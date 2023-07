Entendendo a Diferença entre Posições Longas e Curtas em Investimentos Online

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 5 de julho de 2023.

Ao começar a se aventurar no universo dos investimentos online, é fundamental entender os termos e conceitos básicos do mercado financeiro. Entre esses termos, “long” e “short” são dois dos mais comumente usados. Neste artigo, vamos explicar o que significam essas posições no mercado financeiro.

Posições Longas (Long):

No jargão do mercado financeiro, “long” é um termo que se refere a comprar um ativo com a expectativa de que seu preço aumentará. Quando um investidor tem uma “posição longa” ou “entra longo”, ele está essencialmente comprando um ativo na esperança de vender depois por um preço mais alto. Este é o tipo mais comum de transação e é o que a maioria das pessoas pensa quando fala em investir: comprar na baixa, vender na alta.

Posições Curtas (Short):

Por outro lado, “short” refere-se à prática de vender um ativo que você não possui, na expectativa de que seu preço caia. Quando um investidor tem uma “posição curta” ou “vai short”, ele está basicamente apostando contra o ativo. Isso é realizado por meio de um empréstimo de ativos (normalmente de uma corretora), vendendo-os no mercado aberto e esperando recomprá-los a um preço mais baixo. A diferença entre o preço de venda e o preço de recompra é o lucro do investidor.

Riscos e Recompensas:

É importante destacar que tanto as posições longas quanto as curtas carregam seus próprios riscos e recompensas. Com uma posição longa, o pior cenário é que o valor do ativo caia para zero, resultando na perda total do investimento. No entanto, o potencial de ganho é ilimitado, já que não há um limite para o quanto o valor do ativo pode aumentar.

As posições curtas, por outro lado, têm um potencial de lucro limitado (o ativo só pode cair para zero), mas as perdas potenciais são teoricamente ilimitadas, pois não há limite para o quanto o valor do ativo pode aumentar. Isso faz com que a venda a descoberto seja considerada uma estratégia de investimento de maior risco.

Conclusão:

Entender os conceitos de posições longas e curtas é crucial para navegar no mundo dos investimentos online. Comprar (long) e vender a descoberto (short) são ferramentas essenciais no arsenal de qualquer investidor, mas cada uma tem seus próprios riscos e recompensas. Como sempre, é importante fazer sua própria pesquisa e considerar cuidadosamente suas próprias tolerâncias de risco antes de entrar em qualquer tipo de investimento.