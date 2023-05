Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 4 de maio de 2023.

Com o avanço da tecnologia, o aprendizado nunca mais foi o mesmo. O uso de ferramentas tecnológicas na educação tem se mostrado uma tendência crescente, e os benefícios são muitos.

Isso se dá tanto para aulas de ensino fundamental e médio, mas também em cursos mais específicos como o de instalação de câmeras, por exemplo. Dito isso, vamos explorar o tema e como ele tem transformado o dia a dia de alunos e de educadores.

Principais diferenças do ensino tradicional e do ensino usando tecnologia

Um dos principais benefícios do uso da tecnologia para o aprendizado é a flexibilidade que ela oferece. Tudo porque os alunos podem acessar o conteúdo em qualquer lugar e a qualquer hora.

No ensino tradicional, por outro lado, há uma obrigação de seguir um cronograma fixo. As aulas são ministradas em horários específicos, e é necessário comparecer pessoalmente para participar.

Isso pode ser difícil para aqueles que têm compromissos fora da escola ou um problema para quem necessita fazer um grande deslocamento para chegar à escola. Portanto, assim como uma junta rotativa conecta equipamentos rotativos à tubulação fixa para a transferência de vapor, água e etc., aqui haverá maior união entre aluno e docente.

Outro ponto fundamental é a colaboração entre todos, já que com as ferramentas online, os alunos podem trabalhar juntos em projetos e atividades, independentemente de sua localização geográfica.

No ensino tradicional, muitas vezes é difícil se encontrarem fora da sala de aula, tudo porque, numa cidade como São Paulo, por exemplo, há grandes chances de você morar muito longe de seu colega, ficando inviável essa locomoção.

Como a tecnologia está revolucionando o modo de aprendizado?

Novas tecnologias para um novo aprendizado

Comparativamente, essas novas tecnologias são como um flow rack, pois unem praticidade e eficiência e têm se mostrado uma ferramenta valiosa. Uma das principais vantagens é a possibilidade de personalizar o ensino, de acordo com as necessidades e habilidades de cada aluno.

Ou seja, cada pessoa aprenderá em seu próprio ritmo, tendo acesso a materiais interativos e adaptativos. Além disso, também tem transformado a forma como as aulas são ministradas.

Os professores agora contam com acesso a recursos multimídia que ajudam a tornar o aprendizado mais interessante e dinâmico. As aulas deixam de ser apenas palestras, envolvendo a turma em atividades práticas e desafiadoras.

Adaptação dos educadores

Para que a tecnologia seja efetiva no processo de aprendizagem, é necessário que os educadores saibam como utilizá-la da melhor forma. Portanto, devem se dispor a experimentá-las, além de se adaptar a um novo cenário.

Muitas escolas já estão investindo em programas de capacitação, com o objetivo de prepará-los para o uso da tecnologia em sala de aula. A ideia é que possam aproveitar este potencial para oferecer um ensino mais eficiente e adaptado às necessidades dos alunos.

Impacto na educação a distância

Se deseja aprender sobre impressora industrial ou qualquer outro assunto, é só buscar no Google e pronto! Com a popularização de plataformas de ensino online, cada vez mais pessoas têm acesso a cursos e treinamentos, sem precisar sair de casa.

A educação a distância é uma tendência crescente, e a tecnologia tem sido fundamental para torná-la mais efetiva. Tanto a Udemy, quanto o site do Sebrae têm conteúdos de alta qualidade, interação com outros alunos e professores e ainda recebem feedback em tempo real.

Desafios e oportunidades

Apesar dos inúmeros benefícios, a utilização da tecnologia na educação também apresenta desafios. Um dos principais é a necessidade de manter o equilíbrio entre o uso da tecnologia e o contato humano.

Desta forma, é importante ressaltar que os alunos tenham contato com professores e colegas de forma presencial, para que possam desenvolver habilidades sociais importantes, ainda mais quando são pequenos e precisam disso para moldar-se como um adulto totalmente capaz.

Outro desafio é garantir que todos os alunos tenham acesso às ferramentas e recursos tecnológicos necessários, já que tudo isso pode ser um grande aliado na democratização do ensino, mas é preciso dar as mesmas oportunidades a todos.

Fica claro, portanto, que este equilíbrio é imprescindível e fará toda a diferença para uma sociedade mais inteligente e crítica. Entidades governamentais, docentes e escolas devem seguir um diálogo que se preocupe com todos esses detalhes ao longo dos próximos anos e décadas.

Este artigo foi escrito por Éder Pessôa, criador de conteúdo do Soluções Industriais.