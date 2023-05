Como fazer apostas no Android e iOS com o KTO

* Por: Redação - 20 de maio de 2023.

A KTO é conhecida no Brasil por sua grande seleção de apostas esportivas e uma ampla gama de jogos de azar. Você também pode usar a casa de apostas em seu telefone/tablet, mas não há um app KTO https://kto-apostas.com/app/ – há uma versão móvel que funciona diretamente em seu navegador.

Informações gerais sobre o site móvel do KTO

A plataforma móvel foi lançada em 2018 sob a administração da Bravalla BV. A empresa está registrada em Curaçao e opera sob licença, portanto, pode garantir aos apostadores um compromisso financeiro honesto com eles.

Embora o KTO app não exista, os usuários de dispositivos móveis não são incomodados. O site adaptado para telas sensíveis ao toque apresenta navegação simples, permitindo que até mesmo os novatos naveguem pelas seções com facilidade. Há subseções para:

Apostas pré-jogo e ao vivo;

Slots de vídeo;

Jogos ao vivo;

Apostas em partidas esportivas virtuais;

Eventos de torneios.

O design da interface é dominado pelas cores preta, cinza e amarela. Ao acessar a subseção de apostas esportivas, o usuário verá uma lista de esportes, competições e um cupom de apostas. Se for para a subseção de jogos de azar, verá prévias dos caça-níqueis.

O site para celular permite que você faça tudo o que a versão para desktop faz. Por exemplo, você pode:

Criar um perfil e fazer login;

Apostar onde quer que esteja, independentemente de estar perto de um PC ou não;

Jogar os melhores jogos de apostas;

Receber prêmios;

Participar de torneios;

Entrar em contato com o suporte técnico.

Quais serviços estão disponíveis no site móvel do KTO?

Vale a pena usar a versão móvel do KTO principalmente para aqueles que desejam fazer apostas esportivas. Cerca de 50 modalidades esportivas estão disponíveis, com foco principal no futebol. Também é possível apostar em outros esportes que são populares no Brasil:

Hóquei;

Combate;

Basquete;

Tênis;

Vôlei.

Também é possível apostar em eventos do mundo do show business e da política, filmes e partidas de esportes cibernéticos.

A lista de jogos apresenta diferentes mercados. Por exemplo, no futebol, você pode apostar em:

O vencedor do jogo;

O número total de gols marcados;

Handicap asiático;

Ambos os times marcaram gols;

Total menor que/maior que.

Para os principais jogos de futebol, há uma média de 270 mercados. Para jogos de futebol locais, há cerca de 70 mercados. Os pagamentos potenciais podem ser considerados médios. Para competições populares, a empresa tem uma margem de 5%. Para jogos menos populares, a margem é de 8-9%. Para apostas ao vivo, a margem é maior do que para apostas pré-jogo. É possível fazer um saque e as transmissões de vídeo também estão disponíveis. O saque ajudará a reduzir as perdas de apostas perdidas, e a visualização de transmissões permite monitorar a situação no campo de jogo e, assim, analisar as partidas com mais precisão.

Apostas no site móvel da KTO

O site móvel de apostas oferece aos jogadores software de cerca de 30 dos principais desenvolvedores. Há jogos de apostas da Evolution Gaming, NetEnt e Pragmatic Play. A gama inclui:

Crash Games, o mais popular deles é o Aviator;

Máquinas Megaways com mais de 100.000 linhas;

Raspadinhas de vários temas;

Roleta europeia, americana e outras versões de roleta;

Diferentes versões de blackjack;

Texas Hold’em;

Diversas variações de bacará.

Também disponível para usuários de outros jogos de azar: Keno, Bingo, Monopoly, Dragon Tiger. Cassino ao vivo disponível, onde o jogo envolve crupiês reais. Você pode se comunicar com os dealers por meio de bate-papo ao vivo.

Como começar a usar o site móvel do KTO

Você não precisa do KTO app baixar para começar a usar os serviços da empresa em seu telefone/tablet. Basta fazer isso:

Abra o navegador do dispositivo móvel. Escreva o endereço do KTO na barra apropriada do navegador. Acesse o site.

A versão móvel é pouco exigente em termos de hardware e software. Ela funciona bem em dispositivos com o mínimo de:

Android 5, iOS 5.1.1;

1 GB DE RAM;

CPU de 1,2 GHz.

Faça suas apostas no site móvel da KTO

Somente apostadores adultos que tenham feito login na conta e criado um depósito podem usar os serviços da empresa. Depois que a conta tiver sido depositada, o usuário poderá fazer apostas esportivas e jogar caça-níqueis.

Registro

Leva alguns minutos para criar um perfil. Para se registrar, você precisará:

Abrir o site móvel do KTO. Clicar no ícone “Registration” (Registro). Escrever um e-mail. Definir uma senha. Clicar em “Next” (Próximo). Digite o nome, a data de nascimento, o local de residência e o número de telefone. Escreva um código de bônus, se houver. Concordar com as regras da plataforma e confirmar a maioridade. Clique no ícone “Registration” (Registro). Depois de criar um perfil, você poderá fazer login com seu e-mail e senha.

Reposição de conta

Os usuários podem depositar 30 BRL ou mais. Você pode fazer um depósito usando:

Transferência de conta bancária;

Pix;

Boleto;

Também é possível fazer um depósito por meio de uma carteira de criptomoedas. Nesse caso, o limite mínimo é de R$400.

Faça uma aposta no site móvel do KTO

Depois de ter depositado fundos em sua conta, você pode começar a fazer apostas. O procedimento para fazer uma aposta é o seguinte:

Vá para a seção com apostas pré-jogo ou ao vivo. Selecione uma modalidade esportiva. Especifique um evento específico. Adicione marquetes à aposta. Escrever a soma da aposta. Confirmar a colocação de uma aposta.

Se a aposta ganhar, a KTO fará o cálculo e transformará o prêmio correspondente às probabilidades e ao valor da aposta para o saldo do apostador.

Bônus no site móvel do KTO

Depois que a conta for depositada, você poderá fazer uma grande aposta com segurança no site para celular. A empresa garante a primeira aposta devolvendo 100% do valor da aposta ao saldo em caso de previsão incorreta. O valor máximo de 200 BRL pode ser devolvido ao seu saldo.

Há outros prêmios disponíveis. Por exemplo, os jogadores podem receber cashback por jogar em caça-níqueis de vídeo e no modo ao vivo. O cashback permite a compensação parcial dos valores perdidos. Para apostadores, um bônus expresso também está disponível. Isso permite que você aumente o seu pagamento. Quanto mais eventos em um parlay, maior a porcentagem de bônus. O bônus é baseado em 3 resultados: 1×2, total de gols, ambas as equipes marcam e ambos os jogadores marcam.

Os apostadores também podem receber um bônus para apostas em futebol. A empresa reembolsará o valor gasto no pré-jogo se a aposta for perdida. O bônus é dado se os times empatarem. Você também pode receber uma aposta grátis de R$500. Esse bônus será dado aos apostadores que forem mais ativos nas apostas, obtendo posições altas na tabela de classificação.

Retirada de ganhos do site móvel da KTO

Embora o KTO Brasil app não exista, isso não impede que os usuários joguem e retirem prêmios por previsões bem-sucedidas e rodadas vencedoras de seu dispositivo móvel. O principal é verificar sua identidade fazendo o upload de uma foto de passaporte para sua conta. Depois de enviar a foto, os especialistas da empresa verificarão e conferirão o perfil se não houver discrepâncias entre os dados do formulário de inscrição e os documentos.

Quando os ganhos forem recebidos, o usuário poderá retirá-los usando vários sistemas de pagamento populares no Brasil. O método mais rápido para sacar dinheiro é o Pay4Fun – a transação leva cerca de 10 minutos. Um pouco mais, até 15 minutos, é necessário aguardar a retirada para a carteira de criptomoedas. Até 24 horas para transações feitas com Pix, Online Banking, Caixa, AstroPay. O boleto é o mais demorado, até 48 horas. Os saques variam de R$100 a R$10.000.

Acesse o site móvel, crie um perfil e deposite fundos em sua conta para fazer uma aposta e, se tiver sorte, receber um prêmio – em breve, você poderá fazer isso no KTO apostas app. Entre em contato com o suporte por meio de bate-papo on-line ou e-mail em [email protected] ou consulte a seção de perguntas frequentes se tiver dificuldades para usar os serviços da empresa.