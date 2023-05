Curso ajuda médicos no tratamento da insônia pediátrica

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 10 de maio de 2023.

É fato que uma das queixas mais comuns nos consultórios pediátricos é a insônia infantil. Muitas causas podem colaborar para que a criança não durma bem, com consequências no desenvolvimento, no comportamento e na dinâmica familiar. Um sono com quantidade ou qualidade insuficientes pode influenciar negativamente em diversos quesitos na vida da criança. Por isso, é necessário que os pais e cuidadores fiquem sempre atentos e busquem profissionais aptos para resolver o problema.

Os pediatras precisam estar aptos para explicar a importância do acompanhamento do desenvolvimento de um sono saudável durante toda a infância, por isso, uma das formas de se capacitar e adquirir conhecimento, é fazer um curso de insônia pediátrica que trata esse tema de maneira mais aprofundada.

O curso foi desenvolvido para ajudar os profissionais de saúde que atendem crianças. O sono é um processo ativo indispensável para o crescimento, desenvolvimento e manutenção da saúde como um todo. O curso é dado pela pediatra Ana Elisa Ribeiro Fernandes, com 29 anos de atuação, e que especializou em insônia pediátrica. Faça aqui a sua inscrição.

Controle das emoções

Como já foi dito anteriormente, a falta de sono pode acarretar em diversas consequências na vida da criança, uma delas é o controle das emoções. Quando as horas de sono ou sua qualidade não são suficientes, é muito comum que a irritabilidade e a birra aumentem.

Outras consequências da falta de sono são: falta de energia e desatenção para as atividades diárias; falta de interesse em interagir com outras pessoas.

Por isso é de suma importância que o médico consiga realizar uma anamnese mais específica sobre o sono para identificar problemas que podem impactar no desenvolvimento da criança.