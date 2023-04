Mercado da tecnologia tem alta projetada para este ano

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 28 de abril de 2023.

O mercado tecnológico segue em constante crescimento, com empresas investindo cada vez mais em inovação e desenvolvimento de novas tecnologias. Apesar das incertezas econômicas globais, o setor de tecnologia tem se mantido relativamente imune à instabilidade, devido à alta demanda em todo o mercado.

Uma das tendências mais significativas deste ano tem sido a evolução da inteligência artificial (IA). O mercado tem buscado cada vez mais essa solução para automatizar tarefas, aumentando a eficiência e reduzindo custos. Além disso, a IA está sendo usada em setores como saúde, finanças, manufatura e marketing, ajudando a melhorar os resultados e a eficácia.

Outra tendência importante tem sido o uso crescente de tecnologia blockchain em diversos setores. A blockchain, que é uma rede segura e descentralizada de compartilhamento de informações, está sendo usada principalmente para aumentar a transparência e reduzir custos.

A privacidade e segurança de dados também permanecem como uma preocupação importante em 2023, com empresas trabalhando para melhorar suas práticas e proteger as informações dos consumidores. A regulamentação em torno da privacidade de dados também está se tornando mais rigorosa, com países como os membros da União Europeia e o Brasil implementando leis de proteção de dados mais rígidas.

Uma projeção lançada pela consultoria IDC Brasil informou que a expectativa é que o setor de tecnologia da informação (TI) avance 6,2% neste ano diante de um cenário de ajuste e redirecionamento de gastos, mas favorecido pelo consumo de tecnologia pelas empresas, que deve crescer 8,7%.

Ainda de acordo com o levantamento do IDC Predictions Brazil, é previsto que os gastos com soluções de segurança atinjam US$ 1,3 bilhão em 2023, representando um aumento anual de 13%.

Estar por dentro das novidades e evoluções é importante pela possibilidade de trazer soluções mais inovadoras no ramo de atuação do profissional. Uma oportunidade para isso é o evento de automação comercial que vai acontecer em março, a Autocom. É um jeito de informar o público sobre todos esses lançamentos de uma vez só, revelando atualizações sobre as tecnologias mais recentes do mercado, incluindo inovações oferecidas por grandes empresas.

Sobre a Casa do Desenvolvedor

A Casa do Desenvolvedor é uma iniciativa da TecnoSpeed. Um ambiente voltado para divulgação de informações atuais sobre o universo de desenvolvimento de software. Desde capacitação e conhecimento para o trabalho, tecnologia em formato de produtos e serviços, parcerias que podem mudar o patamar de oferta do portfólio atual de soluções e também oportunidades de negócio em um ambiente que ofertará as soluções das empresas para a comunidade de desenvolvedores.

A comunidade reúne profissionais e interessados em diversas áreas, se comunicando em uma networking recheada de informações, soluções e colaborações. Os usuários podem desfrutar de todos os conteúdos no fórum e no blog da Casa do Desenvolvedor.

Autocom 2023

A feira organizada pela AFRAC (Associação Brasileira de Tecnologia para o Comércio e Serviços) será realizada entre os dias 28 e 30 de março, no Expo Center Norte, Pavilhão Amarelo, em São Paulo.

A feira é voltada para os lançamentos de players do mercado na área de exposição. Mais de 170 marcas nacionais e internacionais vão apresentar novidades, desde o desenvolvimento de novos softwares, hardwares até soluções integradas.

Casa do Desenvolvedor na Autocom

Este ano a Casa do Desenvolvedor terá um espaço na Autocom de 60m², pensado de forma estratégica para levar a maior visibilidade possível a todos os parceiros presentes.

O espaço será composto por estações individuais, com banquetas, internet e suporte para notebook, além de uma área comum para todos os parceiros, contendo chopp, água e petiscos. O intuito da Casa do Desenvolvedor é promover um ambiente de networking e novos negócios.

O CEO da TecnoSpeed, Erike Almeida, reforça a importância da Casa do Desenvolvedor no evento. “É a primeira vez que estamos patrocinando um evento tão grande como a Autocom apresentando um dos nossos maiores projetos, a Casa do Desenvolvedor. As expectativas da participação estão altas, estamos ansiosos para realizar muito networking, trazer mais visibilidade, apresentar nossas soluções e de nossos parceiros, trocar experiências, aprender e também poder curtir tudo que o evento irá nos proporcionar. Enxergamos a Autocom como um potencializador de negócios e estamos indo em busca de muitas oportunidades”, diz Almeida.

Soluções oferecidas

Focada em levar parceiros que fortalecem o desenvolvimento de software, a Casa do Desenvolvedor trouxe diversas soluções que movimentaram o stand ao longo do evento. O PlugBank é uma solução financeira voltada à área de cobrança, pagamento e extrato, consulta de crédito e Pix para software houses. O PlugDFe é um componente para emissão e gestão de documentos fiscais eletrônicos e obrigações acessórias. O TecnoSign é focado em Certificação Digital. O PlugMessage atua na comunicação dos softwares de uma empresa. O Plug4market integra o e-commerce ou marketplace dos clientes ao sistema. Por fim, o Instituto Marketing é uma agência de marketing inteligente focada no crescimento de empresas de softwares.

O site para conhecer mais sobre as soluções que serão oferecidas pela Casa do Desenvolvedor já está disponível.