Como desenvolver e lançar novos produtos e serviços?

* Por: Jornal Montes Claros - 21 de março de 2023.

Desenvolver e lançar novos produtos é algo totalmente necessário para que as empresas consigam crescer, inovar e principalmente ter sucesso diante das suas vendas e de todo o público.

Nós vivemos diante de uma cultura imediatista onde o público preza sempre pelo novo e quer produtos que realmente cheguem para resolver os seus problemas e ser exatamente aquilo que faltava em seu dia a dia.

Entretanto, por mais que essa seja a principal realidade do mercado e de toda a sociedade, o projeto de lançamento de um novo produto reúne uma série de etapas e desafios para que tudo possa ocorrer como esperado.

Para lançar, por exemplo, uma nova janela de esquadria de alumínio e conseguir elevar as chances de sucesso, existem alguns caminhos a serem trilhados durante o processo de criação que são extremamente decisivos.

Por isso, ter em mente as etapas que reúnem o lançamento e desenvolvimento do produto tendem a proporcionar para o seu negócio muito mais direcionamento e ações totalmente assertivas.

Afinal de contas, as empresas que não se mostram prontas e acabam realizando lançamentos ou desenvolvendo produtos por um simples impulso podem acabar pagando caro por esse erro.

Pensando nisso, hoje iremos falar sobre o desenvolvimento e lançamento de produtos, evidenciando alguns erros comuns nesse processo, as etapas que o compõem e algumas ferramentas importantes para realizar o lançamento. Vamos lá!

Erros comuns no desenvolvimento dos produtos

Como uma famosa frase do “errar é humano”, ou seja, o erro faz parte dos processos e as pessoas costumam errar ao desenvolver os produtos e tentar trazer algo novo.

Entretanto, algo muito curioso ao se tratar da sociedade em que vivemos é que devido ao destaque e holofote ao prático e ágil, os erros praticamente não podem acontecer, pois eles podem ser muito prejudiciais para as estratégias e ações das empresas.

Por exemplo, um mínimo erro que um negócio venha a cometer no lançamento de um produto pode acabar afetando os resultados, campanhas e tudo que está em volta dessa ação.

Entretanto, algumas pesquisas sobre o fracasso da inovação tendem a direcionar, por exemplo, a sua empresa de locação de guindaste a evitar alguns erros e tornar o lançamento dos produtos cada vez mais impecável.

Logo, para que fique claro, confira os erros mais comuns ao se tratar do desenvolvimento dos produtos e tenha noção de como a sua empresa pode evitar essas situações e estabelecer muito mais sucesso.

Confundir uma boa ideia com um bom produto;

Não focar no consumidor;

Copiar a concorrência;

Errar na análise do mercado;

Falhar nas estratégias de marketing.

Sendo assim, ao ter esses pontos à disposição, é importante que ao considerar o desenvolvimento e lançamento de um produto, essas questões estejam alinhadas e o seu negócio redobre a atenção.

Afinal de contas, por mais que diante do lançamento e desenvolvimento do produto você possua um item incrível, como um piso para piscina antiderrapante, se algum desses passos não for realizado, você coloca em risco a vendas e prospecção do projeto.

Por isso, a atenção em relação a esses erros deve ser redobrada justamente para que a sua empresa estabeleça assertividade e saiba exatamente o que fazer diante do desenvolvimento e lançamento dos produtos novos.

Etapas que compõem o desenvolvimento de novos produtos

Ao identificar e ter em mente alguns dos erros mais comuns em relação ao desenvolvimento dos produtos, chegou o momento de entender as etapas que compõem esse processo e estar por dentro de tudo ao se tratar dessa questão.

Com isso, confira a seguir o que geralmente você tende a encontrar em um desenvolvimento de produto de sucesso e que geralmente é referência diante do mercado.

1 – Geração de ideias

O ponto de partida e uma das primeiras etapas que o consideramos um desenvolvimento de produtos está associado justamente à geração de ideias, ou como é conhecido no mercado, o brainstorming.

Esse momento é um ponto-chave para o desenvolvimento de produtos, pois através dele é que a criatividade é liberada, registrando o máximo de insights possíveis, analisando alguns fatores extremamente decisivos diante desse processo.

Por exemplo, ao estar diante da geração de ideias de um serviço de manutenção de geradores a diesel, seu negócio tende a ter como base alguns fatores, como as tendências do mercado, objetivos do negócio e até mesmo o público-alvo a ser atingido.

2 – Triagem de ideias

A triagem é o momento em que as ideias são filtradas, dando mais destaque e importância para as ideias promissoras e economicamente viáveis.

Ao considerar, por exemplo, a sua empresa que trabalha com análise de solo para realizar esse filtro com precisão, é importante levar em conta alguns critérios, como os custos de produção, orçamento da empresa e as perspectivas do mercado.

3 – Teste preliminar

O teste preliminar, ou teste de conceito, como é conhecido diante das empresas, tem como seu principal intuito analisar se o produto será compreendido pelo público-alvo e como ele tende a ser uma solução para as pessoas que venham a consumir.

Nesse momento, para impor o máximo de assertividade, por exemplo, em seu negócio de aluguel de caçamba, você pode conduzir pesquisas internas e externas com o intuito de entender o valor do produto.

Nesse momento, vale até mesmo considerar se as pessoas comprariam esse produto em questão e o quanto ele tende a satisfazer as necessidades de quem venha consumir.

4 – Análise de mercado

Após aprovar o conceito e realizar os testes necessários, chegou o momento de realizar uma análise de mercado completa e que tende a entregar detalhes extremamente importantes.

Ao considerar sua empresa que trabalha com levantamento planialtimétrico, aqui nessa fase entra o estudo da viabilidade econômica, que tende a determinar questões importantes como os custos e projeções de retorno em relação ao investimento realizado.

5 – Desenvolvimento

Após todas as etapas iniciais, enfim chegou o momento do desenvolvimento, no qual geralmente o plano do produto será colocado em prática e a ideia final começará a ser criada e a ter seus primeiros protótipos.

Nessa etapa surge uma conexão bem interessante, pois a produção tende a estar totalmente alinhada ao marketing para ter uma base completa visando criar o produto ideal diante do mercado.

6 – Lançamento

Ao definir e ter estabelecido cada etapa citada, chegou o momento de lançar o produto, como um concreto usinado preço, tendo a seu favor o planejamento e todo o cenário que foi criado em relação a esse momento.

Entretanto, para te auxiliar em relação ao planejamento e reunir até mesmo o máximo de assertividade existem algumas ferramentas que tendem a ser determinantes para o sucesso e destaque dos novos produtos.

Ferramentas para o lançamento de novos produtos

Por mais que você já tenha ideia e até mesmo uma base de como criar um novo produto e lançá-lo no mercado, essa ação é uma tarefa complexa e que geralmente reúne muita atenção em cada etapa.

Entretanto, por ser um desafio comum em relação a muitas empresas do mercado, foram desenvolvidas algumas técnicas que se mostram até mesmo bem eficientes. Confira!

Design Thinking

O desenvolvimento de novos produtos cada vez mais tende a passar pelo conceito e aplicação dessa ferramenta, pois através dela sua empresa tende a focar na experiência do consumidor e em seu comportamento.

Sendo assim, ao ter essas informações à disposição, as características do novo produto tendem a se adaptar a essa realidade, indo muito além de somente algo bonito ou funcional.

Business Model Canvas

Também conhecido só por Canvas, essa ferramenta tem um papel fundamental quando consideramos o planejamento estratégico, pois ela tende a direcionar e estabelecer assertividade diante da criação de um novo produto.

Ao somar e reunir as ideias e pontos até então destacados no texto, o Canvas tende a dar vida ao produto, fazendo com que ele se torne impactante e totalmente único diante das suas características e valores.

Pesquisa para validar a ideia do produto

Não tem como criar e lançar um novo produto sem antes se certificar de que o público tende a avaliar e gostar do que está sendo demonstrado e feito diante dos seus olhos.

Por meio dessa validação, sua empresa tende até mesmo a realizar mudanças precisas em relação aos produtos novos, gerando assertividade e muito mais impacto diante do que está sendo feito.

Testes de mercado

Os testes de mercado são uma das principais maneiras dos negócios terem noção das chances de sucesso que os seus produtos têm e o quanto esse projeto de lançamento pode ser positivo.

Logo, ao aplicar e ter à disposição do seu negócio essas ferramentas e todas as dicas citadas, os lançamentos de produtos em sua empresa tendem a surpreender o mercado positivamente gerando resultados incríveis e ações totalmente assertivas.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.