True Global Ventures 4 Plus altera a designação de seu “Follow On Fund” para “Opportunity Fund” para aprofundar o foco nos melhores líderes ao nível da inteligência artificial generativa e da Web3

2 de maio de 2023.

A inteligência artificial generativa engloba mais do que apenas ferramentas de chat, como o ChatGPT ou o Bard da Google, ou a criação de novas imagens e vídeos. Por sua vez, a Web3 também não se trata apenas de jogos play-to-earn (P2E, “jogar para ganhar”) ou de finanças descentralizadas (DeFi).

Singapura, 20 de abril de 2023 – A True Global Ventures (TGV) anunciou que reforçará seu compromisso para com a inteligência artificial generativa, compromisso esse que abrangerá mais do que a Web3, através do seu mais recente fundo, cujo nome foi alterado para “TGV 4 Plus Opportunity Fund”. Essa alteração foi implementada para que consigamos nos colocar em uma melhor posição, no sentido de alavancar as melhores oportunidades de investimento em fase de crescimento na área da inteligência artificial generativa e da Web3 nas atuais condições de mercado.

A inteligência artificial generativa abrange mais do que apenas chats de mensagens, possuindo mais casos de utilização importantes no que diz respeito a ganhos de produtividade, fluxos de receitas adicionais e, inclusive, no âmbito da criação de vantagens competitivas para diversas empresas, caso elas saibam usá-las corretamente.

As tecnologias que estão transformando a indústria, como é o caso da inteligência artificial generativa, estão sendo usadas atualmente em muito mais indústrias tradicionais, como, por exemplo, na área do gerenciamento de propriedade, escritórios de advogados, consultoria e assessoria, apoio ao cliente, construção, etc.

Segundo pesquisas realizadas pela TGV, infelizmente, são várias as organizações e os investidores que não estabeleceram como prioridade alavancar essas soluções inovadoras, por isso, acreditamos que ainda existe uma oportunidade de criação de valor nessas empresas de inteligência artificial generativa.

O mais recente fundo era conhecido como “TGV 4 Plus Follow On Fund”, o qual realizou seu primeiro investimento, no valor de 146 milhões de dólares, em junho de 2022. Os sócios comanditados investiram mais de 40% do atual valor total do fundo.

Além de investir em líderes da Web3 com planos para empregar a inteligência artificial generativa, o “TGV 4 Plus Opportunity Fund” também investirá agora em empresas em fase de crescimento especializadas em inteligência artificial generativa.

A TGV tem vindo a investir em empresas em fase inicial e relacionadas com a inteligência artificial generativa desde 2011, fazendo dela uma parte fundamental de sua tese de investimento. Embora tenhamos começado a investir na Web3 apenas em 2016, muitas das empresas de inteligência artificial generativa nas quais já havíamos investido anteriormente ou cujo desenvolvimento estávamos acompanhando, agora estão se consolidando e entrando em fase de crescimento.

Muitas de nossas empresas gestoras de carteiras já implementaram soluções de inteligência artificial generativa em seus negócios, em particular, nos setores do metaverso dos jogos e da Web3 aberta. Essas soluções são capazes de gerar rapidamente novos cenários, itens virtuais, avatares, personagens “non-playable” (“não jogáveis”, em português), música, entre outras funcionalidades.

A True Global Ventures também implementou sua própria estratégia de inteligência artificial generativa com o objetivo de usar ferramentas que ajudem o fundo e nossas empresas gestoras de carteiras a ser mais eficientes em termos de vendas, conformidade, bem como nas áreas jurídica, de marketing, comunicação, etc. O conteúdo e os tópicos de nossas conferências online mundiais também fazem uso da inteligência artificial generativa, conferências essas nas quais costumam participar entre 400 a 500 pessoas que contribuem com suas opiniões. Agora, a inteligência artificial generativa desafia esses oradores a criar conteúdo com um nível qualidade ainda mais alto para ser compartilhado depois.

Até o momento, o “TGV 4 Plus Opportunity Fund” investiu em dois líderes de mercado mundiais:

Na Ledger, líder mundial no espaço da autocustódia de ativos digitais, que possui mais de 20 por cento dos ativos digitais em nível mundial e 30 por cento dos NFTs, registrando zero ataques informáticos. Existem, também, dados que demonstram que a Ledger é uma empresa que possui uma política anticíclica. Durante os incidentes que envolveram a Terra/LUNA, a FTX e o SVB, suas receitas de vendas de hardware aumentaram, o que comprovou a existência de uma correlação alta com o aumento do índice de preços dos fundos negociados em bolsa de ouro.

Na Animoca Brands, líder mundial na área da Web3 e que promove a propriedade dos ativos digitais nos setores do entretenimento e do metaverso aberto, tendo recebido várias distinções, tais como integrar o ranking de empresas de crescimento algo da Ásia-Pacífico de 2023 do Financial Times (FT) e a lista “Crypto 40” da revista Fortune.

“Estamos muito entusiasmados com essa alteração da designação do fundo, pois acreditamos que ela representará novas e ótimas oportunidades. Contrariamente à comum abordagem “espera para ver”, através de um conjunto de investimentos cuidadosamente ponderados, selecionamos líderes da indústria com avaliações atrativas e potencial para gerar bons retornos do investimento. Através de nossa rede global de parceiros, nós os ajudamos, depois, a vencer em um mercado em rápido crescimento”, afirma Konrad Wawruch, sócio-gerente do “TGV 4 Plus Opportunity Fund”

Fredrik Adolfsson, sócio-gerente do “TGV 4 Plus Opportunity Fund”, acrescenta: “Acreditamos que o mercado de investimentos oferece oportunidades significativas para que os investidores, tais como as empresas familiares, fiquem mais expostos a tecnologias transformadoras. Tecnologias como a inteligência artificial generativa e a blockchain têm capacidade para tornar suas empresas gestoras de carteiras existentes muito mais eficientes e eficazes, oferecendo-lhes uma vantagem competitiva.”

Sobre a True Global Ventures

O TGV4 Plus Opportunity Fund (“Opportunity Fund”) concluiu seu primeiro investimento, no valor de 146 milhões de dólares, em junho de 2022. Os sócios comanditados (GPs, “General Partners” em inglês) do Opportunity Fund, responsáveis pelo gerenciamento do fundo e seu comitê de investimentos, investem mais de 62 milhões de dólares de seu próprio capital no fundo. Isso representa um investimento total, por parte dos GP, de mais de 40% do valor total do fundo, um dos mais altos na indústria do capital de risco.

O Opportunity Fund procura investir seu capital em empresas do fundo de base da TGV 4 Plus selecionadas. Algumas das empresas gestoras de carteiras existentes incluem a Ledger, The Sandbox, Animoca Brands, Chromaway, GCEX, etc.[

A utilização de inteligência artificial, incluindo a inteligência artificial generativa, e de tecnologias de Web3, tais como a blockchain, tornaram-se componentes essenciais para nossas empresas gestoras de carteiras. Essas tecnologias de ponta estão sendo usadas como vantagens competitivas, com o intuito de impulsionar mudanças transformadoras e fornecer produtos com eficácia comprovada.

A TGV tem seu foco em 20 cidades, entre as quais Singapura, Hong Kong, Dubai, Estocolmo, Paris, Londres, São Francisco, Nova York, etc. Visite-nos em https://www.tgv4plus.com/ e siga-nos no LinkedIn e no Twitter.

