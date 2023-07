Massagem tântrica: o que é e como fazer?

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 6 de julho de 2023.

A massagem tântrica é uma prática milenar que possui origem nas antigas tradições indianas. Essa prática se destaca por ter uma abordagem holística e sensual, com objetivo de ter uma conexão entre corpo, mente e energia sexual.

Dessa forma, seja com acompanhantes no Brasil ou com o seu parceiro, saiba o que é massagem tântrica e confira dicas:

Massagem tântrica: uma experiência única de conexão

Muito mais do que uma simples técnica de relaxamento, a massagem tântrica é uma experiência sensorial, que possui como grande objetivo despertar a energia vital e principalmente promover uma conexão profunda.

É importante pontuar que por meio da prática da massagem tântrica, é possível que as pessoas envolvidas experimentem um momento com alta sensibilidade corporal, além de ser importante para uma ampliação do prazer e para ter excelentes sensações.

Os princípios da massagem tântrica

Muitas pessoas não sabem, mas a massagem tântrica é baseada em alguns princípios fundamentais Alguns dos mais importantes são:

Respiração consciente;

Presença plena no momento presente;

Respeito mútuo entre os envolvidos;

Toques suaves e delicados;

Estímulo de pontos de prazer;

Canalização da energia sexual por meio do corpo.

A importância do ambiente e da preparação

Antes de iniciar a massagem tântrica, é muito importante atuar na criação de um ambiente propício e único para a realização dessa prática.

Dessa forma, escolha um local limpo, tranquilo e devidamente confortável, priorize uma iluminação suave e músicas extremamente relaxantes. Essas questões podem fazer total diferença na prática, proporcionando boas sensações para os envolvidos.

Além disso, é importante lembrar que tanto a pessoa que realizará a massagem, quanto a que receberá, devem deixar as preocupações e as expectativas de lado, focando apenas no momento presente.

Lembrem-se sempre de que a comunicação clara e o consentimento mútuo são questões fundamentais, para estabelecer limites e garantir uma prática confortável, satisfatória e segura.

Dicas para fazer uma massagem tântrica

Como visto anteriormente, uma das questões mais importantes é a preparação e a escolha de um ambiente adequado. Mas, além disso, outras dicas podem ser muito importantes para uma boa massagem tântrica, seja com acompanhantes femininos, masculinos ou acompanhantes trans em Campinas, e em outros lugares, ou com o seu parceiro:

Estabeleça uma intenção para a massagem, isso será ideal para direcionar a energia durante a sessão;

Use a comunicação a seu favor, para conhecer as preferências, os limites e as expectativas do outro;

Pratique a respiração consciente, inspirando e expirando profundamente;

Utilize toques sensuais e sensíveis no corpo, observando as reações do outro;

Realize estímulos de maneira progressiva e com movimentos lentos e progressivos, para conseguir explorar desde os pontos menos sensíveis aos mais sensíveis.

Explore a energia sexual, permitindo viver o momento sem julgamentos, apenas apreciando as sensações.

Acompanhantes no Brasil: uma opção para a prática da massagem tântrica

No Brasil, existem diversos profissionais que oferecem serviços de massagem tântrica, como acompanhantes femininos, masculinos e acompanhantes trans em São Paulo, além de muitos outros lugares no Brasil.