Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 26 de maio de 2023.

Os shorts são peças de roupa versáteis e confortáveis que podem ser utilizadas de diversas formas, desde looks casuais até produções mais elegantes. Apesar de serem geralmente associados a um estilo descontraído, é possível sim usar shorts de forma sofisticada e refinada. A chave está em escolher os modelos e tecidos adequados, além de combinar com peças e acessórios que elevem o visual.

Neste texto, exploraremos dicas valiosas sobre como usar shorts de forma elegante, destacando opções de combinação, comprimento, acessórios e ocasiões apropriadas. Prepare-se para descobrir como tirar o máximo proveito dessa peça tão versátil e criar looks elegantes para diferentes situações.

Escolha do tecido e modelo adequados

O primeiro passo para criar um look elegante com shorts é escolher o tecido e modelo adequados. Opte por tecidos mais sofisticados, como seda, linho ou algodão de alta qualidade. Evite materiais muito informais, como jeans desgastados ou malhas esportivas. Quanto ao modelo, dê preferência a shorts com cortes mais estruturados, como alfaiataria ou cintura alta, que conferem um ar mais elegante e refinado.

Combine com peças sofisticadas

Uma das chaves para criar um look elegante com shorts é equilibrar a casualidade dessa peça com outras peças mais sofisticadas. Combine seus shorts com blusas ou camisas de tecidos nobres, como seda ou renda, que trazem um toque de elegância instantâneo ao visual. Invista também em blazers ou jaquetas estruturadas para dar um ar mais sofisticado ao conjunto. Lembre-se de que a harmonia entre as peças é essencial para um resultado elegante e equilibrado.

Atente-se ao comprimento adequado

O comprimento dos shorts também é um fator importante a se considerar para criar um look elegante. Shorts muito curtos podem transmitir uma imagem mais casual e inadequada para certas situações. Opte por modelos que fiquem próximos ao meio da coxa ou um pouco acima do joelho, que são os comprimentos mais adequados para um visual elegante e refinado. Além disso, shorts de cintura alta podem alongar a silhueta e proporcionar uma aparência mais elegante.

Acessórios e calçados complementares

Os acessórios e calçados certos podem elevar o nível de sofisticação do seu look com shorts. Invista em cintos elegantes para marcar a cintura e adicionar um toque de estilo ao conjunto. Bolsas estruturadas, de materiais nobres, também são ótimas opções para compor um visual elegante. Quanto aos calçados, evite chinelos ou tênis esportivos. Opte por sandálias de salto alto, sapatilhas ou até mesmo scarpins para criar uma aparência mais elegante e refinada.

Explore diferentes ocasiões

Os shorts podem ser usados em diversas ocasiões, desde eventos mais formais até momentos descontraídos. Para ocasiões mais elegantes, como jantares ou festas, opte por shorts de tecidos nobres e combine-os com blusas sofisticadas, blazers e saltos altos. Já para ocasiões mais casuais, como passeios durante o dia ou encontros informais, você pode apostar em shorts de tecidos leves e frescos, combinados com camisas de linho ou blusas de algodão, juntamente com sandálias baixas ou tênis de estilo mais casual.

Cores e estampas

A escolha das cores e estampas também desempenha um papel importante na criação de um look elegante com shorts. Para um visual mais sofisticado, opte por cores neutras, como preto, branco, nude ou tons pastel. Essas cores são versáteis e combinam facilmente com outras peças de roupa. Se preferir usar estampas, escolha padrões sutis e discretos, como listras finas, poás ou estampas florais delicadas. Evite estampas chamativas ou exageradas, pois podem prejudicar a elegância do look.

Usar shorts de forma elegante é uma questão de saber combinar e equilibrar as peças certas. Escolher tecidos e modelos adequados, combinar com peças sofisticadas, atentar-se ao comprimento adequado, complementar com acessórios e calçados apropriados, explorar diferentes ocasiões e escolher cores e estampas adequadas são algumas das dicas essenciais para criar um look elegante com shorts. Lembre-se sempre de considerar o dress code do evento ou ambiente em que você estará e adaptar as sugestões de acordo. Com criatividade e atenção aos detalhes, é possível transformar essa peça casual em uma opção elegante e cheia de estilo.