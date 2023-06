6 dicas simples para melhorar suas fotos agora mesmo

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 5 de junho de 2023.

Tirar uma foto profissional vai muito além de fazer poses ou escolher cenários bonitos. Logo, fatores como técnicas de edição, qualidade da câmera e a iluminação também contribuem para que o resultado final seja satisfatório.

Desse modo, fique com a gente até o final desse artigo e confira 6 dicas indispensáveis para elevar o nível dos seus trabalhos.

Aprimore o resultado das suas imagens seguindo esses 6 passos

Invista em um software de edição

Aderir a um programa de edição é essencial para elevar a qualidade das fotos, sobretudo para os fotógrafos mais experientes.

Veja que, ao compartilhar fotos em redes sociais como o Instagram e o Facebook, é normal que a imagem perca um pouco da nitidez. Assim, esses programas servem para corrigir falhas e manter a excelência do trabalho.

Alguns dos programas mais recomendados atualmente são o Photoshop e o Lightroom, que embora não sejam gratuitos, possuem funções exclusivas e altamente relevantes para a edição de fotos.

Uma outra alternativa é o PicsArt, que conta com um grupo de pessoas que compartilham ideias e recursos diariamente, o que ajuda os fotógrafos a gerarem insights na hora de aprimorar seus ensaios.

Fique atento a iluminação

Estar atento à iluminação é uma das etapas mais importantes do processo, afinal, ela será a responsável por realçar as imagens e fazer com que as cores fiquem ainda mais vivas.

Independente de utilizar iluminação artificial ou natural, lembre-se que a luz fria traz mais contraste para as fotos, enquanto a luz quente provoca uma sensação de relaxamento.

O ring light é um recurso importante para quem deseja melhorar a iluminação durante a sessão de fotos. A ferramenta é confeccionada com um círculo de LED e permite que o usuário personalize a intensidade da luz.

Você pode utilizá-lo tanto com a sua câmera, quanto com o seu smartphone, podendo realizar ajustes de maneira simples e descomplicada.

Tenha um smartphone com câmera potente

Atualmente, é possível encontrar aparelhos smartphones com câmeras poderosas e que são perfeitos para tirar fotos de altíssima qualidade. Isso acaba sendo uma excelente alternativa para quem não pode investir em uma câmera profissional.

A orientação é adquirir smartphones com resolução Full HD e outras funções como HDR, estabilização, visão panorâmica, entre outros.

O modelo Xiaomi Mi 10t possui um dos melhores custo-benefício do mercado, com funcionalidades top de linha e resolução da câmera de 9238×6928 pixels – a lente frontal possui 20 MP.

Faça uso de equipamentos

Em suma, o uso de equipamentos como tripés e anéis de iluminação contribuem para que suas fotos mantenha um resultado satisfatório mesmo em ambientes com poucos recursos.

O estabilizador é certamente um dos equipamentos mais indispensáveis para o fotógrafo, pois ele evita que as imagens saiam tremidas ou até mesmo borradas. Normalmente, recomenda-se a utilização desse item em ensaios com alta exposição.

Para quem possui smartphones, o Gimbal H4 é certamente um dos melhores tripés do mercado, permitindo que o usuário ajuste a base do suporte da maneira que achar mais conveniente.

Compre um câmera

Se a sua intenção for viver de fotografia, você precisará comprar uma câmera, seja ela profissional ou semi. Assim, antes de adquirir esse item, pesquise o seu modo de funcionamento e as suas diversas funções.

Em síntese, quanto mais familiarizado você estiver com o equipamento, mais simples será a sua adaptação.

Uma excelente câmera para quem está começando é a PowerShot SX540 HS, que possibilita filmagens em Full HD e ainda possui um sensor CMOS de 20,3 MP.

Não deixe de estudar

A melhor forma de se tornar um especialista em determinada área, é estudando seus conceitos diariamente. Com a fotografia não é diferente.

Embora a parte técnica seja importante, é fundamental que você estude outros aspectos dessa arte, como a história dos principais fotógrafos contemporâneos, a evolução das máquinas fotográficas, seu modo de funcionamento e etc.

Dessa forma, se você está pensando em levar a fotografia como sua principal fonte de renda, talvez seja uma boa ideia se matricular em cursos voltados para essa área.

E então, o que achou do artigo? Para mais conteúdos como esse, não se esqueça de seguir as nossas redes sociais e acompanhar o nosso blog.