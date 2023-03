Encontro vai discutir segurança e identificação digital

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 14 de março de 2023.

Ampliar o espaço de debates sobre as mudanças tecnológicas, sua segurança e tendências da identificação digital, em especial a certificação digital, será uma das propostas do EncontrAR Alive, novo formato de eventos online da Associação das Autoridades de Registro do Brasil (AARB), que será realizado no dia 21 de março.

O diretor-presidente substituto do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI, Maurício Coelho, participará do evento. Engenheiro de Produção com ênfase em Elétrica pela Faculdade de Engenharia Industrial – FEI (1991), com especialização em Políticas Públicas e Gestão Governamental pela Escola Nacional de Administração Pública – ENAP (1999) e MBA em Administração de Governo Eletrônico pelo Centro de Ciências da Administração – UNA (2003), Coelho tem a sua atuação dedicada à formulação, regulamentação, implementação e monitoramento de políticas públicas voltadas à cidadania digital e projetos de modernização e desburocratização da administração pública federal por meio de serviços públicos digitais.

Outro convidado para o encontro, Jean Everson Martina, professor e pesquisador do Laboratório de Segurança em Computação (LabSEC) – Universidade Federal de Santa Catarina, abordará as questões técnicas das assinaturas digitais utilizadas e as principais diferenças entre elas. “Vou explicar as questões operacionais e as diferenças entre as assinaturas digitais simples, avançada e qualificada, com um panorama geral sobre suas usabilidades, aplicabilidades, guarda, posse e validade, além das questões técnicas de segurança da informação”, diz Martina.

Já o advogado Bernardo Brasil Campinho, doutor em Direito pela UERJ e professor associado I do Departamento de Ciências Jurídicas do Instituto Multidisciplinar da UFRRJ, falará sobre os marcos legais da regulação da internet e sua aplicação à segurança da informação, privacidade digital e proteção de dados. “Espero poder mostrar como a regulação da internet, do fluxo de informação e da proteção de dados se tornou central no debate de uma esfera pública digital e como existem tensões recíprocas entre segurança, privacidade e liberdade de informação que perpassam todo debate sobre certificação e identificação digitais”, diz Campinho.

Para o presidente-executivo da AARB, Edmar Araújo, esta é mais uma oportunidade para fomentar as discussões sobre a segurança no mundo digital. “Nossos eventos anteriores foram muito bem recebidos e o tema sempre está na pauta da sociedade, pois a digitalização de serviços é cada vez mais ampla e a segurança deve ser prioritária em qualquer setor, seja na esfera pública ou privada”, diz.

Serviço:

EncontrAR Alive

Dia 21 de março de 2023, das 9h às 12h30

Evento online

Inscrições em www.aarb.org.br/encontrar_alive.html