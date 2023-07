Dicas de leitura para estudo em inglês

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 24 de julho de 2023.

É muito importante ter uma base sólida quando você quer ser fluente em inglês, e há vários livros que são ótimos para dar essa base que você precisa. Por isso, se você está procurando por livros para estudar inglês, o nosso conteúdo vai ser ideal para você.

Preparamos várias dicas de leituras que vão desde o nível iniciante até o avançado para te ajudar com a base teórica que você precisa para ser fluente em inglês.

Confira abaixo qual leitura é mais indicada para o seu nível de inglês e continue evoluindo seus conhecimentos!

Dicas de leitura para iniciantes

Se você é iniciante nos estudos de inglês, é essencial conhecer mais sobre a gramática e sobre o vocabulário em inglês. Por isso, separamos alguns livros que com certeza podem te ajudar a evoluir o seu inglês para o próximo nível.

Vale lembrar também que, em um curso de inglês online para iniciantes, você consegue toda a base que você precisa para continuar avançando nos estudos da língua.

Inglês na ponta da língua

O livro Inglês nas ponta da língua serve como um guia de estudos que vai te ajudar a aumentar o seu vocabulário em inglês de forma mais natural. Além disso, o livro ensina também os básicos da gramática, sendo indicado para os iniciantes no estudo de inglês.

O livro é bastante divertido e descontraído, perfeito para ser utilizado como complemento para quem já faz um curso de inglês.

Read in English – uma maneira divertida de aprender inglês

Assim como o livro anterior, o livro Read in English – uma maneira divertida de aprender inglês é perfeito para melhorar o seu vocabulário em inglês. O livro é uma coletânea de textos, citações e histórias divertidas em inglês, permitindo que mesmo aqueles que não gostam de ler se interessem pelo conteúdo.

Ou seja, é um livro que tem como objetivo não só aumentar o seu vocabulário, mas também servir como uma forma de entretenimento. Com aproximadamente 5.000 palavras para o seu vocabulário, é com certeza uma ótima opção para você começar seus estudos em inglês.

Fale tudo em inglês!

O livro Fale tudo em inglês! é um guia de conversação que te ajuda com frases e diálogos da vida cotidiana. Ou seja, é um guia que com certeza vai ser útil para começar a conseguir se comunicar em inglês.

Além disso, o livro serve para ser um guia de conversação em várias situações diferentes, como em viagens, entrevistas, em reuniões e muito mais!

Dicas de leitura para o nível intermediário

Agora que você já sabe quais são as dicas de leitura para estudo em inglês no nível iniciante, que tal conferir a lista que preparamos de leituras para o nível intermediário?

English grammar in use

O livro English grammar in use é um dos principais livros para quem está no nível intermediário e quer estudar sozinho, sendo uma ótima opção de guia de estudos. Com ele, é possível praticar toda a gramática de forma prática e eficiente, além de servir como referência para seus estudos na língua.

O livro possui respostas para todos os exercícios contidos no livro, sendo ainda mais prático se você estuda sozinho.

Como entender o inglês falado

O livro Como entender o inglês falado trata de um dos maiores problemas de estudantes intermediários: entender o que está sendo dito em filmes, séries e programas de tv. Por isso, o livro conta com vários vídeos e áudios que te ajudam a melhorar a sua compreensão em inglês, além de técnicas para facilitar a compreensão.

Dicas de leitura para o nível avançado

Se você está no nível avançado de inglês, pode contar com uma série de leituras que com certeza podem te ajudar para as provas de proficiência em inglês.

Advanced grammar in use

O livro Advanced grammar in use é a continuação do livro English grammar in use, sendo o principal livro de gramática para os estudantes do nível avançado. O livro conta com várias atividades que vão servir de guia para seus estudos e vão garantir um conhecimento mais profundo da língua inglesa.

Agora que você já sabe todas as dicas de leitura para estudo em inglês, que tal começar a leitura do livro que mais se adeque ao seu nível de inglês atual?