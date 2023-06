Sanchez Lab investirá na startup OurCard

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 28 de junho de 2023.

O investimento da Sanchez Lab na OurCard será gradativo na modalidade de smart money e teve como fator decisivo a questão ambiental

Com sede em Ribeirão Preto-SP, a Sanchez Lab acaba de anunciar um investimento gradativo na startup OurCard, criada em 2022, também na mesma cidade. A parceria teve início após alguns encontros realizados entre os founders de ambas as empresas e amadurecida após alinhamentos de expectativas, análise de viabilidade, posicionamento e, principalmente, estudo de impacto ambiental.

Conforme anunciado pela direção da Sanchez Lab, ela chega para contribuir na modalidade de smart money, investimento conhecido por sua natureza híbrida, qual seja, financeira, bem como com envolvimento nas estratégias de modo geral. O negócio atua com um sistema personalizável, instalado em um cartão de apresentação que contempla NFC (Near Field Communication) e QR-Code.

A OurCard surgiu para atender uma demanda em outra startup, após os seus fundadores identificarem a viabilidade comercial e a escalabilidade do novo produto, bem como seu potencial em prol da sustentabilidade, economia circular, ESG e as metas mundiais/ecológicas da ONU (ODS).

A solução foi pensada para empresários que têm a necessidade de realizar networking em reuniões de negócios, eventos, palestras, prospecção e atendimento ao cliente.

Assim como a OurCard, a Sanchez Lab também está instalada no mais novo centro empresarial que integra pessoas, ideias e inovação, a Dabi Business Park.

De acordo com o CEO da Sanchez Lab, Dr. Jorge Sanchez, a empresa visa investir e fomentar o ecossistema de inovação na região. A Sanchez LAb apoia as novas ideias e os novos negócios, em especial oferecendo espaço, estrutura organizacional e apoio administrativo às startups selecionadas”, afirma o CEO.

Importância Ambiental

Segundo o Dr. Rafael Barioni, sócio da Sanchez Lab e responsável pela área de tecnologia e inovação da empresa, a questão ambiental foi decisiva, isto porque, para ele, “a Sanchez Lab busca investir e fomentar o ecossistema de inovação na região”, explica.

Ainda para Barioni, o investimento busca posicionar a Sanchez em prol de uma mudança cultural “verde” e a startup OurCard atua na redução do impacto ambiental com a impressão dos cartões de visita em sintonia com a sustentabilidade, economia circular, ESG, as metas mundiais da ONU (ODS) e o ESG (Environmental, Social e Governance, na sigla em inglês – Ambiental, Social e Governança, em português)”.

“Esta é uma parceria importante para o presente e para o futuro da nossa OurCard, uma conquista muito celebrada pelos founders, colaboradores e clientes”, afirma Silvio Cabral Jr, CIO da OurCard.

Dra. Helga Sanchez, sócia da Sanchez Lab, reforça ainda a principal proposta da OurCard: “através da união entre o físico e o digital na redução do impacto ambiental quando da impressão dos cartões de visita, movimento este em sintonia com o ESG”. Ou seja, a abordagem é utilizada para avaliar e nortear ações de corporações em prol de objetivos sociais e práticas voltadas ao meio ambiente.

Cada vez mais, iniciativas alinhadas ao ESG ganham destaque no Brasil, onde somente 4% dos resíduos sólidos que poderiam ser reciclados são enviados para esse processo, de acordo com a ISWA (International Solid Waste Association, na sigla em inglês).

A taxa do país está abaixo da registrada por nações com grau de desenvolvimento econômico e faixa de renda semelhantes, como África do Sul, Argentina, Chile, e Turquia, que têm média de 16% de reciclagem.

Inova RP 2023 contará com a presença da OurCard

O Grupo Sanchez e Sanchez, assim como a OurCard, estarão presentes no evento Inova RP 2023, maior feira de inovação da região de Ribeirão Preto, que acontecerá entre os dias 04 e 06 de julho, no Senai Ribeirão.

A startup prestará serviços para tornar o acesso digital mais inteligente na feira. “Com o acesso digital, a feira irá ‘aposentar’ os ancestrais crachás físicos de eventos. Com o cartão de acesso, os participantes terão agilidade para troca de contatos de forma digital e acesso a várias atrações de forma gamificada”, informa Cabral Jr.

“A organização do evento, por sua vez, terá um canal de comunicação com todos os participantes, além do posicionamento sofisticado e sustentável, já que não haverá mais impressão de crachás de papel”, complementa.

Para mais informações, basta acessar: https://ourcard.eco/