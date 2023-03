O que é um cartão pré pago? Vale a pena? Como solicitar?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de março de 2023.

Provavelmente, você já ouviu em algum momento de sua vida falar sobre o cartão pré pago. Contudo, esse tipo de cartão é um recurso que anda na linha intermediária entre o tradicional cartão de crédito e o cartão de débito. Além disso, se trata de um recurso de pagamento muito conhecido por conseguir ajudar os clientes a gastar com responsabilidade e gerenciar melhor suas finanças.

Se você está acostumado com um cartão tradicional, a ausência de fatura pode te confundir um pouco e a sua isenção de anuidade é um dos fatores de maior vantagem para o cartão. Para usar o cartão pré pago, os consumidores precisam possuir saldo suficiente na conta do cartão ou adicionar o valor necessário para a compra que pretende fazer. Assim, embora seja necessário informar que é um cartão de crédito no momento do pagamento, o seu funcionamento é mais parecido com um cartão de débito. Pois o pagamento é feito descontado do saldo da conta e não permite parcelamento.

Se você ficou confuso com o funcionamento desse cartão, confira os demais detalhes a seguir para conhecer melhor o recurso!

O que é um cartão pré pago?

Esse método foi regulamentado pelo Banco Central no ano de 2014, e sua lógica é a mesma dos planos pré-pago de celular, que precisam ser recarregados antes de serem usados. O usuário insere um valor específico e todas as despesas que ele paga com o cartão são deduzidas do total. Se você ficar sem dinheiro no saldo, é necessário depositar mais para continuar usando.

Embora na verdade o mecanismo seja praticamente igual a um cartão de débito, onde é possível usá-lo apenas se você tiver saldo, o pré pago possui as funções presentes em um cartão de crédito: é usado para pagamentos presenciais, compras online e em situações que exigem registro de cartão. Como, por exemplo, os aplicativos de transferência ou assinatura de um serviço de streaming. E, assim como os cartões comuns, é oferecido por grandes bandeiras como Mastercard, Visa e Elo.

Como um cartão pré pago funciona?

Uma das principais diferenças em relação aos cartões de crédito tradicionais é que não há necessidade de abrir conta em banco e, como o pagamento é esperado do cliente, não há faturas – fatores que tornam essa opção muito fácil e segura.

As transações podem ser monitoradas pela internet e/ou app do banco, e o cliente pode escolher entre cartão pré pago nacional ou internacional no ato da adesão. A modalidade nacional aceita apenas o real para recarga, e países estrangeiros não aceitam. Os cartões da modalidade internacional podem ser recarregados com moeda estrangeira e podem ser usados ​​em sites e instituições estrangeiras.

Esse recurso ainda pode ser de grande valia para os pais que dão mesadas aos filhos, pois, além de evitar que andem com dinheiro em espécie, pode ajudar a iniciar uma educação financeira.

Como solicitar um cartão pré pago?

A solicitação de um cartão pré pago não foge dos moldes do mercado atual, ou seja, os interessados podem obter essa ferramenta financeira sem sair de casa. Pois, alguns dos bancos que oferecem esse tipo de cartão costumam oferecer a possibilidade de solicitação online.

No entanto, antes de solicitar essa modalidade de cartão, é necessário avaliar bem a sua oferta para definir se ela te atende bem. Com isso em mente, os clientes que pretendem usar um cartão para pagar suas compras parceladas ou ganhar um prazo a mais ao pagar suas compras na fatura, essa opção, definitivamente, não serve para o seu caso. Portanto, muita atenção antes de decidir solicitar ou não o recurso.

Quais as vantagens do cartão pré pago?

O cartão pré pago se trata de um recurso de pagamento que oferece aos clientes uma série de vantagens interessantes, e é tão seguro ao realizar pagamentos quanto o cartão virtual Pan. Se você deseja entender melhor esse tipo de cartão, confira suas principais vantagens:

Não cobra anuidade;

Como não existe uma fatura, o valor da compra é descontado direto do saldo da carteira digital, evitando o risco de pagar juros por atraso;

Embora outras soluções financeiras exijam comprovação de renda, esse cartão não exige;

Os clientes possuem total liberdade para definição de seu limite de gastos;

Qualquer pessoa com os documentos pessoais válidos podem solicitar esse cartão;

A sua aprovação é imediata através de um processo simplificado;

O cartão é oferecido até para os negativados.

Vale a pena possuir um cartão pré pago?

Para as pessoas que desejam ter mais controle sobre os gastos para economizar, o cartão pré pago é uma das melhores opções. Pois, usando essa ferramenta, fica mais fácil definir o valor que pode ser utilizado, por exemplo, nas férias, nas compras no supermercado ou em um passeio.

Esses cartões também podem ser usados ​​para pagar mesadas, salários de funcionários e até mesmo para aqueles que preferem não usar dinheiro em espécie na carteira por questões de segurança.

Além disso, o recurso de pagamento pré pago oferece diversas vantagens e pode ser solicitado sem burocracia ou análise de crédito. No entanto, este não é um empréstimo e não permite o pagamento de compras de forma parcelada.

Portanto, cabe a cada um analisar e definir se o cartão atende bem as suas necessidades para entender se o recurso vale a pena.

Gostou desse tipo de cartão? Comente a sua opinião e compartilhe o conteúdo com seus amigos!