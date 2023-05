7 dicas de estudo para melhorar o desempenho

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 4 de maio de 2023.

Estudar é uma atividade que exige dedicação, disciplina e concentração. Mas nem sempre é fácil manter o foco e a motivação para aprender, especialmente com tantas distrações e desafios no dia a dia. Por isso, é importante ter uma rotina de estudos bem planejada e organizada, que leve em conta as suas necessidades, objetivos e preferências. Neste artigo, vamos dar 7 dicas de estudo para você melhorar o seu desempenho e aproveitar ao máximo o seu tempo de aprendizado. Confira!

1. Escolha um ambiente calmo e com boa iluminação

O ambiente em que você estuda pode influenciar muito na sua concentração e na sua produtividade. Por isso, procure um lugar tranquilo, silencioso, confortável e bem iluminado para estudar. Evite locais com muitas pessoas, barulhos, televisão, música ou outras fontes de distração. Mantenha a sua mesa de estudos limpa e organizada, com apenas os materiais que você vai usar. Assim, você evita perder tempo procurando coisas ou se desviando do seu foco.

2. Faça um planejamento de estudos

Ter um planejamento de estudos é essencial para você saber o que, quando e como estudar. Um bom planejamento deve conter os seguintes elementos:

Os seus objetivos de estudo: o que você quer aprender ou alcançar com os seus estudos;

Os seus horários de estudo: os dias e horários que você vai dedicar ao estudo, respeitando o seu ritmo e a sua disponibilidade;

Os seus conteúdos de estudo: as matérias, temas ou assuntos que você vai estudar em cada sessão, seguindo uma ordem lógica e priorizando os mais importantes ou difíceis;

As suas estratégias de estudo: os métodos, técnicas ou recursos que você vai usar para estudar cada conteúdo, como leitura, resumo, exercícios, mapas mentais etc.

O planejamento de estudos deve ser flexível e adaptável às suas necessidades e circunstâncias. Por isso, revise-o periodicamente e faça os ajustes necessários.

3. Estabeleça metas e recompensas

Estabelecer metas e recompensas é uma forma de aumentar a sua motivação e o seu comprometimento com os seus estudos. As metas devem ser específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais. Por exemplo: “Estudar o capítulo 5 de biologia até sexta-feira”. As recompensas devem ser proporcionais ao esforço e ao resultado alcançado. Por exemplo: “Se eu estudar o capítulo 5 de biologia até sexta-feira, vou assistir um filme no sábado”. Assim, você cria um senso de responsabilidade e de satisfação com os seus estudos.

4. Use técnicas de memorização

A memorização é uma habilidade importante para o aprendizado, pois permite que você guarde as informações na sua memória de longo prazo e as recupere quando precisar. Para isso, existem algumas técnicas que podem te ajudar, como:

Repetição: consiste em revisar o conteúdo várias vezes até fixá-lo na memória;

Associação: consiste em relacionar o conteúdo com algo que você já sabe ou que te chame a atenção;

Visualização: consiste em criar imagens mentais do conteúdo ou usar cores, símbolos ou desenhos para representá-lo;

Mnemônica: consiste em usar siglas, acrônimos ou frases para lembrar de conceitos ou fórmulas.

Essas técnicas podem ser combinadas entre si para potencializar o seu processo de memorização.

5. Faça exercícios e simulados

Fazer exercícios e simulados é uma forma de testar os seus conhecimentos, identificar as suas dificuldades e avaliar o seu progresso. Além disso, é uma forma de se preparar para as provas e concursos que você vai enfrentar. Por isso, procure resolver questões sobre os conteúdos que você estudou, preferencialmente de provas anteriores ou de fontes confiáveis. Corrija os seus erros e tire as suas dúvidas. Se possível, faça simulados com o mesmo tempo e formato da prova que você vai fazer.

6. Explique o conteúdo para si mesmo ou para alguém

Explicar o conteúdo para si mesmo ou para alguém é uma forma de verificar se você realmente entendeu e aprendeu o que estudou. Ao fazer isso, você pode perceber se há lacunas ou inconsistências no seu conhecimento e corrigi-las. Você também pode reforçar as informações na sua memória e desenvolver a sua capacidade de comunicação. Para explicar o conteúdo, você pode usar as suas próprias palavras, exemplos, analogias ou perguntas. Você pode fazer isso em voz alta, por escrito ou por meio de um vídeo ou áudio.

7. Cuide da sua saúde física e mental

Por fim, mas não menos importante, cuide da sua saúde física e mental. Estudar exige energia, disposição e equilíbrio emocional. Por isso, é fundamental que você tenha hábitos saudáveis que favoreçam o seu bem-estar e o seu desempenho. Alguns desses hábitos são:

Dormir bem: o sono é essencial para a consolidação da memória e para a recuperação do corpo e da mente;

Alimentar-se bem: a alimentação é a fonte de nutrientes que o seu organismo precisa para funcionar adequadamente;

Hidratar-se bem: a água é vital para o transporte de substâncias e para a regulação da temperatura corporal;

Praticar exercícios físicos: os exercícios físicos melhoram a circulação sanguínea, a oxigenação cerebral, a disposição e a autoestima;

Relaxar: o relaxamento é importante para aliviar o estresse, a ansiedade e a tensão causados pelos estudos.

8. Tire um tempo para o lazer

Outra dica de estudo é tirar um tempo para o lazer. Estudar é importante, mas não é tudo na vida. Você também precisa se divertir, relaxar e aproveitar os momentos de prazer. O lazer ajuda a reduzir o estresse, a melhorar o humor, a estimular a criatividade e a aumentar a qualidade de vida. Por isso, procure fazer atividades que te deem prazer, como sair com os amigos, assistir a um filme, ler um livro, jogar um jogo ou praticar um hobby.

E lembre-se: com a carteira de estudante, você pode pagar meia-entrada em eventos culturais, como shows, teatro, cinema e esportes. Aproveite esse benefício e curta os finais de semana sem gastar muito.

Essas são algumas dicas de estudo para melhorar o seu desempenho e aproveitar ao máximo o seu tempo de aprendizado. Lembre-se de que estudar é um processo contínuo e que requer dedicação, disciplina e persistência. Mas também é um processo prazeroso e gratificante, que te permite adquirir novos conhecimentos e habilidades.