas sorteadas são de cerca de 1 em 50 milhões.

Portanto, a Lotofácil oferece uma chance maior de ganhar, mas os prêmios tendem a ser menores do que na Mega-Sena, que oferece prêmios maiores devido às probabilidades mais baixas de acerto.

Vale lembrar que, independentemente do jogo escolhido, as chances de ganhar são bastante reduzidas, o que reforça a importância de jogar de forma consciente e responsável.

Por que apostar na Lotofácil?

A decisão de apostar na lotofácil é uma escolha pessoal e depende dos seus objetivos e interesses individuais. Algumas pessoas podem escolher jogar na lotofácil porque acreditam que é mais fácil de ganhar do que outras loterias, como por exemplo na Mega-Sena, afinal o apostador deve escolher apenas 15 números entre 25 possíveis.

Além disso, o prêmio da lotofácil pode ser bastante atraente, com valores que podem chegar a milhões de reais.

No entanto, é importante lembrar que as chances de ganhar na lotofácil ainda são relativamente baixas, e jogar na loteria deve ser visto como uma forma de entretenimento, e não como um meio para ficar rico rapidamente ou resolver problemas financeiros.

Antes de jogar, é importante que você esteja ciente dos riscos envolvidos e que esteja jogando dentro dos seus limites financeiros.

Por que apostar na Mega Sena?

Algumas pessoas preferem fazer a sua aposta Mega Sena porque é uma das loterias mais conhecidas e populares no Brasil, com prêmios que podem ser extremamente altos, com valores que frequentemente ultrapassam a marca de 10 milhões de reais.

Além disso, as pessoas podem gostar do desafio de escolher seis números entre 60 possíveis, o que pode tornar a vitória ainda mais gratificante. No entanto, é importante lembrar que as chances de ganhar na Mega Sena não são lá muito altas e jogar na loteria deve ser visto como uma forma de entretenimento, e não como um meio para ficar rico rapidamente ou resolver problemas financeiros.

Maior prêmio da história da Mega Sena

O maior prêmio da história da Mega Sena foi pago em 31 de dezembro de 2020, na Mega da Virada. O valor total do prêmio foi de R$ 325.252.216,74, e foi dividido entre 2 apostas vencedoras, uma realizada em Aracaju (SE) e outra em São Paulo (SP).

Antes disso, o maior prêmio individual da história da Mega Sena havia sido pago em novembro de 2015, quando uma aposta de Brasília (DF) ganhou sozinha o valor de R$ 205.329.753,89.

A Mega da Virada é um concurso especial realizado no último dia do ano, e tem um formato diferente dos demais concursos da Mega Sena. O valor do prêmio é acumulado ao longo do ano com uma porcentagem dos valores arrecadados em cada concurso regular, e costuma atrair milhões de jogadores em todo o país.

Maior prêmio da história da Lotofácil

O maior prêmio da história da Lotofácil foi pago em setembro de 2021, no concurso 2330, quando um apostador de Brasília (DF) acertou sozinho os 15 números sorteados e ganhou o prêmio de R$ 216.761.904,55.

Até esta data, o maior prêmio da Lotofácil havia sido pago em maio de 2019, quando 3 apostas acertaram os 15 números sorteados e dividiram o prêmio de R$ 124.209.574,94.

Tanto para a Mega Sena como para a Lotofácil, os valores do prêmio sempre variam de acordo com o número de acertos.